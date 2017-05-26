Published: May 26, 2017 - 10:59 PM
RELATED STORIES
High school scores, summaries and schedules — May 26 May 27,2017 03:16 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5 IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5 IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBo b21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBz dGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5k IGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQu PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5O T01JTkFURSAmIzgyMzI7QVRITEVURVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQg bm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25k YXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu YWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCB0aGUgbm9taW5l ZSYjODIxNztzIG5hbWUsIHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdl ZWsgYW5kLCBtb3N0IGltcG9ydGFudCwgYSBjb2xvciBoZWFkc2hvdCAoYSBqcGVnIGltYWdlKS48 L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkJB U0VCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+VG91 cm5hbWVudCAmIzgyMzI7U2NvcmVib2FyZDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5DYW50b24gRGl2aXNpb24gSSBSZWdpb25hbDwvc3Ryb25n PjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBUaHVybWFuIE11bnNvbiBTdGFkaXVtKTwvc3Ryb25nPjwvcD48 cD5NZW50b3IgMywgQXVyb3JhIDE8L3A+PHA+SmFja3NvbiA3LCBXYWxzaCBKZXN1aXQgMDwvcD48 cD48c3Ryb25nPkJvd2xpbmcgR3JlZW4vUGFybWEgRGl2aXNpb24gSSBSZWdpb25hbDwvc3Ryb25n PjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBDdXlhaG9nYSBDb21tdW5pdHkgQ29sbGVnZSBXZXN0KTwvc3Ry b25nPjwvcD48cD5NZWRpbmEgOCwgQXZvbiA3ICgxNCk8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5IdWRzb24gRGl2 aXNpb24gSUkgUmVnaW9uYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgSHVkc29uIEhpZ2gg U2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5UYWxsbWFkZ2UgMywgQ2hhcmRvbiBORENMIDE8L3A+PHA+ Q2FuZmllbGQgMiwgQ2hhZ3JpbiBGYWxscyAwPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+TWFzc2lsbG9uIERpdmlz aW9uIElJSSBSZWdpb25hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBNYXNzaWxsb24gSGln aCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNoaXBwZXdhIDEsIENvbHVtYmlhbmEgQ3Jlc3R2aWV3 IDA8L3A+PHA+Q2hhbXBpb24gOSwgTHV0aGVyYW4gV2VzdCAzPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+TG9yYWlu IERpdmlzaW9uIElWIFJlZ2lvbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFBpcGUgWWFy ZCBTdGFkaXVtKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5EYWx0b24gNCwgQmVybGluIENlbnRlciBXZXN0ZXJu IFJlc2VydmUgMDwvcD48cD5OZXcgUmllZ2VsIDIsIFdhcnJlbiBKRksgMDwvcD48cD48c3Ryb25n PiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Q2FudG9uIERpdmlzaW9uIEkgUmVnaW9uYWwmIzgy MzI7TUVOVE9SIDMsIEFVUk9SQSAxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRl TGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPk1lbnRvcgkwMzAJMDAwCTAJJiM4MjEyOwkzCTMJMjwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5BdXJv cmEJMDAwCTAxMAkwCSYjODIxMjsJMQk0CTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjsgTi9BIGFuZCBOL0E7IEVsc2F3 eSwgQ29hZHkgKDUpIGFuZCBBcnNsYW5pYW4uIFcmIzgyMTI7Ti9BLiBMJiM4MjEyO0Vsc2F3eS4g SFImIzgyMTI7QXVyb3JhOiBDYXJwZW50ZXIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogQXVyb3JhOiBNY1ZheSAyIHNpbmdsZXMu PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+Q2FudG9uIERpdmlz aW9uIEkgUmVnaW9uYWwmIzgyMzI7SkFDS1NPTiA2LCBXQUxTSCBKRVNVSVQgMDwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5KYWNrc29uCTEw MAkyMDEJMgkmIzgyMTI7CTYJOQkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRl TGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPldhbHNoCTAwMAkwMDAJMAkmIzgyMTI7CTAJNQkxPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMm IzgyMTI7Tmljb2xhcyBhbmQgRGluZ2xlcjsgQnVya2UsIFJlZ2FuICg2KSBhbmQgS2Fjem1hci4g VyYjODIxMjtOaWNvbGFzLCA3LTAuIEwmIzgyMTI7QnVya2UsIDYtMS4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25l LiBIUiYjODIxMjtOb25lLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHND b2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBKYWNrc29uIDI3LTI7IFdhbHNoIEplc3VpdCAyMC05LjwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6 IEphY2tzb246IEMuIE1vdHRpY2Ugc2luZ2xlLCB3YWxrLCAzIHJ1bnM7IERpbmdsZXIgc2luZ2xl LCAzIHdhbGtzLCAyIHJ1bnM7IEouIE1vdHRpY2Ugc2luZ2xlLCB0cmlwbGUsIHJ1biwgc3RvbGVu IGJhc2U7IFdyaWdodCAyIHNpbmdsZXMsIHdhbGssIFJCSS4gV2Fsc2ggSmVzdWl0OiBTdGFobCBk b3VibGUsIHdhbGsuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+ SHVkc29uIERpdmlzaW9uIElJIFJlZ2lvbmFsJiM4MjMyO1RBTExNQURHRSAzLCYjODIzMjtOT1RS RSBEQU1FLUNBVEhFRFJBTCBMQVRJTiAxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFn YXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPlRhbGxtYWRnZQkwMDAJMTAwCTIJJiM4MjEyOwkzCTMJ MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48 cD5ORENMCTAwMQkwMDAJWAkmIzgyMTI7CTEJOQkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7Qm95ZCwgTWNMYXVnaGxp biAoNikgYW5kIE4vQTsgTi9BIGFuZCBOL0EuIFcmIzgyMTI7TWNMYXVnaGxpbi4gTCYjODIxMjtO L0EuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVj b3JkczogVGFsbG1hZGdlIDIyLTcsIE5EQ0wgMTMtMTIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+TWFzc2lsbG9uIERpdmlzaW9uIElJSSBSZWdpb25hbCYjODIz MjtDSElQUEVXQSAxLCYjODIzMjtDT0xVTUJJQU5BIENSRVNUVklFVyAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkNoaXBwZXdhCTAwMAkw MDAJMQkmIzgyMTI7CTEJNwkwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGlu ZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkNyZXN0dmlldwkwMDAJMDAwCTAJJiM4MjEyOwkwCTQJMDwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVz JiM4MjEyO0VsbGlzIGFuZCBOL0E7IERpY2tleSBhbmQgTi9BLiBXJiM4MjEyO0VsbGlzLiBMJiM4 MjEyO0RpY2tleS4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IENoaXBwZXdh OiBCYWlsZXkgMiBzaW5nbGVzOyBTdXNvIHNpbmdsZSwgUkJJLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkxvcmFpbiBEaXZpc2lvbiBJViBSZWdpb25hbCYjODIz MjtEQUxUT04gNCwmIzgyMzI7QkVSTElOIENPTExJTlMgV0VTVEVSTiBSRVNFUlZFIDA8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+RGFsdG9u CTEwMAkwMDAJMAkmIzgyMTI7CTEJMwkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFn YXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkJDV1IJMTA0CTMwMAlYCSYjODIxMjsJOAk5CTE8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmll cyYjODIxMjsgTGFyaW1lciBhbmQgTi9BOyBNYW5sZXkgYW5kIE4vQS4gVyYjODIxMjtNYW5sZXku IEwmIzgyMTI7TGFyaW1lci4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBEYWx0b246IFRyb3llciAyIHNp bmdsZXMsIDIgcnVuczsgQ2xhcmsgc2luZ2xlLCBydW47IFN1bW1lcnMgUkJJLjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlRvdXJuYW1lbnQgU2NoZWR1bGU8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+ PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q2Fu dG9uIERpdmlzaW9uIEkgUmVnaW9uYWwgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQg VGh1cm1hbiBNdW5zb24gU3RhZGl1bSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+TWVudG9yIHZzLiBKYWNrc29u LCA0IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Cb3dsaW5nIEdyZWVuL1Bhcm1hIERpdmlzaW9uIEkgUmVn aW9uYWwgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgQ3V5YWhvZ2EgQ29tbXVuaXR5 IENvbGxlZ2UgV2VzdCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+TWVkaW5hLUF2b24gd2lubmVyIHZzLiBTdHJv bmdzdmlsbGUsIDEgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkh1ZHNvbiBEaXZpc2lvbiBJSSBSZWdpb25h bCBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBIdWRzb24gSGlnaCBTY2hvb2wpPC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPlRhbGxtYWRnZSB2cy4gQ2FuZmllbGQsIG5vb248L3A+PHA+PHN0cm9uZz5N YXNzaWxsb24gRGl2aXNpb24gSUlJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv bmc+KEF0IE1hc3NpbGxvbiBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q2hpcHBld2EgdnMu IENoYW1waW9uLCA1IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Mb3JhaW4gRGl2aXNpb24gSVYgUmVnaW9u YWwgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgUGlwZSBZYXJkIFN0YWRpdW0pPC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPkRhbHRvbiB2cy4gTmV3IFJpZWdlbCwgNSBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPlNPRlRCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+VG91cm5hbWVudCAmIzgyMzI7U2NvcmVib2FyZDwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ry b25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5LZW50IERp dmlzaW9uIElWIFJlZ2lvbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEtlbnQgU3RhdGUg VW5pdmVyc2l0eSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Vmllbm5hIE1hdGhld3MgNiwgU3QuIFRob21hcyBB cXVpbmFzIDM8L3A+PHA+THVjYXMgMiwgSGlsbHNkYWxlIDE8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7 JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRl cmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1bW1hcnk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5LZW50IERpdmlzaW9uIElWIFJlZ2lvbmFsJiM4MjMyO1ZJRU5OQSBN QVRIRVdTIDYsJiM4MjMyO1NULiBUSE9NQVMgQVFVSU5BUyAzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPk1hdGhld3MJMDAwCTAwMAkwCSYj