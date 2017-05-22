All CATEGORIES
☰ Menu

RESULTS & SCHEDULES

High school scores, summaries and schedules — May 22

Published: May 22, 2017 - 10:41 PM

MORE IN SPORTS

cavs24web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Cavaliers 112, Celtics 99: Kyrie Irving, LeBron James combine to score 76 points in Game 4 as Cavs take a 3-1 in lead Eastern Conference finals

CLEVELAND: The Cavaliers needed a scorer or two to step up Tuesday night in Game 4 of the Eastern Conference finals to overcome a double-digit deficit against the Boston Celtics.

security24cut_01
Cavaliers take extra security precautions for Game 4 following Manchester explosion
cavsgm4_web
Marla Ridenour: After a tough four quarters that showed vulnerability, Cavaliers coach Tyronn Lue, LeBron James step up
ulrich24cut_02
Nate Ulrich’s Browns analysis: A look at which lessons OTAs should provide
Cavaliers notebook: J.R. Smith and his wife, Shirley, finally able to bring daughter Dakota home after five months in hospital
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next