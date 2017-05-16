Published: May 16, 2017 - 10:36 PM
High school scores, summaries and schedules — May 16 May 17,2017 03:15 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5 IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5 IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBo b21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBz dGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5k IGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQu PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5O T01JTkFURSAmIzgyMzI7QVRITEVURVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQg bm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25k YXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu YWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCB0aGUgbm9taW5l ZSYjODIxNztzIG5hbWUsIHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdl ZWsgYW5kLCBtb3N0IGltcG9ydGFudCwgYSBjb2xvciBoZWFkc2hvdCAoYSBqcGVnIGltYWdlKS48 L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkJB U0VCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+VG91 cm5hbWVudCYjODIzMjtTY29yZWJvYXJkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5FdWNsaWQgRGl2aXNpb24gSUkgRGlzdHJpY3QgRmluYWw8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgRXVjbGlkIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwv cD48cD5DaGFncmluIEZhbGxzIDEwLCBDVkNBIDc8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TdHJ1dGhlcnMgRGl2 aXNpb24gSUlJIERpc3RyaWN0PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IENlbmUgUGFyayk8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+WW91bmdzdG93biBDYXJkaW5hbCBNb29uZXkgMTEsIENhbnRvbiBDZW50 cmFsIENhdGhvbGljIDc8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5DcmVzdG9uIERpdmlzaW9uIElJSSBEaXN0cmlj dDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBOb3J3YXluZSBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9u Zz48L3A+PHA+V2F5bmVkYWxlIDE0LCBUcml3YXkgMjwvcD48cD5DaGlwcGV3YSA3LCBMb3VuZG9u dmlsbGUgMzwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFy aWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0t PjxwPjxzdHJvbmc+Q3Jlc3RvbiBEaXZpc2lvbiBJSUkgRGlzdHJpY3QmIzgyMzI7Q0hJUFBFV0Eg NywgTE9VRE9OVklMTEUgMyAoOCk8L3N0cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJB X0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+TG91ZG9udmlsbGUJMjAwCTAwMQkwCSYjODIx MjsJMwk5CTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3Qx MHA0LS0+PHA+Q2hpcHBld2EJMjAwCTAwMQk0CSYjODIxMjsJNwk4CTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtGaXNo ZXIgYW5kIE4vQTsgRWxsaXMgYW5kIE4vQS4gVyYjODIxMjtFbGxpcy4gTCYjODIxMjtGaXNoZXIu IEhSJiM4MjEyO0NoaXBwZXdhOiBFbGxpcywgSHVnbGFuZC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBMb3Vkb252aWxsZTogRmlz aGVyIHNpbmdsZSwgMiBydW5zLCBSQkk7IEZyeSBzaW5nbGUsIGRvdWJsZTsgR3JpZmZlbiAyIHNp bmdsZXMsIFJCSTsgQ2hpcHBld2E6IEVsbGlzIGRvdWJsZSwgaG9tZSBydW4sIDIgcnVucywgMiBS Qkk7IEJyb3duIDMgc2luZ2xlcywgMiBydW5zOyBIdWdsYW5kIGdyYW5kIHNsYW0uPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+RmFsbHMgQ2l0eSBDaGFtcGlvbnNo aXAmIzgyMzI7Q1VZQUhPR0EgRkFMTFMgNiwgV09PRFJJREdFIDM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+V29vZHJpZGdlCTAwMAkwMDIJ MQkmIzgyMTI7CTMJNgkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNj b3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkZhbGxzCTEwMAkwNTAJWAkmIzgyMTI7CTYJNQkyPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7 QmlsbHMsIEtlbGxlaGVyICg1KSBhbmQgTG92ZWxhY2U7IEFsbGVuLCBLaW5nICg2KSwgU3RpZmZs ZXIgKDcpIGFuZCBXYWZmZmVuLiBXJiM4MjEyO0FsbGVuLCAzLTcuIEwmIzgyMTI7QnVpbGxzLCAx LTIuIFNhdmUmIzgyMTI7U3RpZmZsZXIgKDEpPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IFdvb2RyaWRnZSAxNS0x MzsgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgNi0yMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBXb29kcmlkZ2U6IENsYXJrIDIgc2luZ2xlcywg cnVuOyBNYXNzZXkgc2luZ2xlLCAyIHJ1bnMuIEN1eWFob2dhIEZhbGxzOiBWYXNzYWxvdHRpIHNp bmdsZSwgdHJpcGxlLCBydW4sIDIgUkJJOyBIYXJyaXMgc2luZ2xlLCAyIFJCSS48L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5FTExFVCAxNCwgTk9SVEggMDwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5Ob3J0 aAkwMDAJMDAJJiM4MjEyOwkwCTAJNjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0 ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5FbGxldAkyNDUJM1gJJiM4MjEyOwkxNAk5CTA8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYj ODIxMjtTdG91dCBhbmQgU2FudGFjcm9jZTsgV2lsbGlhbXMsIENyYWlnICgyKSwgTWVycmluZyAo NCksIEhhdmVyc3RpY2sgKDUpIGFuZCBQYXluZS4gVyYjODIxMjtDcmFpZywgMS0wLiBMJiM4MjEy O1N0b3V0LiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogRWxsZXQgMTUtNywgMTEtMS48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBFbGxldDog TWNDbGVsbGFuZCAyIHNpbmdsZXM7IEVuZ2xlaGFydCBzaW5nbGUsIDIgUkJJOyBXZXN0cmVuIDIg c2luZ2xlcywgMiBSQkk7IEJvcmRlbmtpcmNoZXIgc2luZ2xlLCBkb3VibGUuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+S0VOTU9SRSA1LCBHQVJGSUVMRCAzPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkdh cmZpZWxkCTIwMAkwMTAJMAkmIzgyMTI7CTMJNAkzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJC QV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPktlbm1vcmUJMTA0CTAwMAlYCSYjODIxMjsJ NQk0CTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxw PkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtIZW5yeSBhbmQgRmlzaGVyOyBMYXVyaXRhIGFuZCBQZXJraW5zLiBX JiM4MjEyO0xhdXJpdGEsIDItMy4gTCYjODIxMjtIZW5yeSwgMS0yLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUu IEhSJiM4MjEyO05vbmUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29s b25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogR2FyZmllbGQgOC04LCA1LTU7IEtlbm1vcmUgNi05LCA2LTYuPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3Rl czogS2VubW9yZTogRWFnb24gMiBzaW5nbGVzLCBydW47IFBhY2UgMiBzaW5nbGVzLCBydW47IExh dXJpdGEgMTAgc3RyaWtlb3V0cy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2Nv cmUtLT48cD5OT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSIDE5LCBQRVJSWSA4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPlBlcnJ5CTMwMQkyMgkmIzgy MTI7CTgJNwk0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90 MTBwNC0tPjxwPkhvb3ZlcgkwMDAJKDE5KVgJJiM4MjEyOwkxOQkxNQk1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7S2Fu ZGVsLCBIYWxsZ3JlbiAoMyksIEhvb3QgKDQpLCBCbGFja2lzdG9uICg0KSwgS2lyY2huZXIgKDQp IGFuZCBOL0E7IFNjaGVwcGxlciwgU2FmZmVsbCAoNSkgYW5kIEJsYWNrbGVkZ2UuIFcmIzgyMTI7 U2NoZXBwbGVyLiBMJiM4MjEyO0hhbGxncmVuLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO1Bl cnJ5OiBBZGFtcy4gSG9vdmVyOiBIaXRlLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IEhvb3ZlcjogSGl0ZSBzaW5nbGUsIGhvbWUg cnVuLCA1IFJCSSwgMiBydW5zOyBGb3ggMiBkb3VibGVzLCA0IFJCSSwgMyBydW5zLjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPldBTFNIIEpFU1VJVCAxNSwgUEFS TUEgTk9STUFORFkgMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29y ZVRvcDEwcDQtLT48cD5XYWxzaAkwMTAJMCgxNCkJJiM4MjEyOwkxNQkxNQkyPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPk5vcm1hbmR5CTAw MAkwMAkmIzgyMTI7CTAJMQkyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz TG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7QW56ZWxjLCBGdW50YXNoIGFuZCBLYWN6bWFy LCBDb29rICg1KTsgTWNJbnRlZSwgR2xhZGluICg0KSwgQ2hpcGNoYXNlICg1KSwgSGF5ZXMgKDUp LCBhbmQgR2FpbmVyLiBXJiM4MjEyO0FuemVsYywgNC0wLiBMJiM4MjEyO01jSW50ZWUuIFNhdmUm IzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBXYWxzaCAxNi04LjwvcD48cD5Ob3RlczogV2Fs c2ggSmVzdWl0OiBCdXJrZSAyIHNpbmdsZXMsIHJ1bjsgV2VpdG1hbiBzaW5nbGUsIGRvdWJsZSwg cnVuLCAyIFJCSTsgVmFjY2FybyBkb3VibGUsIHJ1bjsgSmFydmlzIGRvdWJsZSwgcnVuLCBSQkk7 IEthY3ptYXIgMiBzaW5nbGVzLCBSQkk7IFF1aW5uIDIgc2luZ2xlcywgMiBydW5zLjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPldFTExJTkdUT04gMTMsIFJFVkVS RSAzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0t PjxwPldlbGxpbmd0b24JNDAxCTM1CSYjODIxMjsJMTMJMTMJMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5SZXZlcmUJMDAzCTAwCSYjODIx MjsJMwk1CTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0t PjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtCbGlzcyBhbmQgTi9BIE11cnBoeSwgTGV2ZXJtYW4gKDMpLCBT Y2hsb3NzICg1KSxhbmQgS2xvbm93c2tpLiBXJiM4MjEyO0JsaXNzLiBMJiM4MjEyO011cnBoeS4g SFImIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAt LT48cD5Ub3VybmFtZW50IFNjaGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiBEaXZpc2lvbiBJSSBEaXN0cmljdDwvc3Ryb25n PjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBDYW5hbCBQYXJrKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5GaWVsZCB2cy4g Tm9ydGh3ZXN0LCA0OjMwIHAubS48L3A+PHA+VGFsbG1hZGdlIHZzLiBTcHJpbmdmaWVsZCwgNyBw Lm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q3Jlc3RvbiBEaXZpc2lvbiBJSUkgRGlzdHJpY3QgRmluYWw8L3N0 cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oYXQgTm9yd2F5bmUgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPldheW5lZGFsZSB2cy4gQ2hpcHBld2EsIDUgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPk1lZGluYSBE aXZpc2lvbiBJViBEaXN0cmljdDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihhdCBNZWRpbmEgSGln aCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkhpbGxzZGFsZSB2cy4gTGFrZSBSaWRnZSBBY2FkZW15 LCAyIHAubS48L3A+PHA+RGFsdG9uIHZzLiBDdXlhaG9nYSBIZWlnaHRzLCA0OjMwIHAubS48L3A+ PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5U aHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SHVkc29uIERpdmlz aW9uIEkgRGlzdHJpY3Q8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgSHVkc29uIEhpZ2ggU2No b29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5Ud2luc2J1cmcgdnMuIFNvbG9uLCA0IHAubS48L3A+PHA+QXVy b3JhIHZzLiBIdWRzb24sIDcgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlN0cnV0aGVycyBEaXZpc2lvbiBJ IERpc3RyaWN0PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IENlbmUgUGFyayk8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0IHZzLiBLZW50IFJvb3NldmVsdCwgNCBwLm0uPC9wPjxwPkVsbGV0 IHZzLiBCb2FyZG1hbiwgNCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q2FudG9uIERpdmlzaW9uIEkgRGlz dHJpY3Q8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgVGh1cm1hbiBNdW5zb24gU3RhZGl1bSk8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+SmFja3NvbiB2cy4gTWFzc2lsbG9uLCAyIHAubS48L3A+PHA+R3JlZW4g dnMuIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIsIDUgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkJhcmJlcnRvbiBE aXZpc2lvbiBJIERpc3RyaWN0PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEJhcmJlcnRvbiBI aWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QnJ1bnN3aWNrIHZzLiBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFu LCA0OjMwIHAubS48L3A+PHA+TWVkaW5hIHZzLiBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiwgNDozMCBwLm0uPC9w PjxwPjxzdHJvbmc+U3Ryb25nc3ZpbGxlIERpdmlzaW9uIEkgRGlzdHJpY3Q8L3N0cm9uZz48L3A+ PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgU3Ryb25nc3ZpbGxlIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5T dHJvbmdzdmlsbGUgdnMuIFBhcm1hIE5vcm1hbmR5LCAyIHAubS48L3A+PHA+TGFrZXdvb2QgU3Qu IEVkd2FyZCB2cy4gQ2xldmVsYW5kIFN0LiBJZ25hdGl1cywgNDozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJv bmc+QWtyb24gRGl2aXNpb24gSUkgRGlzdHJpY3QgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz4oQXQgQ2FuYWwgUGFyayk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+RmllbGQtTm9ydGh3ZXN0IHdpbm5lciB2 cy4gVGFsbG1hZGdlLVNwcmluZ2ZpZWxkIHdpbm5lciwgMiBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+TWVk aW5hIERpdmlzaW9uIElWIERpc3RyaWN0IEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KGF0 IE1lZGluYSBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+SGlsbHNkYWxlLUxha2UgUmlkZ2Ug