ODIxMjsJNgk5CTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVC b3QxMHA0LS0+PHA+QXF1aW5hcwkwMDEJMDAyCTAJJiM4MjEyOwkzCTgJNDwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzOiBFZ2dhbnMg YW5kIE4vQTsgTW9vcmUgYW5kIE4vQS4gVyYjODIxMjtFZ2dhbnMuIEwmIzgyMTI7TW9vcmUuIEhS JiM4MjEyO01hdGhld3M6IFNoZXJiYW4gMi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBTdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMgMTYtMTIuPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+VG91cm5hbWVudCBT Y2hlZHVsZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRl bnQtLT48cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0 cm9uZz5Ba3JvbiBEaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv bmc+KEF0IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24pPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPk5vcnRoIENhbnRvbiBI b292ZXIgdnMuIFdhbHNoIEplc3VpdCwgbm9vbjwvcD48cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIERpdmlzaW9u IElJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEZpcmVzdG9uZSBT dGFkaXVtKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIHZzLiBNZW50b3IgTGFrZSBD YXRob2xpYywgbm9vbjwvcD48cD48c3Ryb25nPk1hc3NpbGxvbiBEaXZpc2lvbiBJSUkgUmVnaW9u YWwgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgTWFzc2lsbG9uIEhpZ2ggU2Nob29s KTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5UdXNsYXcgdnMuIENoYW1waW9uLCBub29uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ S2VudCBEaXZpc2lvbiBJViBSZWdpb25hbCBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihB dCBLZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkx1Y2FzIHZzLiBWaWVubmEg TWF0aGV3cywgbm9vbjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25n PjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlN0YXRlIFRv dXJuYW1lbnQgU2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQ bGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIEdhbWVzIGF0IEZpcmVzdG9uZSBTdGFkaXVt KTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJIFNlbWlmaW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+RWx5cmlh LVRvbGVkbyBXaGl0bWVyIHdpbm5lciB2cy4gR2FoYW5uYSBMaW5jb2xuLUhpbGxpYXJkIEJyYWRs ZXkgd2lubmVyLCAxMCBhLm0uPC9wPjxwPk5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXItV2Fsc2ggSmVzdWl0 IHdpbm5lciB2cy4gTGViYW5vbi1NYXNvbiB3aW5uZXIsIDEyOjMwIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz5EaXZpc2lvbiBJViBTZW1pZmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPktlbnQgUmVnaW9uYWwgd2lu bmVyIHZzLiBEYW52aWxsZS1GYWlyZmllbGQgd2lubmVyLCAzIHAubS48L3A+PHA+V2lsbGlhbXNi dXJnLUZyYW5rbGluIE1vbnJvZSB3aW5uZXIgdnMuIENhcmV5LUdpYnNvbmJ1cmcgd2lubmVyLCA1 OjMwIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+ PHA+PHN0cm9uZz5KdW5lIDIgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJ SUkgU2VtaWZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5DYXJkaW5ndG9uLUxpbmNvbG4tRWFzdHdvb2Qg d2lubmVyIHZzLiBTYW5keSBWYWxsZXktV2hlZWxlcnNidXJnIHdpbm5lciwgMTAgYS5tLjwvcD48 cD5UdXNsYXctQ2hhbXBpb24gd2lubmVyIHZzLiBOb3J0aHdlc3Rlcm4tQ29sdW1idXMgQmlzaG9w IFJlYWR5IHdpbm5lciwgMTI6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElJIFNlbWlm aW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Sm9uYXRoYW4gQWxkZXItR3JlZW52aWxsZSB3aW5uZXIgdnMu IE1heXN2aWxsZS1MYWtld29vZCB3aW5uZXIsIDMgcC5tLjwvcD48cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFu LU1lbnRvciBMYWtlIENhdGhvbGljIHdpbm5lciB2cy4gT2FrIEhhcmJvci1MYUdyYW5nZSBLZXlz dG9uZSB3aW5uZXIsIDU6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEy Ozwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkp1bmUgMyBHYW1lczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ry b25nPkRpdmlzaW9uIEkgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U2VtaWZpbmFsIHdpbm5lcnMsIDEw IGEubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJViBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5TZW1p ZmluYWwgd2lubmVycywgMSBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUlJIEZpbmFsPC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPlNlbWlmaW5hbCB3aW5uZXJzLCA0IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZp c2lvbiBJSSBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5TZW1pZmluYWwgd2lubmVycywgNyBwLm0uPC9w PjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkxBQ1JPU1NFPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5CT1lTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3 O3MgUmVzdWx0PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUkgUmVnaW9uYWwgRmlu YWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+VG9sZWRvIFN0LiBGcmFuY2lzIERlU2FsZXMgMTUsIENWQ0EgNjwv