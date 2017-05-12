Published: May 12, 2017 - 10:26 PM
High school scores, summaries and schedules — May 12 May 13,2017 03:08 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+QkFTRUJBTEw8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5Ub3VybmFtZW50 JiM4MjMyO3xTY29yZWJvYXJkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz UGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0czwvc3Ryb25n PjwvcD48cD48c3Ryb25nPkJhcmJlcnRvbiBEaXZpc2lvbiBJIFNlY3Rpb25hbDwvc3Ryb25nPjwv cD48cD5XYWRzd29ydGggNywgQ29wbGV5IDA8L3A+PHA+TWVkaW5hIDEwLCBCYXJiZXJ0b24gMDwv cD48cD5CcmVja3N2aWxsZSAxMiwgR2FyZmllbGQgMDwvcD48cD48c3Ryb25nPkh1ZHNvbiBEaXZp c2lvbiBJIFNlY3Rpb25hbCBGaW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U29sb24gMTAsIEJlZGZvcmQg MDwvcD48cD5BdXJvcmEgNCwgU2hha2VyIEhlaWdodHMgMjwvcD48cD5IdWRzb24gNCwgS2Vuc3Rv biAwPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U3RydXRoZXJzIERpdmlzaW9uIEkgU2VjdGlvbmFsPC9zdHJvbmc+ PC9wPjxwPkVsbGV0IDE3LCBOb3J0aCAwPC9wPjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzIDQsIFdhcnJlbiBI YXJkaW5nIDA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TdHJ1dGhlcnMgRGl2aXNpb24gSSBTZWN0aW9uYWwgRmlu YWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Qm9hcmRtYW4gMSwgU3RvdyAwPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q2FudG9u IERpdmlzaW9uIEkgU2VjdGlvbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldvb3N0ZXIgNywgRG92ZXIgMDwv cD48cD5QZXJyeSAxLCBMYWtlIDAgKDgpPC9wPjxwPkdsZW5PYWsgNywgQ2FudG9uIE1jS2lubGV5 IDA8L3A+PHA+TWFzc2lsbG9uIDMsIExvdWlzdmlsbGUgMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+QmFyYmVydG9uIERpdmlzaW9uIEkgU2VjdGlv bmFsJiM4MjMyO1dBRFNXT1JUSCA3LCBDT1BMRVkgMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBC QkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5Db3BsZXkJMDAwCTAwMAkwCSYjODIxMjsJ MAkzCTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0 LS0+PHA+V2Fkc3dvcnRoCTEzMgkwMDEJWAkmIzgyMTI7CTcJOQkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7SGF5cywg TWFzdHJhbmdlbG8gYW5kIE4vQTsgR2Fubm9uIGFuZCBOL0EuIFcmIzgyMTI7R2Fubm9uLiBMJiM4 MjEyO0hheXMuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogV2Fkc3dvcnRoOiBSb2JpbnNvbiAyIHJ1bnM7 IE1hbml4IDIgc2luZ2xlcywgUkJJOyBBaGVybiAyIHNpbmdsZXMsIHJ1biwgMiBSQkkuPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+U3RydXRoZXJzIERpdmlzaW9u IEkgU2VjdGlvbmFsJiM4MjMyO0VMTEVUIDE3LCBOT1JUSCAwICg1KTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5Ob3J0aAkwMDAJMDAJJiM4 MjEyOwkwCTEJNDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJv dDEwcDQtLT48cD5FbGxldAkzODEJNVgJJiM4MjEyOwkxNwkxOAkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7VGluZGVs IGFuZCBNYWRyaWdhbDsgQ29keSwgQ3JhaWcgKDUpIGFuZCBFZHdhcmRzLCBQYXluZSAoNSkuIFcm IzgyMTI7Q29keSwgMy00LiBMJiM4MjEyO1RpbmRlbC4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIx MjtOb25lLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxw PlJlY29yZHM6IEVsbGV0IDEyLTcuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogRWxsZXQ6IEtsaW5lIDIgc2luZ2xlczsgV2lsbGlh bXMgc2luZ2xlLCBkb3VibGU7IEhhdmVyc3RpY2sgMiBzaW5nbGVzLCAyIFJCSTsgQnJha2UgMiBz aW5nbGVzLCBSQkk7IEVkd2FyZHMgZG91YmxlLCAyIFJCSS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5TdHJ1dGhlcnMgRGl2aXNpb24gSSBTZWN0aW9uYWwmIzgy MzI7Q1VZQUhPR0EgRkFMTFMgNCwmIzgyMzI7V0FSUkVOIEhBUkRJTkcgMDwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5IYXJkaW5nCTAwMAkw MDAJMAkmIzgyMTI7CTAJMQkyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGlu ZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzCTAwMAkzMTAJWAkmIzgyMTI7CTQJMTAJ MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0 dGVyaWVzJiM4MjEyO1dpdHdheSwgV2lsbGlhbXMgKDUpIGFuZCBDaGFtYmVyczsgQWxsZW4gYW5k IFNhZ2UuIFcmIzgyMTI7QWxsZW4sIDItNy4gTCYjODIxMjtXaXR3YXkuIEhSJiM4MjEyO05vbmUu PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3Jk czogV2FycmVuIEhhcmRpbmcgMi0xNzsgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgNS0xOS48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBDdXlhaG9n YSBGYWxsczogU2FnZSAyIHNpbmdsZXMsIDIgcnVuczsgQm9ydG9uIHNpbmdsZSwgZG91YmxlLCAy IFJCSSwgcnVuOyBNZXR6Z2VyIHNpbmdsZSwgUkJJLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPlN0cnV0aGVycyBEaXZpc2lvbiBJIFNlY3Rpb25hbCBGaW5hbCYj ODIzMjtCT0FSRE1BTiAxLCBTVE9XIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdh dGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+U3RvdwkwMDAJMDAwCTAJJiM4MjEyOwkwCTIJMjwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5Cb2Fy ZG1hbgkwMDAJMDAwCTEJJiM4MjEyOwkxCTQJMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0pvbGx5IGFuZCBOL0E7IExh