QWNhZGVteSB3aW5uZXIgdnMuIERhbHRvbi1DdXlhaG9nYSBIZWlnaHRzIHdpbm5lciwgNDozMCBw Lm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxz dHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5IdWRzb24g RGl2aXNpb24gSSBEaXN0cmljdCBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBIdWRz b24gSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlR3aW5zYnVyZy1Tb2xvbiB3aW5uZXIgdnMu IEF1cm9yYS1IdWRzb24gd2lubmVyLCA0OjMwIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TdHJ1dGhlcnMg RGl2aXNpb24gSSBEaXN0cmljdCBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBDZW5l IFBhcmspPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldhbHNoIEplc3VpdC1LZW50IFJvb3NldmVsdCB3aW5uZXIg dnMuIEVsbGV0LUJvYXJkbWFuIHdpbm5lciwgNSBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q2FudG9uIERp dmlzaW9uIEkgRGlzdHJpY3QgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgVGh1cm1h biBNdW5zb24gU3RhZGl1bSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+SmFja3Nvbi1NYXNzaWxsb24gd2lubmVy IHZzLiBHcmVlbi1Ob3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIHdpbm5lciwgNDozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxz dHJvbmc+QmFyYmVydG9uIERpdmlzaW9uIEkgRGlzdHJpY3QgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+ PHN0cm9uZz4oQXQgQmFyYmVydG9uIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5CcnVuc3dp Y2stQXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiB3aW5uZXIgdnMuIE1lZGluYS1Ob3J0aCBSb3lhbHRvbiB3aW5u ZXIsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlN0cm9uZ3N2aWxsZSBEaXZpc2lvbiBJIERpc3Ry aWN0PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFN0cm9uZ3N2aWxsZSBIaWdoIFNjaG9vbCk8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U3Ryb25nc3ZpbGxlLVBhcm1hIE5vcm1hbmR5IHdpbm5lciB2cy4gTGFr ZXdvb2QgU3QuIEVkd2FyZC1DbGV2ZWxhbmQgU3QuIElnbmF0aXVzIHdpbm5lciwgNDozMCBwLm0u PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPlNPRlRCQUxMPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+VG91cm5hbWVudCYjODIzMjtT Y29yZWJvYXJkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0lu ZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+ PHN0cm9uZz5Ba3JvbiBEaXZpc2lvbiBJIFNlY3Rpb25hbCBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5D VkNBIDUsIFNoYWtlciBIZWlnaHRzIExhdXJlbCBBY2FkZW15IDA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CYXJi ZXJ0b24gRGl2aXNpb24gSSBEaXN0cmljdDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBCYXJi ZXJ0b24gSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldhbHNoIEplc3VpdCA5LCBNZWRpbmEg MDwvcD48cD5XYWRzd29ydGggOCwgSGlnaGxhbmQgNzwvcD48cD48c3Ryb25nPk1hc3NpbGxvbiBE aXZpc2lvbiBJIERpc3RyaWN0PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IE1hc3NpbGxvbiBI aWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Tm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciAzLCBQZXJyeSAx PC9wPjxwPkxha2UgNSwgTG91aXN2aWxsZSAzPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U29sb24gRGl2aXNpb24g SSBEaXN0cmljdDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBTb2xvbi1Sb3hidXJ5IEZpZWxk KTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5Cb2FyZG1hbiAxMywgQXVyb3JhIDU8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5QYXJt YSBEaXZpc2lvbiBJIERpc3RyaWN0PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEN1eWFob2dh IENvbW11bml0eSBDb2xsZWdlIFdlc3QpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkJyZWNrc3ZpbGxlIDUsIExh a2V3b29kIDA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Db3BsZXkgRGl2aXNpb24gSVYgRGlzdHJpY3QgRmluYWw8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgQ29wbGV5IEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwv cD48cD5IaWxsc2RhbGUgNCwgTW9nYWRvcmUgMDwvcD48cD48c3Ryb25nPkJlcmxpbiBDZW50ZXIg RGl2aXNpb24gSVYgRGlzdHJpY3Q8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgV2VzdGVybiBS ZXNlcnZlIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5FYXN0IENhbnRvbiAxNSwgQmVybGlu IENlbnRlciBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgMTQ8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYj ODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAt LT48cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPkJhcmJlcnRvbiBEaXZpc2lvbiBJIERpc3Ry aWN0JiM4MjMyO1dBTFNIIEpFU1VJVCA5LCBNRURJTkEgMDwvc3Ryb25nPjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5NZWRpbmEJMDAwCTAw MAkwCSYjODIxMjsJMAkzCTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5l U2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+V2Fsc2gJMDAyCTEyNAlYCSYjODIxMjsJOQkxNAkwPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgy MTI7RHVubGFwLCBTdG9zc2VsICg1KSBhbmQgUmhvZGVzOyBNY0NyYWR5IGFuZCBLdXJ0LiBXJiM4 MjEyO01jQ3JhZHksIDEzLTQuIEwmIzgyMTI7RHVubGFwLCA5LTUuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4g SFImIzgyMTI7V2Fsc2g6IEJvYmlzaCAoMTIpLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IE1lZGluYSAxNy04OyBXYWxzaCBKZXN1aXQg MTYtNi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0t PjxwPk5vdGVzOiBXYWxzaCBKZXN1aXQ6IEJvYmlzaCBzaW5nbGUsIGRvdWJsZSwgZ3JhbmQgc2xh bSwgMiBydW5zLCA1IFJCSTsgTWNDcmFkeSA0IHNpbmdsZXMsIDIgcnVucywgMTggSyYjODIxNztz OyBCZW50bGV5IHNpbmdsZSwgZG91YmxlLCBydW47IExhd3NvbiAyIHNpbmdsZXMsIDIgcnVucywg UkJJLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQt LT48cD48c3Ryb25nPkNvcGxleSBEaXZpc2lvbiBJViBEaXN0cmljdCBGaW5hbCYjODIzMjtISUxM U0RBTEUgNCwgTU9HQURPUkUgMDwvc3Ryb25nPjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFf QkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5Nb2dhZG9yZQkwMDAJMDAwCTAJJiM4MjEyOwkw CTIJMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQt LT48cD5IaWxsc2RhbGUJMDEyCTEwMAlYCSYjODIxMjsJNAk4CTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtLb3QsIE9s aXZlciAoNSk7IExvbmcuIFcmIzgyMTI7TG9uZy4gTCYjODIxMjtLb3QuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9u ZS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQ bGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBIaWxsc2RhbGU6IFJvZ2VycyAyIHNpbmdsZXMsIHRyaXBs ZSwgcnVuOyBTbWV0emVyIDMgc2luZ2xlcywgcnVuLCBSQkkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+QVJDSEJJU0hPUCBIT0JBTiAzLCBDSEFSRE9OIE5PVFJF IERBTUUtQ0FUSEVEUkFMIExBVElOIDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdh dGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+SG9iYW4JMDAxCTAwMAkyCSYjODIxMjsJMwk5CTE8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+TkRD TAkwMDEJMTAwCTAJJiM4MjEyOwkyCTkJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO01hdHVzZWssIEpvbmVzICg3KSBh bmQgSGFnZW5iYXVnaDsgRWdnZW5zYmVyZ2VyIGFuZCBNYWVzdGxlLiBXJiM4MjEyO01hdHVzZWss IDctMC4gTCYjODIxMjtFZ2dlbnNiZXJnZXIuIFNhdmUmIzgyMTI7Sm9uZXMuIEhSJiM4MjEyO0hv Yi46IEtuaWNlbHkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25z LS0+PHA+UmVjb3JkczogSG9iYW4gMTgtMiwgOS0xOyBORENMIDEyLCAxMSwgNC02LjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IEhv YmFuOiBLbmljZWx5IGRvdWJsZSwgaG9tZSBydW4sIFJCSTsgVGVyem9sYSAzIHNpbmdsZXMsIHJ1 bjsgTkRDTDogTWFydGluIHNpbmdsZSwgZG91YmxlLCBSQkk7IFdlZGxlIDIgc2luZ2xlcy48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5DTE9WRVJMRUFGIDExLCBX RUxMSU5HVE9OIDUgPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3Jl VG9wMTBwNC0tPjxwPkNsb3ZlcmxlYWYJMTQwCTA2MAkwCSYjODIxMjsJMTEJMTMJMjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5XZWxsaW5n dG9uCTAyMAkwMjAJMQkmIzgyMTI7CTUJOAkzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7R29vZGUgYW5kIEFuLiBHcmF5 OyBSb3NlY3JhbnMsIFdldGhlcmJlZSAoNikgYW5kIE1vb3JlLiBXJiM4MjEyO0dvb2RlLCA2LTku IEwmIzgyMTI7Um9zZWNyYW5zLCAxMi02LiBIUiYjODIxMjtOb25lLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IENsb3ZlcmxlYWYgOS0x OCwgV2VsbGluZ3RvbiAxNC05LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IENsb3ZlcmxlYWY6IEVja2VsYmVycnkgc2luZ2xlLCAy