cD48cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz5EaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFdv b3N0ZXIgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPk5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgdnMu IENsZXZlbGFuZCBTdC4gSWduYXRpdXMsIDExIGEubS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkdJUkxTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50 ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+VG91cm5hbWVudCAmIzgyMzI7U2NvcmVib2FyZDwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPlNhdHVy ZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lv bmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFdvb3N0ZXIgSGlnaCBTY2hvb2wp PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkphY2tzb24gdnMuIEh1ZHNvbiwgMToxNSBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJv bmc+RGl2aXNpb24gSUkgUmVnaW9uYWwgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQg V29vc3RlciBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0IHZzLiBSb2Nr eSBSaXZlciwgMyBwLm0uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRX UnVsZS0tPjxwPlRSQUNLICZhbXA7IEZJRUxEPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9T cG9ydHNIZWQtLT48cD5CT1lTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3Jl V1J1bGVzLS0+PHA+QVVTVElOVE9XTiBESVZJU0lPTiBJIFJFR0lPTkFMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD4oQXQgQXVzdGludG93bi1GaXRjaCBI aWdoIFNjaG9vbCwgQXVzdGludG93bik8L3A+PHA+KFRvcCBmb3VyIGluZGl2aWR1YWxzIGFuZCBy ZWxheXMgYWR2YW5jZSB0byBTdGF0ZSBUb3VybmFtZW50KTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlRlYW0gUmVzdWx0czogMS4gR2xlbk9hayA1ODsg Mi4gTWVudG9yIExha2UgQ2F0aG9saWMgNTY7IDMuIENhbnRvbiBNY0tpbmxleSA0Ny41OyA0LiBT b2xvbiA0NTsgNS4gQXVzdGludG93bi1GaXRjaCAzMzsgNi4gTG91aXN2aWxsZSAzMjsgNy4gQmVk Zm9yZCAyODsgOC4gQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMgMjQ7IDkuIEphY2tzb24gMjE7IFQxMC4gU3Rv dyAyMCwgTWFybGluZ3RvbiAyMDsgMTIuIE1hcGxlIEhlaWdodHMgMTkuNTsgMTMuIEh1ZHNvbiAx ODsgMTQuIEJyZWNrc3ZpbGxlIDE3OyBUMTUuIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgMTUsIFR3aW5z YnVyZyAxNSwgTm9yZG9uaWEgMTU7IDE4LiBXYXJyZW4gSGFyZGluZyAxNDsgMTkuIFlvdW5nc3Rv d24gQm9hcmRtYW4gMTM7IDIwLiBDaGFyZG9uIDEyOyBUMjEuIE1lbnRvciAxMSwgRmlyZXN0b25l IDExOyAyMy4gV29vc3RlciAxMDsgVDI0LiBXaWxsb3VnaGJ5IFNvdXRoIDksIFdhbHNoIEplc3Vp dCA5LCBFdWNsaWQgOTsgVDI3LiBTaGFrZXIgSGVpZ2h0cyA3LCBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIDcs IE1heWZpZWxkIDc7IFQzMC4gU3ByaW5nZmllbGQgNiwgTmV3IFBoaWxhZGVscGhpYSA2LCBCcnVz aCA2OyBUMzMuIE5vcnRoIDUsIE1hc3NpbGxvbiA1LCBLZW5zdG9uIDUsIFdhcnJlbiBIb3dsYW5k IDU7IFQzNy4gQ2xldmVsYW5kIEpvaG4gQWRhbXMgMywgVGFsbG1hZGdlIDMsIExha2UgMzsgVDQw LiBHcmVlbiAyLCBFYXN0bGFrZSBOb3J0aCAyOyA0Mi4gRG92ZXIgMS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkluZGl2aWR1YWwgUmVzdWx0czwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9u Zz4xMDAgbWV0ZXJzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBBZGFtcyAoV2FycmVuIEhhcmRpbmcpIDExLjA3OyAy LiBBbGdlciAoSmFja3Nvbik7IDMuIEFkYW1zIChNYXBsZSBIZWlnaHRzKTsgVDQuIEphbWVzIChD bGV2ZWxhbmQgSGVpZ2h0cyksIEZpdHpnZXJhbGQgKEF1c3RpbnRvd24tRml0Y2gpLCBEaW5rbyAo Q2hhcmRvbikuIDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBTYWxlcyAoQmVkZm9yZCkgMjIuMjM7 IDIuIERhdmlzIChDbGV2ZWxhbmQgSGVpZ2h0cyk7IDMuIEhvcm5lIChDYW50b24gTWNLaW5sZXkp OyA0LiBDaHJpc3RpYW4gKEV1Y2xpZCkuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBTdGV3YXJ0 IChHbGVuT2FrKSA0OC43MzsgMi4gQ3VubmluZ3RvbiAoU3Rvdyk7IDMuIExvd2VyeSAoTmV3IFBo aWxhZGVscGhpYSk7IDQuIFdhaGwgKE5vcmRvbmlhKS4gPHN0cm9uZz44MDA6PC9zdHJvbmc+IDEu IENhbm5vbiAoV29vc3RlcikgMTo1NS4xMzsgMi4gSmVzc2VyIChCcmVja3N2aWxsZSk7IDMuIEJ1 bGwgKE1lbnRvcik7IDQuIFNsZXphayAoS2Vuc3RvbikuIDxzdHJvbmc+MSw2MDA6PC9zdHJvbmc+ IDEuIEtlYXRpbmcgKExha2UgQ2F0aG9saWMpIDQ6MTcuNTY7IDIuIE5pLiBDaGFwbGljayAoTG91 aXN2aWxsZSk7IDMuIE5vLiBDaGFwbGljayAoTG91aXN2aWxsZSk7IDQuIEJ1dGxlciAoQm9hcmRt YW4pLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBLZWF0aW5nIChMYWtlIENhdGhvbGljKSA5 OjE2LjIyOyAyLiBLYXdhbGVjIChDaGFyZG9uKTsgMy4gUm9iZXJ0cyAoSHVkc29uKTsgNC4gRnJl c2Vua28gKExvdWlzdmlsbGUpLiA8c3Ryb25nPjExMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBEdXJp Y2t5IChMYWtlIENhdGhvbGljKSAxNC4xMTsgMi4gS25vY2ggKE1hcmxpbmd0b24pOyAzLiBXb29k YWxsIChCcnVzaCk7IDQuIEpvbmVzIChOb3J0aCkuIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJv bmc+IDEuIER1cmlja3kgKExha2UgQ2F0aG9saWMpIDM3Ljg2OyAyLiBLbm9jaCAoTWFybGluZ3Rv bik7IDMuIFdpbGxpYW1zIChGaXJlc3RvbmUpOyA0LiBKb2huc29uIChKYWNrc29uKS4gPHN0cm9u