bmQsIFdpbHNvbiAoNikgYW5kIE4vQS4gVyYjODIxMjtXaWxzb24uIEwmIzgyMTI7Sm9sbHkuIFNh dmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBCb2FyZG1hbjogQ2FyZGlsbG8gc2lu Z2xlLCBSQkkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Q0hJ UFBFV0EgNCwgSElMTFNEQUxFIDM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVM aW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+Q2hpcHBld2EJMDMwCTEwMAkwCSYjODIxMjsJNAk2CTA8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+SGls bHNkYWxlCTAwMgkwMDAJMQkmIzgyMTI7CTMJNQkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7QmFpbGV5LCBUaG9uZW4g KDMpIGFuZCBOL0E7IEx1aWthcnQsIEdvb2R3aW4gKDYpIGFuZCBOL0EuIFcmIzgyMTI7QmFpbGV5 LiBMJiM4MjEyO0x1aWthcnQuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7SGlsbHNkYWxlOiBX aWxsaWFtcy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48 cD5SZWNvcmRzOiBDaGlwcGV3YSAxNi02LCAxMC0zLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IENoaXBwZXdhOiBCYWlsZXkgc2lu Z2xlLCBkb3VibGUsIDMgUkJJLCBydW47IFN1c28gMiBzaW5nbGVzLCBSQkkuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+UE9MQU5EIFNFTUlOQVJZIDUsIFJBVkVO TkEgMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQt LT48cD5Qb2xhbmQJMDIxCTAwMgkwCSYjODIxMjsJNQkxMAk0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPlJhdmVubmEJMDAzCTAwMAkwCSYj ODIxMjsJMwk1CTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFz aC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtBZXksIEdhcmF5dWEgKDMpLCBPJiM4MjE3O1NoYXVnaG5l c3N5ICg2KSBhbmQgRHJ1bW1vbmQ7IEhvcm5lciwgVGVlcGxlICg3KSBhbmQgU3BhbGxlci4gVyYj ODIxMjtBZXkuIEwmIzgyMTI7SG9ybmVyLCAyLTIuIFNhdmUmIzgyMTI7TyYjODIxNztTaGF1Z2hu ZXNzeS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBQb2xhbmQgU2VtaW5hcnkgMTYtOTsgUmF2ZW5uYSAxMi04 LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+ Tm90ZXM6IFJhdmVubmE6IFByZW50aWNlIDIgc2luZ2xlcywgMiBSQkkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+UkVWRVJFIDYsIENWQ0EgNSAoOSk8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+Q1ZDQQkw MDAJMDAwCTQxMAkmIzgyMTI7CTUJOAkyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFn YXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPlJldmVyZQkxMDAJMTAwCTIxMQkmIzgyMTI7CTYJOAky PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0 ZXJpZXMmIzgyMTI7Ti9BIGFuZCBOL0E7IFNvbGlzLCBMYW5kICgzKSwgTGV2ZXJtYW5uICg4KSBh bmQgS2xvbm93c2tpLCBMaWNjYXJkaSAoOCkuIFcmIzgyMTI7TGV2ZXJtYW5uLiBMJiM4MjEyO04v QS4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IFJldmVyZTogTGFuZCBkb3Vi bGUsIFJCSTsgR3V0dGllcmV6IDIgc2luZ2xlcy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5XT09EUklER0UgNCwmIzgyMzI7Q0FOVE9OIENFTlRSQUwgQ0FUSE9M SUMgMyAoOSk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3Ax MHA0LS0+PHA+Q0NDCTAwMgkwMDAJMTAwCSYjODIxMjsJMwkzCTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+V29vZHJpZGdlCTAxMAkwMDIJ MDAxCSYjODIxMjsJNAk5CTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNM b25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtQZXRlcnNvbiwgRGF2aWVzICgzKSwgQ2FwcHMg KDcpLCBCZWNrICg5KSBhbmQgTWFya287IE1hcnRpbiwgQ2xhcmsgKDcpIGFuZCBHb29keWVhci4g VyYjODIxMjtDbGFyaywgMi0xLiBMJiM4MjEyO0JlY2suIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgy MTI7Tm9uZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVu dC0tPjxwPk5vdGVzOiBDYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYzogUnVmZmluIDMgc2lubGdlcywg cnVuLCBSQkk7IEJlY2sgc2luZ2xlLCBkb3VibGUsIHJ1bi4gV29vZHJpZGdlOiBDbGFyayAzIHNp bmdsZXMsIEtlbGxlaGVyIHNpbmdsZSwgZG91YmxlLCBSQkkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIx MjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhl ZDEwLS0+PHA+VG91cm5hbWVudCBTY2hlZHVsZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2Ft ZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CYXJiZXJ0b24gRGl2aXNpb24gSSBTZWN0aW9uYWwg RmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldhZHN3b3J0aCBhdCBCcnVuc3dpY2ssIDEgcC5tLjwvcD48 cD5NZWRpbmEgYXQgSGlnaGxhbmQsIDEgcC5tLjwvcD48cD5CcmVja3N2aWxsZSBhdCBOb3J0aCBS b3lhbHRvbiwgMSBwLm0uPC9wPjxwPkZpcmVzdG9uZSBhdCBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuLCAxIHAu bS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5IdWRzb24gRGl2aXNpb24gSSBTZWN0aW9uYWwgRmluYWw8L3N0cm9u Zz48L3A+PHA+VHdpbnNidXJnIGF0IE5vcmRvbmlhLCBub29uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U3RydXRo ZXJzIERpdmlzaW9uIEkgU2VjdGlvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkN1eWFob2dhIEZh bGxzIGF0IEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0LCAyIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5DYW50b24gRGl2aXNp