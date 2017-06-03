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High school scores, summaries and schedules — June 3

Published: June 3, 2017 - 10:58 PM

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KANSAS CITY, Mo.: The Indians had just been beaten by the Royals in two wildly different games, the first a shutout and the second a shootout, and manager Terry Francona wanted to see a little spark from his club.

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Smile, Cavs and Indians fans, you’re on the scoreboard, and you don’t have to take a picture to capture the moment - 10:52 PM
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