Zz5Mb25nIGp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFdoaXRlIChDYW50b24gTWNLaW5sZXkpIDIzLTAuNTA7 IDIuIEJyaWdodCAoTWFwbGUgSGVpZ2h0cyk7IDMuIEVkZ2Vyc29uIChUd2luc2J1cmcpOyA0LiBI YWlyc3RvbiAoTGFrZSBDYXRob2xpYykuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBM dW1zZGVuIChBdXN0aW50b3duLUZpdGNoKSA2LTU7IDIuIEpvaG5zb24gKEdsZW5PYWspOyBUMy4g QnJpZ2h0IChNYXBsZSBIZWlnaHRzKSwgV2hpdGUgKENhbnRvbiBNY0tpbmxleSkuIDxzdHJvbmc+ U2hvdCBQdXQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIEd5dWxhaSAoU3RvdykgNTYtMi41MDsgMi4gQ29ubGlmZmUg KFdpbGxvdWdoYnkgU291dGgpOyAzLiBKb3JkYW4gKFNwcmluZ2ZpZWxkKTsgNC4gTXVuZm9yZCAo TWFzc2lsbG9uKS4gPHN0cm9uZz5EaXNjdXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEZhaXJiYW5rcyAoQXVzdGlu dG93bi1GaXRjaCkgMTc3LTExOyAyLiBXaGl0ZSAoR2xlbk9hayk7IDMuIEdyb3NzIChTb2xvbik7 IDQuIFdhdHNvbiAoQnJlY2tzdmlsbGUpLiA8c3Ryb25nPjQwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4g R2xlbk9hayAoQmlsbGluZ3MsIENvbnRydWNjaSwgUHJ5b3IsIFJob2FkcykgNDIuMzU7IDIuIENs ZXZlbGFuZCBIZWlnaHRzOyAzLiBCZWRmb3JkOyA0LiBIb2Jhbi4gPHN0cm9uZz44MDAgcmVsYXk6 PC9zdHJvbmc+IDEuIENhbnRvbiBNY0tpbmxleSAoV2lzZSwgV2hpdGUsIEhhbGwsIEhvcm5lKSAx OjI4LjEzOyAyLiBHbGVuT2FrOyAzLiBCZWRmb3JkOyA0LiBTb2xvbi4gMSw8c3Ryb25nPjYwMCBy ZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ2FudG9uIE1jS2lubGV5IChIb3JuZSwgV2hpdGUsIEFzaGNyYWZ0 LCBTdHJpY2tsYW5kKSAzOjE5LjYyOyAyLiBHbGVuT2FrOyAzLiBCZWRmb3JkOyA0LiBNZW50b3Ig TGFrZSBDYXRob2xpYy4gMyw8c3Ryb25nPjIwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTG91aXN2aWxs ZSAoTmkuIENoYXBsaWNrLCBOby4gQ2hhcGxpY2ssIEZyZXNlbmtvLCBNdXJyYXkpIDc6NDguODc7 IDIuIFNvbG9uOyAzLiBHbGVuT2FrOyA0LiBNZW50b3IuIDxzdHJvbmc+UG9sZSB2YXVsdDo8L3N0 cm9uZz4gMS4gUGVhcmUgKEhvb3ZlcikgMTQtMDQ7IDIuIEtvdmFsY2hpY2sgKE5vcmRvbmlhKTsg My4gRnJhbmNldGljIChXYWxzaCBKZXN1aXQpOyA0LiBQb2xpbmcgKEphY2tzb24pLjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPk1BU1NJTExPTiBESVZJ U0lPTiBJSUkgUkVHSU9OQUw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENl bnRyZS0tPjxwPihBdCBQZXJyeSBIaWdoIFNjaG9vbCwgQ2FudG9uKTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlRlYW0gUmVzdWx0czogMS4gRWFzdCBD YW50b24gOTEuNTA7IDIuIFNtaXRodmlsbGUgNzE7IDMuIFN0ZXViZW52aWxsZSBDYXRob2xpYyBD ZW50cmFsIDM5OyA0LiBDdXlhaG9nYSBIZWlnaHRzIDM2OyA1LiBCcm9va2ZpZWxkIDM0OyBUNi4g QmVsbGFpcmUgMzMsIE1hcGxld29vZCAzMzsgOC4gU3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzIDI5OyA5LiBJ bmRlcGVuZGVuY2U7IDI3LjUwIDEwLiBCYXJuZXN2aWxsZSAyNjsgMTEuIE1jRG9uYWxkIDIzOyAx Mi4gTWluZXJhbCBSaWRnZSAxODsgMTMuIFJvb3RzdG93biAxNjsgMTQuIE5ld2NvbWVyc3Rvd24g MTU7IFQxNS4gVmllbm5hIE1hdGhld3MgMTQsIE5ldyBNaWRkbGV0b3duIFNwcmluZ2ZpZWxkIDE0 LCBXYXJyZW4gSkZLIDE0OyAxOC4gRGF2aWQgQW5kZXJzb24gMTI7IDE5LiBNYXBsZXRvbiAxMS41 MDsgMjAuIFlvdW5nc3Rvd24gVmFsbGV5IENocmlzdGlhbiAxMC4zMzsgMjEuIExpYmVydHkgMTA7 IFQyMi4gUml0dG1hbiA4LCBIaWxsc2RhbGUgOCwgS2lydGxhbmQgODsgMjUuIE5ld3RvbiBGYWxs cyA2OyAyNi4gTG9yZHN0b3duIDUuMzM7IFQyNy4gQmVybGluIENvbGxpbnMgV2VzdGVybiBSZXNl cnZlIDUsIEVhc3QgUGFsZXN0aW5lIDU7IDI5LiBCdWNrZXllIFRyYWlsIDQuMzM7IDMwLiBVbmlv biBMb2NhbCA0OyAzMS4gRGFsdG9uIDMuNTA7IFQzMi4gU2hhZHlzaWRlIDMsIENhbGR3ZWxsIDMs IFdlbGxzdmlsbGUgMywgTW9nYWRvcmUgMzsgVDM2LiBMb3Vkb252aWxsZSAyLCBXaW5kaGFtIDIs IENhbnRvbiBDZW50cmFsIENhdGhvbGljLiAyLCBDb2x1bWJpYW5hIDIsIE9iZXJsaW4gMjsgVDQx LiBMdXRoZXJhbiBFYXN0IDEsIEJhZGdlciAxLCBCcmlkZ2Vwb3J0IDEuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ SW5kaXZpZHVhbCBSZXN1bHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPjEwMCBtZXRlcnM6PC9zdHJvbmc+IDEu IEJhaWxleSAoQnJvb2tmaWVsZCkgMTAuODY7IDIuIENvYXRlcyAoV2FycmVuIEpGSyk7IDMuIEhh cnR6ZWxsIChTdGV1YmVudmlsbGUgQ2F0aG9saWMgQ2VudHJhbCk7IDQuIEdlb3JnZSAoU3QuIFRo b21hcyBBcXVpbmFzKS4gPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEJhaWxleSAoQnJvb2tmaWVs ZCkgMjEuNzg7IDIuIE1jQ3VsbG91Z2ggKEluZGVwZW5kZW5jZSk7IDMuIENvYXRlcyAoV2FycmVu IEpGSyk7IDQuIE1pdGNoZWxsIChFYXN0IENhbnRvbikuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25nPiAx LiBNaWxsZXIgKE1pbmVyYWwgUmlkZ2UpIDUwLjM5OyAyLiBCdXJraGFydCAoQmFybmVzdmlsbGUp OyAzLiBTbG9hbiAoTWNEb25hbGQpOyA0LiBQYW5jYWtlIChFYXN0IFBhbGVzdGluZSkuIDxzdHJv bmc+ODAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBDb25yYWQgKEVhc3QgQ2FudG9uKSAxOjU1LjE0OyAyLiBDbGFy ayAoU21pdGh2aWxsZSk7IDMuIEhhbGwgKE1hcGxld29vZCk7IDQuIEtvcGNoYWsgKE1hcGxldG9u KS4gPHN0cm9uZz4xLDYwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gV2FsbGFjZSAoTWF0aGV3cyk7IDIuIE1jS2Vh bCAoU21pdGh2aWxsZSk7IDMuIFNwYXJrcyAoTWFwbGV3b29kKTsgNC4gUm9iZXJ0cyAoTWFwbGV0 b24pLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBTY2hsaWNoIChTdGV1YmVudmlsbGUgQ2F0 