b24gSSBTZWN0aW9uYWwgRmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldvb3N0ZXIgYXQgSmFja3Nvbiwg MTEgYS5tLjwvcD48cD5QZXJyeSBhdCBHcmVlbiwgMTEgYS5tLjwvcD48cD5HbGVuT2FrIGF0IE5v cnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIsIDExIGEubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYj ODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Nb25kYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25n PjwvcD48cD48c3Ryb25nPlN0cnV0aGVycyBEaXZpc2lvbiBJIFNlY3Rpb25hbCBGaW5hbDwvc3Ry b25nPjwvcD48cD5FbGxldCBhdCBXYXJyZW4gSG93bGFuZCwgNDozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJv bmc+UGFybWEgRGl2aXNpb24gSUkgRGlzdHJpY3Q8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQg Q3V5YWhvZ2EgQ29tbXVuaXR5IENvbGxlZ2UgV2VzdCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QnVja2V5ZSB2 cy4gT2JlcmxpbiBGaXJlbGFuZHMsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD48cD5QYXJtYSBIZWlnaHRzIEhvbHkg TmFtZSB2cy4gUGFybWEgUGFkdWEsIDcgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkV1Y2xpZCBEaXZpc2lv biBJSSBEaXN0cmljdDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBFdWNsaWQgSGlnaCBTY2hv b2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlJhdmVubmEgdnMuIENoYWdyaW4gRmFsbHMsIDQ6MzAgcC5tLjwv cD48cD5Xb29kcmlkZ2UgdnMuIENWQ0EsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsm IzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1l czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlBhcm1hIERpdmlzaW9uIElJIERpc3RyaWN0IEZpbmFs PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEN1eWFob2dhIENvbW11bml0eSBDb2xsZWdlIFdl c3QpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkJ1Y2tleWUtT2JlcmxpbiBGaXJlbGFuZHMgd2lubmVyIHZzLiBQ YXJtYSBQYWR1YS1QYXJtYSBIZWlnaHRzIEhvbHkgTmFtZSB3aW5uZXIsIDUgcC5tLjwvcD48cD48 c3Ryb25nPkV1Y2xpZCBEaXZpc2lvbiBJSSBEaXN0cmljdCBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48 c3Ryb25nPihBdCBFdWNsaWQgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNoYWdyaW4gRmFs bHMtUmF2ZW5uYSB3aW5uZXIgdnMuIFdvb2RyaWRnZS1DVkNBIHdpbm5lciwgNDozMCBwLm0uPC9w PjxwPjxzdHJvbmc+U3RydXRoZXJzIERpdmlzaW9uIElJSSBEaXN0cmljdDwvc3Ryb25nPjwvcD48 cD48c3Ryb25nPihBdCBDZW5lIFBhcmspPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNhbnRvbiBDZW50cmFsIENh dGhvbGljIHZzLiBZb3VuZ3N0b3duIENhcmRpbmFsIE1vb25leSwgNCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJv bmc+Q3Jlc3RvbiBEaXZpc2lvbiBJSUkgRGlzdHJpY3Q8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4o QXQgTm9yd2F5bmUgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlRyaXdheSB2cy4gV2F5bmVk YWxlLCAyIHAubS48L3A+PHA+Q2hpcHBld2EgdnMuIExvdW5kb3ZpbGxlLCA1IHAubS48L3A+PHA+ PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XZWRu ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIERpdmlzaW9u IElJIERpc3RyaWN0PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IENhbmFsIFBhcmspPC9zdHJv bmc+PC9wPjxwPkZpZWxkIHZzLiBOb3J0aHdlc3QsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD48cD5UYWxsbWFkZ2Ug dnMuIFNwcmluZ2ZpZWxkLCA3IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TdHJ1dGhlcnMgRGl2aXNpb24g SUlJIERpc3RyaWN0IEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IENlbmUgUGFyayk8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMtWW91bmdzdG93biBDYXJkaW5h bCBNb29uZXkgd2lubmVyIHZzLiBDb2x1bWJpYW5hIENyZXN0dmlldy1Tb3V0aCBSYW5nZSB3aW5u ZXIsIDY6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkNyZXN0b24gRGl2aXNpb24gSUlJIERpc3RyaWN0 IEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KGF0IE5vcndheW5lIEhpZ2ggU2Nob29sKTwv c3Ryb25nPjwvcD48cD5Ucml3YXktV2F5bmVkYWxlIHdpbm5lciB2cy4gQ2hpcHBld2EtTG91ZG9u dmlsbGUgd2lubmVyLCA1IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5NZWRpbmEgRGl2aXNpb24gSVYgRGlz dHJpY3Q8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oYXQgTWVkaW5hIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ry b25nPjwvcD48cD5IaWxsc2RhbGUgdnMuIExha2UgUmlkZ2UgQWNhZGVteSwgMiBwLm0uPC9wPjxw PkRhbHRvbiB2cy4gQ3V5YWhvZ2EgSGVpZ2h0cywgNDozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4 MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7 cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIERpdmlzaW9uIElJIERpc3RyaWN0 IEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IENhbmFsIFBhcmspPC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPkZpZWxkLU5vcnRod2VzdCB3aW5uZXIgdnMuIFRhbGxtYWRnZS1TcHJpbmdmaWVsZCB3aW5u ZXIsIDIgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPk1lZGluYSBEaXZpc2lvbiBJViBEaXN0cmljdCBGaW5h bDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihhdCBNZWRpbmEgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+ PC9wPjxwPkhpbGxzZGFsZS1MYWtlIFJpZGdlIEFjYWRlbXkgd2lubmVyIHZzLiBEYWx0b24tQ3V5 