IHJ1bnMsIDIgUkJJOyBBbC4gR3JheSBzaW5nbGUsIGRvdWJsZSwgMyBydW5zLCBSQkk7IFN3YWlu IGRvdWJsZSwgMyBSQkk7IEFkLiBHcmF5IDIgc2luZ2xlczsgR29vZGUgMiBzaW5nbGVzOyBDYW1w ZmllbGQgc2luZ2xlLCBydW4sIDIgUkJJLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTY29yZS0tPjxwPkVMTEVUIDEzLCBOT1JUSCAyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJC QV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPk5vcnRoCTAwMQkxMAkmIzgyMTI7CTIJMwkz PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxw PkVsbGV0CTIzMgk2WAkmIzgyMTI7CTEzCTEyCTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtTYW50YWNyb2NlIGFuZCBC b290aDsgQW5kZXJzb24gYW5kIEhheWVzLCBDaGVzc2FyICg1KS4gVyYjODIxMjtBbmRlcnNvbiwg MTAtNC4gTCYjODIxMjtTYW50YWNyb2NlLiBIUiYjODIxMjtOb25lLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IEVsbGV0IDEyLTYsIDkt MC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxw Pk5vdGVzOiBOb3J0aDogTmljb2RlbXVzIDIgc2luZ2xlczsgRWxsZXQ6IE11cnJheSAyIHNpbmds ZXM7IE1jTGVvZCBkb3VibGUsIHRyaXBsZTsgQW5kZXJzb24gc2luZ2xlLCAyIGRvdWJsZXM7IEdv bGRlbiBzaW5nbGUsIGRvdWJsZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2Nv cmUtLT48cD5GSUVMRCAxMSwgU1RSRUVUU0JPUk8gMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBC QkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5GaWVsZAkwMjAJMzE1CSYjODIxMjsJMTEJ MTIJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQt LT48cD5TdHJlZXRzYm9ybwkwMDAJMTAwCSYjODIxMjsJMQk3CTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtFY2toYXJ0 IGFuZCBSb2JpbnNvbjsgSGVhZCwgS29uaWsgKDYpIGFuZCBSYW5kLiBXJiM4MjEyO0Vja2hhcnQs IDEzLTcuIEwmIzgyMTI7SGVhZCwgMC0xLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO0ZpZWxk OiBSb2JpbnNvbi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMt LT48cD5SZWNvcmRzOiBGaWVsZCAxMy03LCAxMC0yOyBTdHJlZXRzYm9ybyAyLTE5LCAwLTEzLjwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90 ZXM6IEZpZWxkOiBSb2JpbnNvbiBzaW5nbGUsIGRvdWJsZSwgaG9tZSBydW4sIDMgUkJJOyBWb2ll cnMgc2luZ2xlLCBkb3VibGUsIDIgUkJJLiBTdHJlZXRzYm9ybzogSGVhZCBkb3VibGUsIHNpbmds ZTsgQWdyYSAyIHNpbmdsZXMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3Jl LS0+PHA+R0xFTk9BSyA2LCBGQUlSTEVTUyAxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9C QkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkdsZW5PYWsJMDAzCTAzMAkwCSYjODIxMjsJNgkx MQkzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0t PjxwPkZhaXJsZXNzCTAwMAkxMDAJMAkmIzgyMTI7CTEJMwkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7QnJpbmRsZXkg YW5kIFNsdXR6OyBPdGFuaSBhbmQgU2VhdHRlci4gVyYjODIxMjtPdGFuaSA4LTExLiBMJiM4MjEy O0JyaW5kbGV5IC4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtGYWlybGVzczogQnJlZWRsb3Zl ICgyKSwgU2VhdHRlciAoNCkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz Q29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogRmFpcmxlc3MgMjAtNzsgR2xlbk9hayAxMi0xMS48L3A+PHA+ Tm90ZXM6IEZhaXJsZXNzOiBTZWF0dGVyIHNpbmdsZSwgZG91YmxlLCBob21lIHJ1biwgMiBSQkk7 IEJyZWVkbG92ZSBzaW5nbGUsIGhvbWUgcnVuLCAzIFJCSTsgT3Rhbmkgc2luZ2xlLCBkb3VibGUs IDE1IHN0cmlrZW91dHMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+ PHA+S0VOTU9SRSA1LCBHQVJGSUVMRCA0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFn YXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkdhcmZpZWxkCTExMAkwMjAJMAkmIzgyMTI7CTQJNgkz PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxw Pktlbm1vcmUJMTAyCTAwMAkyCSYjODIxMjsJNQk5CTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPih0d28gb3V0cyB3aGVuIHdpbm5pbmcgcnVuIHNj b3JlZCk8L3A+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO1NueWRlciBhbmQgV29vZGxleTsgVGF5bG9yLCBU aGFycCAoNykgYW5kIFRoYXJwLCBTaG9ydCAoNykuIFcmIzgyMTI7VGhhcnAsIDItMC4gTFAmIzgy MTI7U255ZGVyLiBIUiYjODIxMjtLZW5tb3JlOiBTaG9ydCAoMykuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogS2VubW9yZSA2LTQsIDYt NC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxw Pk5vdGVzOiBHYXJmaWVsZDogU255ZGVyIDIgZG91YmxlcyAyIFJCSTsgS2VubW9yZTogSG93ZWxs IDIgc2luZ2xlcywgMiBydW5zLCAyIFJCSTsgU2hvcnQgMiBzaW5nbGVzLCBob21lIHJ1biwgMiBS QkkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+TEFLRSA1LCBM T1VJU1ZJTExFIDM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVU b3AxMHA0LS0+PHA+TGFrZQkwMjAJMDAyCTEJJiM4MjEyOwk1CTgJNDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5Mb3Vpc3ZpbGxlCTExMQkw MDAJMAkmIzgyMTI7CTMJMwkzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz TG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7SGVycmljayBhbmQgTGlwcGU7IENhbnRsZXks IEhhcnJpcyAoNikgYW5kIE9sbGlzLiBXJiM4MjEyO0hlcnJpY2ssIDktNi4gTCYjODIxMjtDYW50 bGV5LiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogTGFrZSAxNS05OyBMb3Vpc3Zp bGxlIDIxLTQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRl bnQtLT48cD5Ob3RlczogTGFrZTogTGlwcGUgMiBkb3VibGVzLCBSQkkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+UkVWRVJFIDE2LCBDT1BMRVkgNzwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5SZXZlcmUJ MjY1CTAwMQkxCSYjODIxMjsJMTYJMTUJNDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJB Z2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5Db3BsZXkJMDYwCTAwMQkwCSYjODIxMjsJNwk4CTU8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRl cmllcyYjODIxMjtIYWdhcnR5IGFuZCBCb25kcmE7IEp1aGFzeiwgQmFydG9zICgzKSBhbmQgSm9o bnNvbi4gVyYjODIxMjtIYWdhcnR5LCAxMC00LiBMJiM4MjEyO0p1aGFzeiwgMy03LiBTYXZlJiM4 MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO1JldmVyZTogRS4gQXp6b2xpbmEgKDYpLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IFJldmVyZSAxNS03 LCA4LTQ7IENvcGxleSA4LTEzLCA0LTguPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogUmV2ZXJlOiBIYWdhcnR5IDMgc2luZ2xlcywg UkJJOyBCb25kcmEgMyBzaW5nbGVzLCBydW4sIFJCSTsgU2Vuc2UgMiBzaW5nbGVzLCAyIHJ1bnMs IFJCSTsgU3RhYXRzIDIgc2luZ2xlcywgMyBydW5zLCAyIFJCSTsgRS4gQXp6b2xpbmEgZG91Ymxl LCBob21lcnVuLCA0IHJ1bnMsIDMgUkJJLCAyIHN0ZWFscy4gQ29wbGV5OiBKb2huc29uIDIgc2lu Z2xlczsgRGVtZWNoa28gMiBzaW5nbGVzOyBZYXNobmlrIDIgc2luZ2xlcy48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5XQVJSRU4gQ0hBTVBJT04gNCwmIzgyMzI7 Q1JFU1RXT09EIDMgKDgpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNj b3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkNyZXN0d29vZAkwMDMJMDAwCTAwCSYjODIxMjsJMwk0CTA8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+Q2hhbXBp b24JMTAxCTAwMQkwMQkmIzgyMTI7CTQJNgkwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7Q3ltYW5za2kgYW5kIEdyZWdl bDsgWmlnbW9udCBhbmQgV2lsbGlhbXMuIFcmIzgyMTI7WmlnbW9udCwgMTQtMS4gTCYjODIxMjtD eW1hbnNraSwgMTItMi4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtDaGFtcGlvbjogV2lsbGlh bXMsIFppZ21vbnQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25z LS0+PHA+UmVjb3JkczogQ3Jlc3R3b29kIDE4LTYuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogQ3Jlc3R3b29kOiBNaWxsZXIgZG91 YmxlOyBNYXNpZWxsbyBzaW5nbGUsIFJCSTsgWW9kZXIgc2luZ2xlLCBSQkk7IEhvZmZtYW4gc2lu Z2xlLCBSQkkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+ VG91cm5hbWVudCBTY2hlZHVsZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPldlZG5lc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJv bmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QmFyYmVydG9uIERpdmlzaW9uIEkgRGlzdHJpY3QgRmluYWw8L3N0 cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgQmFyYmVydG9uIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwv cD48cD5XYWxzaCBKZXN1aXQgdnMuIFdhZHN3b3J0aDwvcD48cD48c3Ryb25nPk1hc3NpbGxvbiBE aXZpc2lvbiBJIERpc3RyaWN0IEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IE1hc3Np bGxvbiBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Tm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciB2cy4g TGFrZSwgNDozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U29sb24gRGl2aXNpb24gSSBEaXN0cmljdCBG aW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBTb2xvbi1Sb3hidXJ5IEZpZWxkKTwvc3Ry