aG9saWMgQ2VudHJhbCkgOTozMi43MjsgMi4gV2Fsc2ggKFN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcyk7IDMu IFBvbG1hbiAoSW5kZXBlbmRlbmNlKTsgNC4gQ291ZHJpZXQgKFNtaXRodmlsbGUpLiA8c3Ryb25n PjExMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBTbWl0aCAoU21pdGh2aWxsZSkgMTQuNTE7IDIuIEtl eXNlciAoQmVsbGFpcmUpOyAzLiBGaXR6Z2VyYWxkIChTdGV1YmVudmlsbGUgQ2F0aG9saWMgQ2Vu dHJhbCkgMTUuMTk7IDQuIEJlcmdlciAoRWFzdCBDYW50b24pLiA8c3Ryb25nPjMwMCBodXJkbGVz Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBNY0NsYXNrZXkgKEVhc3QgQ2FudG9uKSAzOS4wMDsgMi4gU21pdGggKFNt aXRodmlsbGUpOyAzLiBLZXlzZXIgKEJlbGxhaXJlKTsgNC4gQ2FtcGJlbGwgKEJhcm5lc3ZpbGxl KS4gPHN0cm9uZz5Mb25nIGp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFlhbm5vIChZb3VuZ3N0b3duIFZhbGxl eSBDaHJpc3RpYW4pIDIzLTAxOyAyLiBEcnVtbW9uZCAoQ3V5YWhvZ2EgSGVpZ2h0cyk7IDMuIFNo YW5lIChTbWl0aHZpbGxlKTsgNC4gTWl0Y2hlbGwgKEVhc3QgQ2FudG9uKS4gPHN0cm9uZz5IaWdo IGp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFN0b2tlcyAoRGF2aWQgQW5kZXJzb24pIDYtMDc7IDIuIEphbmFz IChLaXJ0bGFuZCk7IDMuIENvbnJhZCAoRWFzdCBDYW50b24pOyA0LiBGaW5uZXJ0eSAoQ3V5YWhv Z2EgSGVpZ2h0cykuIDxzdHJvbmc+U2hvdCBQdXQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIExhUm9jaGUgKEJlbGxh aXJlKSA1NS0wMS41MDsgMi4gVGV0ZXIgKEN1eWFob2dhIEhlaWdodHMpOyAzLiBTaW1wc29uIChO ZXd0b24gRmFsbHMpOyA0LiBIZW5yeSAoQmVybGluIENvbGxpbnMgV2VzdGVybiBSZXNlcnZlKS4g PHN0cm9uZz5EaXNjdXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEhsdWNoIChSb290c3Rvd24pIDE0Ny0wMzsgMi4g R3JheSAoTWNEb25hbGQpOyAzLiBDYXJwZW50ZXIgKFJvb3RzdG93bik7IDQuIEFydHJpcCAoSW5k ZXBlbmRlbmNlKS4gPHN0cm9uZz40MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIEVhc3QgQ2FudG9uIChO ZWxzb24sIFZhY2NvLCBNaXRjaGVsbCwgRGV1dHNjaG1hbikgNDMuMjg7IDIuIE5ldyBNaWRkbGV0 b24gU3ByaW5nZmllbGQ7IDMuIFN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hczsgNC4gU3RldWJlbnZpbGxlIENh dGhvbGljIENlbnRyYWwuIDxzdHJvbmc+ODAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBCcm9va2ZpZWxk IChWYXJnYSwgQ29sd2VsbCwgQmFpbGV5LCBCZWxsKSAxOjI5LjcxOyAyLiBFYXN0IENhbnRvbjsg My4gQmVsbGFpcmU7IDQuIE5ldyBNaWRkbGV0b24gU3ByaW5nZmllbGQuIDEsPHN0cm9uZz42MDAg cmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIEVhc3QgQ2FudG9uIChNY0NsYXNrZXksIFN1bmRoZWltZXIsIE1j Q3VsbG91Z2gsIENvbnJhZCkgMzoyMi42MDsgMi4gU21pdGh2aWxsZTsgMy4gTWFwbGV3b29kOyA0 LiBCYXJuZXN2aWxsZS4gMyw8c3Ryb25nPjIwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gRWFzdCBDYW50 b24gKEhlbXBoaWxsLCBTbmVsbGVuYmVyZ2VyLCBNY0N1bGxvdWdoLCBDb25yYWQpIDg6MDUuMDY7 IDIuIFNtaXRodmlsbGU7IDMuIE1hcGxld29vZDsgNC4gTWluZXJhbCBSaWRnZS4gPHN0cm9uZz5Q b2xlIHZhdWx0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBTdGV2ZW5zIChOZXdjb21lcnN0b3duKSAxNC0wMDsgMi4g TWNEZXJtb3R0IChSaXRtYW4pOyAzLiBTaGFmZXIgKEN1eWFob2dhIEhlaWdodHMpOyA0LiBHYXJy ZXRzb24gKE5ld2NvbWVyc3Rvd24pLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3BvcnRz SGVkLS0+PHA+R0lSTFM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVs ZXMtLT48cD5BVVNUSU5UT1dOIERJVklTSU9OIEkgUkVHSU9OQUw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPihBdCBBdXN0aW50b3duLUZpdGNoIEhpZ2gg U2Nob29sLCBBdXN0aW50b3duKTwvcD48cD4oVG9wIGZvdXIgaW5kaXZpZHVhbHMgYW5kIHJlbGF5 cyBhZHZhbmNlIHRvIFN0YXRlIFRvdXJuYW1lbnQpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBUd2luc2J1cmcgNjA7IDIu IFNvbG9uIDUzOyAzLiBOb3Jkb25pYSA0MjsgNC4gTWFzc2lsbG9uIDQxOyA1LiBNZW50b3IgMzY7 IDYuIENoYXJkb24gMzIuNTsgNy4gQnJlY2tzdmlsbGUgMzE7IDguIFdhbHNoIEplc3VpdCAyNzsg OS4gR2xlbk9hayA2OyAxMC4gU3RvdyAyNTsgMTEuIFNoYWtlciBIZWlnaHRzIDIzOyBUMTIuIEV1 Y2xpZCAyMiwgR2VuZXZhIDIyOyAxNC4gTG91aXN2aWxsZSAyMDsgVDE1LiBCZWRmb3JkIDE2LCBB dXN0aW50b3duLUZpdGNoIDE2OyBUMTcuIFBlcnJ5IDE1LCBUYWxsbWFkZ2UgMTU7IDE5LiBDYW50 b24gTWNLaW5sZXkgMTQ7IDIwLiBDYW5maWVsZCAxMzsgMjEuIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIg MTE7IDIyLiBCcnVzaDsgVDIzLiBIdWRzb24gOSwgQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMgOSwgWW91bmdz dG93biBFYXN0IDk7IDI2LiBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIDc7IDI3LiBBdXJvcmEgNi41OyBUMjgu IEZpcmVzdG9uZSA2LCBHcmVlbiA2LCBNZW50b3IgTGFrZSBDYXRob2xpYyA2LCBKYWNrc29uIDY7 IFQzMi4gTWF5ZmllbGQgNSwgQmFyYmVydG9uIDU7IFQzNC4gS2VudCBSb29zZXZlbHQgNCwgS2Vu c3RvbiA0LCBXYXJyZW4gSGFyZGluZyA0OyAzNy4gV2FycmVuIEhvd2xhbmQgMzsgMzguIFlvdW5n c3Rvd24gQm9hcmRtYW4gMi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENl bnRyZS0tPjxwPkluZGl2aWR1YWwgUmVzdWx0czwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz4xMDAgbWV0ZXJzOjwvc3Ryb25nPiAx LiBDaGFuZGxlciAoRXVjbGlkKSAxMi4xMjsgMi4gQnVzc2V5IChUd2luc2J1cmcpOyAzLiBEdXZh