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High school scores, summaries and schedules — May 27

Published: May 27, 2017 - 10:29 PM

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tribe28cut_01 Tony Dejak - AP
Royals 5, Indians 2: Danny Salazar’s frustrating season continues, Indians fail to capitalize on opportunities in loss to Royals

CLEVELAND: The Indians certainly had their opportunities but never could deliver the needed hit, wasting several scoring chances in a 5-2 loss to the Kansas City Royals on Saturday at Progressive Field.

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Cavaliers have underdog role and Draymond Green’s goal of annihilation if they need motivation against Warriors
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Cavaliers notebook: Cavs coach Tyronn Lue ready to settle long-standing bet with Warriors coach Mike Brown, but Brown won’t take the money
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Indians notebook: Indians unveil Frank Robinson statue; Corey Kluber could return to rotation on Thursday
High school baseball/Tallmadge 3, Canfield 2: Blue Devils win Division II regional final with a perfectly placed bunt, advance to state semifinal
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