YWhvZ2EgSGVpZ2h0cyB3aW5uZXIsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5TT0ZUQkFMTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlRvdXJuYW1lbnQmIzgyMzI7U2NvcmVib2FyZDwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ry b25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5DYW50b24g RGl2aXNpb24gSUkgU2VjdGlvbmFsIEZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5Ob3J0b24gNSwgU3Qu IFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgMTwvcD48cD5TcHJpbmdmaWVsZCAyLCBGaWVsZCAxPC9wPjxwPlRh bGxtYWRnZSAxMywgTm9ydGh3ZXN0IDEyPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QWxsaWFuY2UgRGl2aXNpb24g SUkgU2VjdGlvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPk1hcmxpbmd0b24gMTEsIFBvbGFuZCBT ZW1pbmFyeSAzPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q3Jlc3RvbiBEaXZpc2lvbiBJSUkgU2VjdGlvbmFsPC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPk5vcndheW5lIDExLCBTbWl0aHZpbGxlIDE8L3A+PHA+TWFuY2hlc3RlciA5 LCBDYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYyAwPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q3Jlc3RvbiBEaXZpc2lv biBJSUkgU2VjdGlvbmFsIEZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5UdXNsYXcgMTEsIExvdWRvbnZp bGxlIDA8L3A+PHA+Tm9ydGh3ZXN0ZXJuIDIsIFRyaXdheSAxPC9wPjxwPkZhaXJsZXNzIDIsIEJs YWNrIFJpdmVyIDE8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1 bW1hcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNhbnRv biBEaXZpc2lvbiBJSSBTZWN0aW9uYWwgRmluYWwmIzgyMzI7Tk9SVE9OIDUsIFNULiBWSU5DRU5U LVNULiBNQVJZIDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVU b3AxMHA0LS0+PHA+Tm9ydG9uCTEwMAkxMzAJMAkmIzgyMTI7CTUJOAkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPlNUVk0JMDAwCTAxMAkw CSYjODIxMjsJMQk1CTQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25n RGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtCcm93biBhbmQgR2FibGU7IE1pem5lciBhbmQgQm9n Z3MuIFcmIzgyMTI7QnJvd24sIDEwLTMuIEwmIzgyMTI7TWl6bmVyLCAwLTEuIFNhdmUmIzgyMTI7 Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBOb3J0b24gMTctNy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBOb3J0b246IEJpcmQgMyBz aW5nbGVzOyBTaGVhcmVyIDMgc2luZ2xlcy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU2NvcmUtLT48cD5DYW50b24gRGl2aXNpb24gSUkgU2VjdGlvbmFsIEZpbmFsJiM4MjMyO1NQ UklOR0ZJRUxEIDIsIEZJRUxEIDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVM aW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+U3ByaW5nZmllbGQJMDAyCTAwMAkwCSYjODIxMjsJMgk1CTI8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+ RmllbGQJMDAwCTAxMAkwCSYjODIxMjsJOAk5CTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjsgRWNraGFydCBhbmQgUm9i aW5zb247IE1pbGxlciBhbmQgQ3JhZnQuIFcmIzgyMTI7TWlsbGVyLCA2LTMuIEwmIzgyMTI7RWNr aGFydC4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IFNwcmluZ2ZpZWxkIDE2LTYs IEZpZWxkIDEyLTcuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5J bmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogU3ByaW5nZmllbGQ6IEpvaG5zb24gZG91YmxlLCBSQkksIHJ1bi48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5DYW50b24gRGl2aXNp b24gSUkgU2VjdGlvbmFsIEZpbmFsJiM4MjMyO1RBTExNQURHRSAxMywgTk9SVEhXRVNUIDEyPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPk5v cnRod2VzdAkyMDIJMzAxCTQJJiM4MjEyOwkxMgkxNwkzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPlRhbGxtYWRnZQkxMTAJMDE4CTIJJiM4 MjEyOwkxMwkxMwkyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rh c2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7TWljaGVsLCBGcmFuY2lzICg3KSBhbmQgTWVpc3Rlcjsg UHJhdHQsIE11bGxldHQgKDQpIGFuZCBTZXZlcm5zLiBXJiM4MjEyO011bGxldHQuIEwmIzgyMTI7 TWljaGVsLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO05vcnRod2VzdDogRnJhbmNpcy48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBO b3J0aHdlc3QgOC0xMjsgVGFsbG1hZGdlIDE1LTQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogTm9ydGh3ZXN0OiBGcmFuY2lzIDIg c2luZ2xlcywgaG9tZSBydW4sIDYgUkJJOyBNaWNoZWwgMiBzaW5nbGVzLCAyIHRyaXBsZXM7IE1l aXN0ZXIgMiBzaW5nbGVzLCBkb3VibGUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVNjb3JlLS0+PHA+Q3Jlc3RvbiBEaXZpc2lvbiBJSUkgU2VjdGlvbmFsJiM4MjMyO01BTkNIRVNU RVIgOSwmIzgyMzI7Q0FOVE9OIENFTlRSQUwgQ0FUSE9MSUMgMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5DQ0MJMDAwCTAwMAkwCSYjODIx MjsJMAkyCTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3Qx MHA0LS0+PHA+TWFuY2hlc3RlcgkyMDEJMTE0CVgJJiM4MjEyOwk5CTgJMDwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0ty dXBlciBhbmQgRGlSdXp6YTsgTWNWYW5leSBhbmQgQmVsbC4gVyYjODIxMjtNY1ZhbmV5LCA2LTMu IEwmIzgyMTI7S3J1cGVyLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO01hbmNoZXN0ZXI6IENy YWlnICgxKS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48 