bGwgKE5vcmRvbmlhKTsgNC4gQm93ZXJzIChZb3VuZ3N0b3duIEVhc3QpLiA8c3Ryb25nPjIwMDo8 L3N0cm9uZz4gMS4gQ2hhbmRsZXIgKEV1Y2xpZCkgMjQuNzA7IDIuIExvd2VyeSAoTWFzc2lsbG9u KTsgMy4gR2lzc3RhbmQgKEZpcmVzdG9uZSk7IDQuIEJ1c3NleSAoVHdpbnNidXJnKS4gPHN0cm9u Zz40MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEUuIExhbmUgKE1lbnRvcikgNTQuOTI7IDIuIEJhbmtzIChOb3Jk b25pYSk7IDMuIFJvYmluc29uIChUd2luc2J1cmcpOyA0LiBUYWJsZXIgKENhbnRvbiBNY0tpbmxl eSkuIDxzdHJvbmc+ODAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBEb2xhayAoQXVzdGludG93bi1GaXRjaCkgMjox Mi4yOTsgMi4gRmlnbGVyIChXYWxzaCBKZXN1aXQpOyAzLiBMaWNodCAoTm9yZG9uaWEpOyA0LiBN YW5jaW5pIChDYW5maWVsZCkuIDxzdHJvbmc+MSw2MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEhvd2VsbCAoU29s b24pIDU6MDguNTMgMi4gS2VsbGV5IChUd2luc2J1cmcpOyAzLiBXZXJyZW4gKEdsZW5PYWspOyA0 LiBFcmtraWxhIChTb2xvbikuIDMsPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIENhcnJpZXIgKFNo YWtlciBIZWlnaHRzKSAxMDo1MC41NDsgMi4gUmVpbWVycyAoU2hha2VyIEhlaWdodHMpOyAzLiBD b2xlIChMb3Vpc3ZpbGxlKTsgNC4gU2VsZW50IChDaGFyZG9uKS4gPHN0cm9uZz4xMDAgaHVyZGxl czo8L3N0cm9uZz4gMS4gQWxsZW4gKEJydXNoKSAxNC42NzsgMi4gVGhvbXBzb24gKFN0b3cpOyAz LiBCYWNoIChCcmVja3N2aWxsZSk7IDQuIEJyaWdncyAoQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMpLiA8c3Ry b25nPjMwMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBMb3dlcnkgKE1hc3NpbGxvbikgNDQuMjA7IDIu IE9ncmluYyAoQ2hhcmRvbik7IDMuIEJhY2ggKEJyZWNrc3ZpbGxlKTsgNC4gRmljaHRlciAoQmFy YmVydG9uKS4gPHN0cm9uZz5Mb25nIGp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFJvYmluc29uIChIb292ZXIp IDE3LTIuMjU7IDIuIE1jQ295IChTb2xvbik7IDMuIEpvaG5zb24gKFRhbGxtYWRnZSk7IDQuIE1p bGxlciAoTWF5ZmllbGQpLiA8c3Ryb25nPkhpZ2gganVtcDo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ2hhcm5pZ28g KFdhbHNoIEplc3VpdCkgNS00OyAyLiBDaXN0b25lIChTdG93KTsgMy4gTGFuZSAoVGFsbG1hZGdl KTsgVDQuIEFuZ2VsbyAoQXVyb3JhKSwgTGllY2h0eSAoQ2hhcmRvbikuIDxzdHJvbmc+U2hvdCBQ dXQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIFNlbnNpYmF1Z2ggKFNvbG9uKSA0My00Ljc1OyAyLiBIdW50ZXIgKEJl ZGZvcmQpOyAzLiBIdXJ0dCAoSmFja3Nvbik7IDQuIE9rZWFmb3IgKEJyZWNrc3ZpbGxlKS4gPHN0 cm9uZz5EaXNjdXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIFNlbnNpYmF1Z2ggKFNvbG9uKSAxNTgtMDY7IDIuIE9r ZWFmb3IgKEJyZWNrc3ZpbGxlKTsgMy4gSHVudGVyIChCZWRmb3JkKTsgNC4gVGFyYXNrYSAoTGFr ZSBDYXRob2xpYykuIDxzdHJvbmc+NDAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBNYXNzaWxsb24gKFNw ZW5jZXIsIEdyYXksIFdlbGNoLCBMb3dlcnkpIDQ4LjkyOyAyLiBUd2luc2J1cmc7IDMuIEdlbmV2 YTsgNC4gUGVycnkuIDxzdHJvbmc+ODAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBUd2luc2J1cmcgKFdp bGxpcywgTXlsZXMsIFJvYmluc29uLCBCdXNzZXkpIDE6NDIuNTk7IDIuIE1hc3NpbGxvbjsgMy4g Q2FudG9uIE1jS2lubGV5OyA0LiBOb3Jkb25pYS4gMSw8c3Ryb25nPjYwMCByZWxheTo8L3N0cm9u Zz4gMS4gTWVudG9yIChFLiBMYW5lLCBTLiBMYW5lLCBNZXllciwgWmRhbm93aWN6KSAzOjU0LjEx OyAyLiBUd2luc2J1cmc7IDMuIE5vcmRvbmlhOyA0LiBTb2xvbi4gMyw8c3Ryb25nPjIwMCByZWxh eTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTWVudG9yIChTLiBMYW5lLCBNZXllciwgRXZhbnMsIEUuIExhbmUpIDk6 MjMuOTg7IDIuIExvdWlzdmlsbGU7IDMuIEdsZW5PYWs7IDQuIENhbmZpZWxkLiA8c3Ryb25nPlBv bGUgdmF1bHQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1hcnJpc29uIChHZW5ldmEpIDEzLTEuNTA7IDIuIFN0ZXJu IChXYWxzaCBKZXN1aXQpOyAzLiBIYXdraW5zIChHcmVlbik7IDQuIEthc3BlciAoU3RvdykuPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+TUFTU0lMTE9O IERJVklTSU9OIElJSSBSRUdJT05BTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVC b2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IFBlcnJ5IEhpZ2ggU2Nob29sLCBDYW50b24pPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBO b3J3YXluZSA4MzsgMi4gU3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzIDYwOyAzLiBNY0RvbmFsZCA1MTsgNC4g TWFsdmVybiAzNDsgNS4gTmV3IE1pZGRsZXRvd24gU3ByaW5nZmllbGQgMzE7IDYuIFJpdHRtYW4g MjkuNTA7IDcuIEtpcnRsYW5kIDI1OyA4LiBNb2dhZG9yZSAyMzsgOS4gVW5pdGVkIDIyOyAxMC4g R2FyYXdheTsgMTEuIFJvb3RzdG93bjsgMTIuIE9iZXJsaW4gMTc7IDEzLiBZb3VuZ3N0b3duIFZh bGxleSBDaHJpc3RpYW4gMTY7IFQxNC4gQmFkZ2VyIDE1LCBXYXluZWRhbGUgMTUsIE1hcGxld29v ZCAxNSwgTG91bmRvbnZpbGxlIDE1OyAxOC4gTWluZXJhbCBSaWRnZSAxNDsgVDE5LiBCdWNrZXll IFRyYWlsIDEzLCBMdXRoZXJhbiBFYXN0IDEzOyAyMS4gSmFja3Nvbi1NaWx0b24gMTE7IDIyLiBG b3J0IEZyeWUgMTA7IDIzLiBMb3Jkc3Rvd24gOS41MDsgMjQuIFR1c2NhcmF3YXMgQ2VudHJhbCBD YXRob2xpYy4gOC41MDsgVDI1LiBTbWl0aHZpbGxlIDgsIEJ1cnRvbiBCZXJrc2hpcmUgODsgMjcu IEVhc3QgUGFsZXN0aW5lIDcuNTA7IFQyOC4gV2FycmVuIEpGSyA3LCBDYW50b24gQ2VudHJhbCBD YXRob2xpYy4gNzsgVDMwLiBJbmRlcGVuZGVuY2UgNiwgUHltYXR1bmluZyBWYWxsZXkgNjsgVDMy LiBTaGFkeXNpZGUgNSwgQmxhY2sgUml2ZXIgNTsgVDM0LiBDb2x1bWJpYW5hIENyZXN0dmlldyA0 