b25nPjwvcD48cD5Cb2FyZG1hbiB2cy4gQ2FuZmllbGQsIDQ6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25n PlBhcm1hIERpdmlzaW9uIEkgRGlzdHJpY3QgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4o QXQgQ3V5YWhvZ2EgQ29tbXVuaXR5IENvbGxlZ2UgV2VzdCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QnJlY2tz dmlsbGUgdnMuIFBhcm1hLCA0OjMwIHAubS48L3A+PHA+Q2FudG9uIERpdmlzaW9uIElJIERpc3Ry aWN0PC9wPjxwPihBdCBXaWxsaWcgUGFyayk8L3A+PHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiB2cy4gTm9y dG9uLCA1IHAubS48L3A+PHA+VGFsbG1hZGdlIHZzLiBTcHJpbmdmaWVsZCwgNSBwLm0uPC9wPjxw PkFsbGlhbmNlIERpdmlzaW9uIElJIERpc3RyaWN0PC9wPjxwPihBdCBBbGxpYW5jZSBIaWdoIFNj aG9vbCk8L3A+PHA+TWFybGluZ3RvbiB2cy4gSHViYmFyZCwgMyBwLm0uPC9wPjxwPldlc3QgQnJh bmNoIHZzLiBDb3J0bGFuZCBMYWtldmlldywgNSBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QmVybGluIENl bnRlciBEaXZpc2lvbiBJViBEaXN0cmljdCBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihB dCBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlN0LiBUaG9tYXMg QXF1aW5hcyB2cy4gRWFzdCBDYW50b24sIDQ6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsm IzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2Ft ZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q2FudG9uIERpdmlzaW9uIElJIERpc3RyaWN0IEZpbmFsPC9wPjxw PihBdCBXaWxsaWcgUGFyayk8L3A+PHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2Jhbi1Ob3J0b24gd2lubmVyIHZz LiBUYWxsbWFkZ2UtU3ByaW5nZmllbGQgd2lubmVyLCA1IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BbGxp YW5jZSBEaXZpc2lvbiBJSSBEaXN0cmljdCBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihB dCBBbGxpYW5jZSBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+TWFybGluZ3Rvbi1IdWJiYXJk IHdpbm5lciB2cy4gV2VzdCBCcmFuY2gtQ29ydGxhbmQgTGFrZXZpZXcgd2lubmVyLCA1IHAubS48 L3A+PHA+PHN0cm9uZz5DcmVzdG9uIERpdmlzaW9uIElJSSBEaXN0cmljdDwvc3Ryb25nPjwvcD48 cD48c3Ryb25nPihBdCBOb3J3YXluZSBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+VHVzbGF3 IHZzLiBNYW5jaGVzdGVyLCAyIHAubS48L3A+PHA+Tm9ydGh3ZXN0ZXJuIHZzLiBGYWlybGVzcywg NSBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxw PjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ba3Jv biBEaXZpc2lvbiBJSSBEaXN0cmljdDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBGaXJlc3Rv bmUgU3RhZGl1bSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+V29vZHJpZGdlIHZzLiBSZXZlcmUsIDUgcC5tLjwv cD48cD5DVkNBIHZzLiBDcmVzdHdvb2QsIDY6NDUgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkNyZXN0b24g RGl2aXNpb24gSUlJIERpc3RyaWN0IEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IE5v cndheW5lIEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5UdXNsYXctTWFuY2hlc3RlciB3aW5u ZXIgdnMuIE5vcnRod2VzdGVybi1GYWlybGVzcyB3aW5uZXIsIDUgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25n PiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4 MjE3O3MgR2FtZTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIERpdmlzaW9uIElJIERpc3Ry aWN0IEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEZpcmVzdG9uZSBTdGFkaXVtKTwv c3Ryb25nPjwvcD48cD5Xb29kcmlkZ2UtUmV2ZXJlIHdpbm5lciB2cy4gQ1ZDQS1DcmVzdHdvb2Qg d2lubmVyLCAxMSBhLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRX UnVsZS0tPjxwPlRFTk5JUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdS dWxlcy0tPjxwPlRBTExNQURHRSA0LCBDVVlBSE9HQSBGQUxMUyAxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+U2luZ2xlczogRGlQdWNjaW8gKFQpIGQu IFJlYWQgNi0xOyA2LTE7IFBvZGQgKFQpIGQuIFR1Y2tlciA3LTYsIDctNTsgWmFsbGFyIChUKSBk LiBTaG9uayA2LTAsIDYtMi48L3A+PHA+RG91YmxlczogQ3ZhbW1lbi1Mb2NrZSAoQ0YpIGQuIEZv cnRzZXJhcy1MYU1hbmN1c2E2LTEsIDYtMjsgUm90dW5kYS1TdWJlciAoVCkgZC4gUXVhbGVsbHMt TWFyaW4gNy01LCA2LTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bkluZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+UmVjb3Jkczo8L3N0cm9uZz4gVGFsbG1hZGdlLCAzLTExLjwv cD48cC8+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.