cD5SZWNvcmRzOiBNYW5jaGVzdGVyIDE2LTkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogTWFuY2hlc3RlcjogQ3JhaWcgaG9tZSBy dW4sIDIgUkJJLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNS RVNUV09PRCAyMCwgS0VOVCBST09TRVZFTFQgMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFf QkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5LZW50IFJvb3NldmVsdAkwMDAJMDIJJiM4MjEy OwkyCTQJMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEw cDQtLT48cD5DcmVzdHdvb2QJNzY1CTJYCSYjODIxMjsJMjAJMTkJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO1RpdGtv IGFuZCBIb2xsZXJhbjsgQ2FtcGJlbGwgYW5kIEdyZWdlbC4gVyYjODIxMjtDYW1wYmVsbC4gTCYj ODIxMjtUaXRrby4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtDcmVzdHdvb2Q6IE1pbGxlci48 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRz OiBDcmVzdHdvb2QgMTgtMy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQ bGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBDcmVzdHdvb2Q6IEN5bWFuc2tpIDQgc2luZ2xlcywgMiBy dW5zLCA1IFJCSTsgTWlsbGVyIDMgc2luZ2xlcywgaG9tZSBydW4sIDMgcnVucywgNiBSQkkuPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFMg MTAsIEVBU1QgMCAoNSk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVUb3AxMHA0LS0+PHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMJCTE1MAkyMgkmIzgyMTI7CTEwCTEwCTA8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+RWFz dAkJMDAwCTAwCSYjODIxMjsJMAkwCTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtTdGFuZmllbGQsIEFuZGV4bGVyICg1 KSBhbmQgRmFybWVyOyBIaWxsIGFuZCBCbGFjay4gVyYjODIxMjtTdGFuZmllbGQsIDItMy4gTCYj ODIxMjtIaWxsLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO0N1eWFob2dhIEZhbGxzOiBBbmRl eGxlci48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5S ZWNvcmRzOiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyA1LTE1LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IEN1eWFob2dhIEZhbGxzOiBBbmRleGxl ciAyIHNpbmdsZXMsIGhvbWUgcnVuLCAzIFJCSTsgSGFzZW5zdGFiIDIgc2luZ2xlcywgMiBSQkk7 IFNheG9uIDIgc2luZ2xlcywgUkJJLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZS0tPjxwPkZJUkVTVE9ORSAxLCBHQVJGSUVMRCAwICg4KTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5HYXJmaWVsZAkwMDAJMDAwCTAw CSYjODIxMjsJMAkyCTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVCb3QxMHA0LS0+PHA+RmlyZXN0b25lCTAwMAkwMDAJMDEJJiM4MjEyOwkxCTUJMDwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4 MjEyO1NueWRlciBhbmQgV29vZGxleTsgTW94b24gYW5kIENvbGVncm92ZS4gVyYjODIxMjtNb3hv biwgNi01LiBMJiM4MjEyO1NueWRlci4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLjwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6 IEdhcmZpZWxkIDEtMTEsIDEtNTsgRmlyZXN0b25lIDYtNSwgNi0zLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IEZpcmVzdG9uZTog RmlrZSAyIHNpbmdsZXMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+ PHA+TU9HQURPUkUgMTAsIExPUkRTVE9XTiAwICg1KTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBC QkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5Nb2dhZG9yZQkxMDQJMjMJJiM4MjEyOwkx MAkxMwkwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBw NC0tPjxwPkxvcmRzdG93bgkwMDAJMDAJJiM4MjEyOwkwCTIJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0tvdCwgT2xp dmVyICg0KSBhbmQgUmljazsgVG9wb3JjZXIgYW5kIE4vQS4gVyYjODIxMjtLb3QuIEwmIzgyMTI7 VG9wb3JjZXIuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBNb2dhZG9yZTog SGFsbGl3aWxsIDMgc2luZ2xlcywgMyBydW5zLCAyIFJCSTsgS290IGRvdWJsZSwgMiBSQkkuPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+V0FURVJMT08gMTIsIFJP T1RTVE9XTiAyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9w MTBwNC0tPjxwPlJvb3RzdG93bgkwMDAJMTEwCSYjODIxMjsJMgk3CTQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+V2F0ZXJsb28JMjIxCTIz MgkmIzgyMTI7CTEyCTEyCTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNM b25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtTbGFnbGUgYW5kIEJvYmJzOyBLZWhyZXIgYW5k IENpZXBsaW5za2kuIFcmIzgyMTI7S2VocmVyLCAxMy0yLiBMJiM4MjEyO1NsYWdsZS4gU2F2ZSYj ODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtXYXRlcmxvbzogQ2llcGxpbnNraSAyICgxNCkuPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogV2F0ZXJs b28gMTUtMiwgMTAtMi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBXYXRlcmxvbzogQ2llcGxpbnNraSAyIHNpbmdsZXMsIDIgaG9t ZSBydW5zLCA4IFJCSS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5Ub3VybmFtZW50IFNj aGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVu dC0tPjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ry b25nPkNhbnRvbiBEaXZpc2lvbiBJSSBTZWN0aW9uYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q292ZW50cnkg YXQgQXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiwgNDozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q3Jlc3RvbiBEaXZp