LCBTdGV1YmVudmlsbGUgQ2F0aG9saWMgQ2VudHJhbCA0LCBNaWRkbGVmaWVsZCBDYXJkaW5hbCA0 OyBUMzcuIExpYmVydHkgMywgQ29sdW1iaWFuYSAzLCBDdXlhaG9nYSBIZWlnaHRzIDMsIEJlcmxp biBDZW50ZXIgV2VzdGVybiBSZXNlcnZlIDM7IFQ0MS4gTWFwbGV0b24gMS41MCwgQmFybmVzdmls bGUgMS41MDsgVDQzOyBUb3JvbnRvIDEsIERhbHRvbiAxLCBCcmlkZ2Vwb3J0IDEuPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5JbmRpdmlkdWFsIFJlc3Vs dHM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxw PjxzdHJvbmc+MTAwIG1ldGVyczo8L3N0cm9uZz4gMS4gTW9zZXIgKE1hbHZlcm4pIDEyLjQxOyAy LiBXaWxzb24gKEx1dGhlcmFuIEVhc3QpOyAzLiBTdHVkZXIgKE5vcndheW5lKTsgNC4gSm9uZXMg KE1vZ2Fkb3JlKS4gPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1vc2VyIChNYWx2ZXJuKSAyNS41 MDsgMi4gU2NobWlkdCAoTm9yd2F5bmUpOyAzLiBFaXNlbmJyYXVuIChVbml0ZWQpOyA0LiBXaWxz b24gKEx1dGhlcmFuIEVhc3QpLiA8c3Ryb25nPjQwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gUG93ZXJzIChLaXJ0 bGFuZCkgNTcuODM7IDIuIEJ1c2ljIChSaXRtYW4pOyAzLiBNdXJwaHkgKE1vZ2Fkb3JlKTsgNC4g T2htYW4gKFN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcykuIDxzdHJvbmc+ODAwOiAxLiA8L3N0cm9uZz5LYWwu IFNvZWhubGVuIChTdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMpIDI6MTQuNjA7IDIuIEthYy4gU29laG5sZW4g KFN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcyk7IDMuIENyb3VjaCAoTWFwbGV3b29kKTsgNC4gV29sZm9yZCAo TWNEb25hbGQpLiA8c3Ryb25nPjEsNjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBLYWwuIFNvZWhubGVuIChTdC4g VGhvbWFzIEFxdWluYXMpIDU6MDUuNjY7IDIuIE1pdGNoZWxsIChNY0RvbmFsZCk7IDMuIEN1bm5p bmdoYW0gKEVhc3QgUGFsZXN0aW5lKTsgNC4gUnVzdGFkIChPYmVybGluKS4gMyw8c3Ryb25nPjIw MDo8L3N0cm9uZz4gMS4gR3VlcnJhIChNY0RvbmFsZCkgMTE6MDMuNTg7IDIuIFN0YW5ub3BlIChC YWRnZXIpOyAzLiBNaXRjaGVsbCAoTWNEb25hbGQpOyA0LiBSdXN0YWQgKE9iZXJsaW4pLiA8c3Ry b25nPjEwMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBTY2htaWR0IChOb3J3YXluZSkgMTUuMDM7IDIu IEphY29icyAoR2FyYXdheSk7IDMuIElubWFuIChQeW1hdHVuaW5nIFZhbGxleSk7IDQuIEljZSAo V2F5bmVkYWxlKS4gPHN0cm9uZz4zMDAgaHVyZGxlczo8L3N0cm9uZz4gMS4gSmFjb2JzIChHYXJh d2F5KSA0NC45NzsgMi4gSm9uZXMgKE1vZ2Fkb3JlKTsgMy4gVGVycmFuIChKYWNrc29uLU1pbHRv bik7IDQuIEdvbmFubyAoVHVzY2FyYXdhcyBDZW50cmFsIENhdGhvbGljKS4gPHN0cm9uZz5Mb25n IGp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFdlYmVyIChMb3Vkb252aWxsZSkgMTctMDE7IDIuIFNueWRlciAo WW91bmdzdG93biBWYWxsZXkgQ2hyaXN0aWFuKTsgMy4gU3ByaW5nZXIgKE5ldyBNaWRkbGV0b3du IFNwcmluZ2ZpZWxkKTsgNC4gU21pdGggKEJsYWNrIFJpdmVyKS4gPHN0cm9uZz5IaWdoIGp1bXA6 PC9zdHJvbmc+IDEuIEphcnJldHQgKFVuaXRlZCkgNS0wMDsgMi4gTWNDYW5uYSAoU21pdGh2aWxs ZSk7IFQzLiBIb3Zlc3QgKFJpdHRtYW4pLCBMaWNrd2FyIChMb3Jkc3Rvd24pLiA8c3Ryb25nPlNo b3QgUHV0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBNb29yZSAoUm9vdHN0b3duKSA0OC0wNTsgMi4gQ2hpY2xvd2Ug KE1pbmVyYWwgUmlkZ2UpOyAzLiBIdWxpdCAoTWFsdmVybikgNC4gS2VpdGggKE5vcndheW5lKS4g PHN0cm9uZz5EaXNjdXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1vb3JlIChSb290c3Rvd24pIDEzMy0xMTsgMi4g SHVsaXQgKE1hbHZlcm4pOyAzLiBLZWl0aCAoTm9yd2F5bmUpOyA0LiBDaGFzemV5a2EgKE5ldyBN aWRkbGV0b3duIFNwcmluZ2ZpZWxkKS4gPHN0cm9uZz40MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIE5v cndheW5lIChTdWxsaXZhbiwgQmlzaG9wLCBTdHVkZXIsIFNjaG1pZHQpIDUwLjE5OyAyLiBOZXcg TWlkZGxldG93biBTcHJpbmdmaWVsZDsgMy4gUml0dG1hbjsgNC4gQnVja2V5ZSBUcmFpbC4gPHN0 cm9uZz44MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIE5vcndheW5lIChTdWxsaXZhbiwgSGVzcywgU3R1 ZGVyLCBQb3dsZXkpIDE6NDUuOTM7IDIuIE5ldyBNaWRkbGV0b3duIFNwcmluZ2ZpZWxkOyAzLiBN Y0RvbmFsZDsgNC4gU3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzLiAxLDxzdHJvbmc+NjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ry b25nPiAxLiBTdC4gVGhvbWFzIEFxdWluYXMgKE9obWFuLCBLYWMuIFNvZWxubGVuLCBLYWwuIFNv ZWhubGVuLCBLbGluZykgNDowMS40MTsgMi4gTm9yd2F5bmU7IDMuIEtpcnRsYW5kOyA0LiBNY0Rv bmFsZC4gMyw8c3Ryb25nPjIwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gU3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFz IChLYWMuIFNvZWhubGVuLCBPaG1hbiwgSC4gU29laG5sZW4sIEthbC4gU29laG5sZW4pIDk6Mjku OTY7IDIuIE1jRG9uYWxkOyAzLiBDYW50b24gQ2VudHJhbCBDYXRob2xpYzsgNC4gS2lydGxhbmQu IDxzdHJvbmc+UG9sZSB2YXVsdDo8L3N0cm9uZz4gMS4gSWNlIChXYXluZWRhbGUpIDExLTA2OyAy LiBQYWRlbiAoQnVja2V5ZSBUcmFpbCk7IDMuIFdlYmIgKEZvcnQgRnJ5ZSk7IDQuIFN0dWRlciAo Tm9yd2F5bmUpLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUt LT48cD5WT0xMRVlCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEw LS0+PHA+TGF0ZSBUaHVyc2RheTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29y ZVdSdWxlcy0tPjxwPkxBS0VXT09EIFNULiBFRFdBUkQgMjUtMjUtMjUsIEJSVU5TV0lDSyAyMC0y MS0xNjwvcD48cC8+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.