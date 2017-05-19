All CATEGORIES
☰ Menu

High school scores, summaries and schedules — May 19

Published: May 19, 2017 - 10:58 PM

MORE IN SPORTS

tribe21_11 Eric Christian Smith - AP
Indians 3, Astros 0: Mike Clevinger helps Indians shut out Astros - 8:00 PM

HOUSTON: The Indians have needed someone to step up with ace Corey Kluber on the disabled list with a back problem.

Marla Ridenour: LeBron James’ MVP snub will help him chase the two things he wants most – title trophies and the ghost
indians20_04
Indians 5, Astros 3: Edwin Encarnacion’s two-run home run helps Indians beat Astros
cavs20_16
Cavaliers 130, Celtics 86: First-half avalanche buries Celtics as Cavs tie NBA record with 13th consecutive playoff victory
Study finds LeBron James on roster impacts economy near arena; Cleveland rocks when he’s in lineup
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next