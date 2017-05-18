Published: May 18, 2017 - 10:40 PM
High school scores, summaries and schedules — May 18 May 19,2017 03:11 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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