c2lvbiBJSUkgU2VjdGlvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPk5vcndheW5lIHZzLiBNYW5j aGVzdGVyLCAxMSBhLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJv bmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+TW9uZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0 cm9uZz5Ba3JvbiBEaXZpc2lvbiBJSSBTZWN0aW9uYWwgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U3Ry ZWV0c2Jvcm8gYXQgV29vZHJpZGdlLCA0OjMwIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5DYW50b24gRGl2 aXNpb24gSUkgU2VjdGlvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNvdmVudHJ5IGF0IEFyY2hi aXNob3AgSG9iYW4sIDQ6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkNvcGxleSBEaXZpc2lvbiBJViBE aXN0cmljdDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBDb3BsZXkgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPkhpbGxzZGFsZSB2cy4gV2lsbG91Z2hieSBDb3JuZXJzdG9uZSBDaHJpc3Rp YW4sIDQgcC5tLjwvcD48cD5Nb2dhZG9yZSB2cy4gTGFrZSBDZW50ZXIgQ2hyaXN0aWFuLCA1OjMw IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CZXJsaW4gQ2VudGVyIERpdmlzaW9uIElWIERpc3RyaWN0PC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0 cm9uZz48L3A+PHA+U3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzIHZzLiBMaXNib24gRGF2aWQgQW5kZXJzb24s IDQ6MzAgcC5tLjwvcD48cD5FYXN0IENhbnRvbiB2cy4gQmVybGluIENlbnRlciBXZXN0ZXJuIFJl c2VydmUsIDYgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25n PjwvcD48cD48c3Ryb25nPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ry b25nPkFrcm9uIERpdmlzaW9uIEkgU2VjdGlvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlNoYWtl ciBIZWlnaHRzIExhdXJlbCBhdCBDVkNBLCA0OjMwIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CYXJiZXJ0 b24gRGl2aXNpb24gSSBEaXN0cmljdDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBCYXJiZXJ0 b24gSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldhbHNoIEplc3VpdCB2cy4gTWVkaW5hLCA0 OjMwIHAubS48L3A+PHA+V2Fkc3dvcnRoIHZzLiBIaWdobGFuZCwgNDozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxz dHJvbmc+TWFzc2lsbG9uIERpdmlzaW9uIEkgRGlzdHJpY3Q8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz4oQXQgTWFzc2lsbG9uIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5Ob3J0aCBDYW50b24g SG9vdmVyIHZzLiBQZXJyeSwgMiBwLm0uPC9wPjxwPkxha2UgdnMuIExvdWlzdmlsbGUsIDUgcC5t LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlNvbG9uIERpdmlzaW9uIEkgRGlzdHJpY3Q8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+ PHN0cm9uZz4oQXQgU29sb24tUm94YnVyeSBGaWVsZCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QXVyb3JhIHZz LiBCb2FyZG1hbiwgNiBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UGFybWEgRGl2aXNpb24gSSBEaXN0cmlj dDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBDdXlhaG9nYSBDb21tdW5pdHkgQ29sbGVnZSBX ZXN0KTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5CcmVja3N2aWxsZSB2cy4gTGFrZXdvb2QsIDM6MzAgcC5tLjwv cD48cD48c3Ryb25nPkNvcGxleSBEaXZpc2lvbiBJViBEaXN0cmljdCBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwv cD48cD48c3Ryb25nPihBdCBDb3BsZXkgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkhpbGxz ZGFsZS1XaWxsb3VnaGJ5IENvcm5lcnN0b25lIENocmlzdGlhbiB3aW5uZXIgdnMuIE1vZ2Fkb3Jl LUxha2UgQ2VudGVyIENocmlzdGlhbiB3aW5uZXIsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkJl cmxpbiBDZW50ZXIgRGl2aXNpb24gSVYgRGlzdHJpY3QgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0 cm9uZz4oQXQgV2VzdGVybiBSZXNlcnZlIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5TdC4g VGhvbWFzIEFxdWluYXMtTGlzYm9uIERhdmlkIEFuZGVyc29uIHdpbm5lciB2cy4gRWFzdCBDYW50 b24tQmVybGluIENlbnRlciBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgd2lubmVyLCA0OjMwIHAubS48L3A+PHA+ PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XZWRu ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkJhcmJlcnRvbiBEaXZp c2lvbiBJIERpc3RyaWN0IEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEJhcmJlcnRv biBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0LU1lZGluYSB3aW5uZXIg dnMuIFdhZHN3b3J0aC1IaWdobGFuZCB3aW5uZXIsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPk1h c3NpbGxvbiBEaXZpc2lvbiBJIERpc3RyaWN0IEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ KEF0IE1hc3NpbGxvbiBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Tm9ydGggQ2FudG9uIEhv b3Zlci1QZXJyeSB3aW5uZXIgdnMuIExha2UtTG91aXN2aWxsZSB3aW5uZXIsIDQ6MzAgcC5tLjwv cD48cD48c3Ryb25nPlNvbG9uIERpdmlzaW9uIEkgRGlzdHJpY3QgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+ PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgU29sb24tUm94YnVyeSBGaWVsZCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QXVyb3Jh LUJvYXJkbWFuIHdpbm5lciB2cy4gQ2FuZmllbGQtU29sb24gd2lubmVyLCA0OjMwIHAubS48L3A+ PHA+PHN0cm9uZz5QYXJtYSBEaXZpc2lvbiBJIERpc3RyaWN0IEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxw PjxzdHJvbmc+KEF0IEN1eWFob2dhIENvbW11bml0eSBDb2xsZWdlIFdlc3QpPC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPkJyZWNrc3ZpbGxlLUxha2V3b29kIHdpbm5lciB2cy4gUGFybWEtU3QuIEpvc2VwaCBBY2Fk ZW15IHdpbm5lciwgNDozMCBwLm0uPC9wPjxwPkNhbnRvbiBEaXZpc2lvbiBJSSBEaXN0cmljdDwv cD48cD4oQXQgV2lsbGlnIFBhcmspPC9wPjxwPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4tQ292ZW50cnkgd2lu bmVyIHZzLiBOb3J0b24sIDUgcC5tLjwvcD48cD5UYWxsbWFkZ2UgdnMuIFNwcmluZ2ZpZWxkLCA1 IHAubS48L3A+PHA+QWxsaWFuY2UgRGl2aXNpb24gSUkgRGlzdHJpY3Q8L3A+PHA+KEF0IEFsbGlh bmNlIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvcD48cD5NYXJsaW5ndG9uIHZzLiBIdWJiYXJkLCAzIHAubS48L3A+ PHA+V2VzdCBCcmFuY2ggdnMuIENvcnRsYW5kIExha2V2aWV3LCA1IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYj ODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QWxsaWFuY2UgRGl2aXNpb24gSUkg RGlzdHJpY3QgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgQWxsaWFuY2UgSGlnaCBT Y2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPk1hcmxpbmd0b24tSHViYmFyZCB3aW5uZXIgdnMuIFdlc3Qg QnJhbmNoLUNvcnRsYW5kIExha2V2aWV3IHdpbm5lciwgNSBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q3Jl c3RvbiBEaXZpc2lvbiBJSUkgRGlzdHJpY3Q8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgTm9y d2F5bmUgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlR1c2xhdyB2cy4gTm9yd2F5bmUtTWFu Y2hlc3RlciB3aW5uZXIsIDIgcC5tLjwvcD48cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4gdnMuIEZhaXJsZXNzLCA1 IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+ PHN0cm9uZz5NYXkgMTkgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiBEaXZpc2lv biBJSSBEaXN0cmljdDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBGaXJlc3RvbmUgU3RhZGl1 bSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+V29vZHJpZGdlLVN0cmVldHNib3JvIHdpbm5lciB2cy4gUmV2ZXJl LCA1IHAubS48L3A+PHA+Q1ZDQS1MYXVyZWwgQWNhZGVteSB3aW5uZXIgdnMuIENyZXN0d29vZCwg Njo0NSBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPjxzdHJvbmc+TWF5IDIwIEdhbWU8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiBEaXZp c2lvbiBJSSBEaXN0cmljdCBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBGaXJlc3Rv bmUgU3RhZGl1bSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U2VtaWZpbmFsIHdpbm5lcnMsIDExIGEubS48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlSGVkJlJ1bGUtLT48cD5URU5OSVM8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5BS1JPTi9NRURJTkEg RElWSVNJT04gSSBTRUNUSU9OQUw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+KEF0IFNwcmluZ3NpZGUgUmFjcXVldCBhbmQgRml0bmVzcywg QWtyb24pPC9wPjxwPlNpbmdsZXM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNDb2xvbnMtLT48cD5ZZWggKEJyZWNrc3ZpbGxlKSBkLiBIYWRsZXIgKEhpZ2hsYW5kKSA3LTYs IDYtMzsgRHUgKENvcGxleSkgZC4gTmVzaWMgKFR3aW5zYnVyZykgNi00LCAyLTYsIDYtMi48L3A+ PHA+RG91YmxlczwvcD48cD5Qb2xpZnJvbmUtWXVyYWsgKEh1ZHNvbikgZC4gTW9vcmUtQmVydHNj aCAoQ29wbGV5IDYtNCwgMy02LCA3LTU7IFJhaiBLdW1hci1SYW0gS3VtYXIgKFJldmVyZSkgZC4g S3Vjenluc2tpLVlhbWF0IChIaWdobGFuZCkgNi00LCA2LTEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZUhlZCZSdWxlLS0+PHA+TEFDUk9TU0U8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkdJUkxTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9D ZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+TGF0ZSBUaHVyc2RheTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkpBQ0tTT04gMTksIFJFVkVSRSA1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPkphY2tzb24JMTAmIzgxOTU7OSYjODE5 NDsmIzgyMTI7JiM4MTk0OzE5IDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5l U2NvcmVCb3QtLT48cD5SZXZlcmUJMyYjODE5NTsyICAmIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYjODE5NDs1IDwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkdvYWxzOiBI YXJ0bmV0dCAoSikgNSwgRGlsbG9uIChKKSA1LCBOL0EgKFIpIDUsIEJpbGxldHQgKEopIDMsIERh dmlkZSAoSiksIEtyb2FoIChKKSwgTGFpciAoSiksIE1hdGhpZXUgKEopLCBXaW5lc2RvZXJmZmVy IChKKSwgV29vZGhhbXMgKEopLiBBc3Npc3RzOiBCaWxsZXR0IChKKSAyLCBEYXZpZGUgKEopIDIs IEtyb2FoICgyKSwgSGFydG5ldHQgKEopLCBDLiBKb2huc29uIChKKSwgTGFpciAoSiksIFdvb2Ro YW1zIChKKS4gPHN0cm9uZz5TYXZlczo8L3N0cm9uZz4gTWVycmlsbCAoSikgMTM7IE4vQSAoUikg Ti9BLiBKViBTY29yZTogSmFja3NvbiwgNy0yLjwvcD48cD5SZWNvcmRzOiBKYWNrc29uIDE1LTA7 IFJldmVyZSAxMy0zLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVIZWQmUnVsZS0t PjxwPlRSQUNLICZhbXA7IEZJRUxEPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNI ZWQtLT48cD5CT1lTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVz LS0+PHA+Tk9SVEhFQVNURVJOIEJVQ0tFWUUgQ09ORkVSRU5DRSBDSEFNUElPTlNISVA8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPihBdCBTYWxlbSBIaWdo IFNjaG9vbCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48 cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6IDEuIExvdWlzdmlsbGUgMTA0LjU7IDIuIEFsbGlhbmNlIDEwMy41OyAz LiBTYWxlbSA5MjsgNC4gTWFybGluZ3RvbiA4NDsgNS4gQ2Fycm9sbHRvbiA3MjsgNi4gV2VzdCBC cmFuY2ggNjA7IDcuIENhbnRvbiBTb3V0aCA1OC41OyA4LiBNaW5lcnZhIDQ4LjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+SW5kaXZpZHVhbCBSZXN1bHRz PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD48 c3Ryb25nPjEwMCBtZXRlcnM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEdlaWVyIChBbGwuKSAxMS4zLiA8c3Ryb25n PjIwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gR2VpZXIgKEFsbC4pIDIyLjg1LiA8c3Ryb25nPjQwMDo8L3N0cm9u Zz4gMS4gUnVtc2V5IChTYWwuKSA1MC4zNi4gPHN0cm9uZz44MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIE5pLiBD aGFwbGljayAoTG91LikgMTo1Ny40OCAoTWVldCByZWNvcmQpLiA8c3Ryb25nPjEsNjAwOjwvc3Ry b25nPiAxLiBMb3ZldHQgKENhci4pIDQ6MTQuNjkgKE1lZXQgcmVjb3JkKS4gMyw8c3Ryb25nPjIw MDo8L3N0cm9uZz4gMS4gRnJlc2Vua28gKExvdS4pIDk6MjIuMzQuIDxzdHJvbmc+MTEwIGh1cmRs ZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEtub2NoIChNYXIuKSAxNC41Ny4gPHN0cm9uZz4zMDAgaHVyZGxlczo8 L3N0cm9uZz4gMS4gS25vY2ggKE1hci4pIDM4LjUyLiA8c3Ryb25nPkxvbmcganVtcDo8L3N0cm9u Zz4gMS4gSm9obnNvbiAoQWxsLikgMjEtOC43NS4gPHN0cm9uZz5IaWdoIGp1bXA6PC9zdHJvbmc+ IDEuIEpvaG5zb24gKEFsbC4pIDYtMC4gPHN0cm9uZz5TaG90IFB1dDo8L3N0cm9uZz4gMS4gTWls ZXMgKENTKSA0OS03LjUuIDxzdHJvbmc+RGlzY3VzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBNaWxlcyAoQ1MpIDE0 OS01LiA8c3Ryb25nPjQwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gQWxsaWFuY2UgKER1cnN0LUhhd2tp bnMsIEZyYXppZXIsIEhhbmNvY2ssIEdlaWVyKSA0NC4wNy4gPHN0cm9uZz44MDAgcmVsYXk6PC9z dHJvbmc+IDEuIE1hcmxpbmd0b24gKEFsbGVuLCBTYW1wc29uLCBMb3dyeSwgS25vY2gpIDE6MzEu MzMuIDEsPHN0cm9uZz42MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIExvdWlzdmlsbGUgKCBTZWFtYW4s IFdlc3RvbiwgTmkuIENoYXBsaWNrLCBOby4gQ2hhcGxpY2spIDM6MjYuMjkgKE1lZXQgcmVjb3Jk KS4gMyw8c3Ryb25nPjIwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTG91aXN2aWxsZSAoTmkuIENoYXBs aWNrLCBOby4gQ2hhcGxpY2ssIEZyZXNlbmtvLCBNdXJyYXkpIDg6MTMyNC48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkdJUkxTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+Tk9SVEhFQVNURVJOIEJVQ0tFWUUgQ09ORkVS RU5DRSBDSEFNUElPTlNISVA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENl bnRyZS0tPjxwPihBdCBTYWxlbSBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6IDEuIExvdWlzdmlsbGUgMTMy OyAyLiBDYXJyb2xsdG9uIDEyOS41OyAzLiBNaW5lcnZhIDk4ODsgNC4gU2FsZW0gNzguNTsgNS4g TWFybGluZ3RvbiA3MC41OyA2LiBDYW50b24gU291dGggNTc7IDcuIEFsbGlhbmNlIDQzOyA4LiBX ZXN0IEJyYW5jaCAxMS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRy ZS0tPjxwPkluZGl2aWR1YWwgUmVzdWx0czwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz4xMDAgbWV0ZXJzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBE b25sZXkgKENhci4pIDEyMDY0LiA8c3Ryb25nPjIwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gRG9ubGV5IChDYXIu KSAyNS40IChNZWV0IHJlY29yZCkgLiA8c3Ryb25nPjQwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gRG9ubGV5IChD YXIuKSA1Ny4zMiAoTWVldCByZWNvcmQpLiA8c3Ryb25nPjgwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ29sZSAo TG91LikgMjoyMC4yNi4gPHN0cm9uZz4xLDYwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gRHVubGFwIChDYXIuKSA1 OjAyLjAyIChNZWV0IHJlY29yZCkuIDMsPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIER1bmxhcCAo Q2FyLikgMTE6MDQuMDQgKE1lZXQgcmVjb3JkKS4gPHN0cm9uZz4xMDAgaHVyZGxlczo8L3N0cm9u Zz4gMS4gS25vY2ggKE1hcmxpbmd0b24pIDE2LjA1LiA8c3Ryb25nPjMwMCBodXJkbGVzOjwvc3Ry b25nPiAxLiBHdWlzdCAoTG91LikgNDYuOS4gPHN0cm9uZz5Mb25nIGp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEu IERvdWJsZSAoU2FsZW0pIDE2LTIuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBQaGls aXBpIChDUykgNS0wLiA8c3Ryb25nPlNob3QgUHV0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBCZW50bGV5IChDYXIu KSA0NC00IChNZWV0IHJlY29yZCkuIDxzdHJvbmc+RGlzY3VzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBNYXJ4IChT YWxlbSkgMTM3LTEuIDxzdHJvbmc+NDAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBBbGxpYW5jZSAoQm9h cmQsIEJhaWxleSwgVGhvbWFzLCBXYWdnbmVyKSA1MC4wOC4gPHN0cm9uZz44MDAgcmVsYXk6PC9z dHJvbmc+IDEuIE1pbmVydmEgKEUuIE1hcmtpbnMsIEt1a3VuaXMsIEJ1cm1hbiwgQS4gTWFya2lu cykgMTo0Ni4zOS4gMSw8c3Ryb25nPjYwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTG91aXN2aWxsZSAo TWlsbGVyLCBHdWlsZXksIEdpYnNvbiwgR3Vpc3QpIDQ6MDcuNzUuIDMsPHN0cm9uZz4yMDAgcmVs YXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIENhcnJvbGx0b24gKEJhcnRsb3csIERvbmxleSwgRGF2aXMsIER1bmxh cCkgOToyNC43MyAoTWVldCByZWNvcmQpLjwvcD48cC8+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.