Published: May 27, 2017 - 10:29 PM
High school scores, summaries and schedules — May 27 May 28,2017 03:08 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5 IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5 IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBo b21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBz dGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5k IGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQu PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5O T01JTkFURSAmIzgyMzI7QVRITEVURVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQg bm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25k YXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu YWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCB0aGUgbm9taW5l ZSYjODIxNztzIG5hbWUsIHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdl ZWsgYW5kLCBtb3N0IGltcG9ydGFudCwgYSBjb2xvciBoZWFkc2hvdCAoYSBqcGVnIGltYWdlKS48 L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkJB U0VCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+VG91 cm5hbWVudCAmIzgyMzI7U2NvcmVib2FyZDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgUmVzdWx0 czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkNhbnRvbiBEaXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFs PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFRodXJtYW4gTXVuc29uIFN0YWRpdW0pPC9zdHJv bmc+PC9wPjxwPkphY2tzb24gOSwgTWVudG9yIDI8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Cb3dsaW5nIEdyZWVu L1Bhcm1hIERpdmlzaW9uIEkgUmVnaW9uYWwgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4o QXQgQ3V5YWhvZ2EgQ29tbXVuaXR5IENvbGxlZ2UgV2VzdCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U3Ryb25n c3ZpbGxlIDMsIE1lZGluYSAyPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SHVkc29uIERpdmlzaW9uIElJIFJlZ2lv bmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IEh1ZHNvbiBIaWdoIFNjaG9vbCk8 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+VGFsbG1hZGdlIDMsIENhbmZpZWxkIDI8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5NYXNz aWxsb24gRGl2aXNpb24gSUlJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ KEF0IE1hc3NpbGxvbiBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q2hhbXBpb24gMiwgQ2hp cHBld2EgMDwvcD48cD48c3Ryb25nPkxvcmFpbiBEaXZpc2lvbiBJViBSZWdpb25hbCBGaW5hbDwv c3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBQaXBlIFlhcmQgU3RhZGl1bSk8L3N0cm9uZz48L3A+ PHA+RGFsdG9uIDMsIE5ldyBSaWVnZWwgMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2Vu dGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyeTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPkNhbnRvbiBEaXZpc2lvbiBJ IFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVNjb3JlLS0+PHA+SkFDS1NPTiA5LCBNRU5UT1IgMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBC QkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5KYWNrc29uCTEwMwkwMjAJMwkmIzgyMTI7 CTkJMTQJMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEw cDQtLT48cD5NZW50b3IJMDAwCTAxMQkwCSYjODIxMjsJMgk4CTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtTa2VyaW90 aXMsIFdhcnJlbiAoNykgYW5kIERpbmdsZXI7IENoYXBtYW4sIEthcHJvc3kgKDUpLCBaZWxpbmEg KDYpLCBXaWxzb24gKDcpIGFuZCBOb2xsLiBXJiM4MjEyO1NrZXJpb3RpcywgOC0wLiBMJiM4MjEy O0NoYXBtYW4sIDMtMy4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLiA8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBKYWNrc29u IDI4LTI7IE1lbnRvciAxOC0xMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBKYWNrc29uOiBEaW5nbGVyIDMgc2luZ2xlcywgMyBy dW5zLCBzdG9sZW4gYmFzZTsgSi4gTW90dGljZSAyIHNpbmdsZXMsIGRvdWJsZSwgMyBydW5zLCAy IFJCSSwgc3RvbGVuIGJhc2U7IE5pY29sYXMgMiBzaW5nbGVzLCAzIFJCSTsgV3JpZ2h0IDIgc2lu Z2xlcywgd2FsaywgcnVuLCBSQkkuIE1lbnRvcjogTGFHYW5rZSBzaW5nbGUsIGRvdWJsZSwgcnVu OyBOb2xsIHNpbmdsZSwgUkJJLjwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5IdWRzb24gRGl2aXNpb24gSUkgUmVnaW9u YWwgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUt LT48cD5UQUxMTUFER0UgMywgQ0FORklFTEQgMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFf QkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5DYW5maWVsZAkxMTAJMDAwCTAJJiM4MjEyOwky CTUJMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQt LT48cD5UYWxsbWFkZ2UJMjAwCTAxMAlYCSYjODIxMjsJMwk3CTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtNY0dyYXcs IExvbmdvICg2KSBhbmQgUGV0cmFjY2k7IEJ1cmljaywgTWNHbGF1Z2hsaW4gKDYpIGFuZCBFeXJl LiBXJiM4MjEyO0J1cmljay4gTCYjODIxMjtNY0dyYXcuIFNhdmUmIzgyMTI7TWNHbGF1Z2hsaW4u IEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0Nv bG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IENhbmZpZWxkIDE4LTg7IFRhbGxtYWRnZSAyMy03LjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IFRh bGxtYWRnZTogQm95ZCAyIHNpbmdsZXMsIFJCSSwgcnVuOyBUYXlsb3Igc2luZ2xlLCBSQkkuPC9w PjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48 cD48c3Ryb25nPkxvcmFpbiBEaXZpc2lvbiBJViBSZWdpb25hbCBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkRBTFRPTiAzLCBORVcgUklF R0VMIDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0 LS0+PHA+TmV3IFJpZWdlbAkwMDAJMTAxCTAJJiM4MjEyOwkyCTIJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5EYWx0b24JMDAwCTMwMAlY CSYjODIxMjsJMwk3CTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25n RGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtab2VsbGVyLCBOb2Z0eiAoNikgYW5kIE4vQTsgQWxn ZXIgYW5kIE4vQS4gVyYjODIxMjtBbGdlci4gTCYjODIxMjtab2VsbGVyLiBTYXZlJiM4MjEyO05v bmUuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IERhbHRvbiAxNi0xMS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBOZXcgUmllZ2VsOiBUaGVp cyBzaW5nbGUsIDIgcnVucy4gRGFsdG9uOiBDbGFyayBzaW5nbGUsIHJ1biwgUkJJOyBHZWlzZXIg MiBzaW5nbGVzLCBydW47IEhpbHR5IHNpbmdsZSwgUkJJLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPkxhdGUgRnJpZGF5PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+SHVkc29uIERpdmlzaW9uIElJIFJlZ2lvbmFsIFNlbWlm aW5hbCYjODIzMjtUQUxMTUFER0UgMywgQ0hBUkRPTiBOT1RSRSBEQU1FLUNBVEhFRFJBTCBMQVRJ TiAxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0t PjxwPlRhbGxtYWRnZQkwMDAJMTAwCTIJJiM4MjEyOwkzCTYJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5ORENMCTAwMQkwMDAJMAkmIzgy MTI7CTEJNwkwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gt LT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7Qm95ZCwgTWNHbGF1Z2hsaW4gKDYpIGFuZCBFeXJlOyBEaU1h dHRpbywgQnV0bGVyICg2KSwgSG9mYWNyZSAoNykgYW5kIE1hbmdlbGx1enppLiBXJiM4MjEyO01j R2xhdWdobGluLiBMJiM4MjEyO0J1dGxlci4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25l LiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNv cmRzOiBUYWxsbWFkZ2UgMjItNzsgTkRDTCAxMy0xMi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBUYWxsbWFkZ2U6IFJlbnNlbCB0 cmlwbGUsIFJCSTsgR2VyZ2VseSBzaW5nbGUsIFJCSTsgQm95ZCBzaW5nbGUsIFJCSS4gTkRDTDog RGlNYXR0aW8gc2luZ2xlLCBSQkkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJv bmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U3RhdGUg VG91cm5hbWVudCBTY2hlZHVsZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPihBbGwgR2FtZXMgYXQgSHVudGluZ3RvbiBQYXJr LCBDb2x1bWJ1cyk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIEdhbWVz PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUlJIFNlbWlmaW5hbHM8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+Q2hhbXBpb24gdnMuIENsZWFyIEZvcmssIDEwIGEubS48L3A+PHA+QmVybGluIEhpbGFu ZCB2cy4gQ2luY2lubmF0aSBIaWxscyBDaHJpc3RpYW4gQWNhZGVteSwgMSBwLm0uPC9wPjxwPjxz dHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUkgU2VtaWZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5BdGhlbnMtU3RldWJl bnZpbGxlIHdpbm5lciB2cy4gQ2hhbWluYWRlIEp1bGllbm5lLVN0LiBGcmFuY2lzIERlU2FsZXMg d2lubmVyLCA0IHAubS48L3A+PHA+VGFsbG1hZGdlIHZzLiBNYXVtZWUsIDcgcC5tLjwvcD48cD48 c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkZyaWRh eSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSVYgU2VtaWZp bmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5NaW5zdGVyIHZzLiBUb3JvbnRvLCAxMCBhLm0uPC9wPjxwPkRh bHRvbiB2cy4gUnVzc2lhLU5ld2FyayBDYXRob2xpYyB3aW5uZXIsIDEgcC5tLjwvcD48cD48c3Ry b25nPkRpdmlzaW9uIEkgU2VtaWZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5KYWNrc29uIHZzLiBXZXN0 IENoZXN0ZXIgTGFrb3RhIFdlc3QsIDQgcC5tLjwvcD48cD5TdHJvbmdzdmlsbGUgdnMuIE9sZW50 YW5neSBPcmFuZ2UtR2FoYW5uYSBMaW5jb2xuIHdpbm5lciwgNyBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SnVuZSAzIEdhbWVz PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUlJIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxw PlNlbWlmaW5hbCB3aW5uZXJzLCAxMCBhLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUkgRmlu YWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U2VtaWZpbmFsIHdpbm5lcnMsIDEgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25n PkRpdmlzaW9uIElWIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlNlbWlmaW5hbCB3aW5uZXJzLCA0IHAu bS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlNlbWlmaW5h bCB3aW5uZXJzLCA3IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0 cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+ U09GVEJBTEw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5U b3VybmFtZW50ICYjODIzMjtTY29yZWJvYXJkPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBSZXN1 bHRzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QWtyb24gRGl2aXNpb24gSSBSZWdpb25hbCBGaW5h bDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uKTwvc3Ryb25n PjwvcD48cD5Ob3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyIDExLCBXYWxzaCBKZXN1aXQgMzwvcD48cD48c3Ry b25nPkFrcm9uIERpdmlzaW9uIElJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv bmc+KEF0IEZpcmVzdG9uZSBTdGFkaXVtKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFu IDQsIE1lbnRvciBMYWtlIENhdGhvbGljIDI8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5NYXNzaWxsb24gRGl2aXNp b24gSUlJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IE1hc3NpbGxv biBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q2hhbXBpb24gNCwgVHVzbGF3IDA8L3A+PHA+ PHN0cm9uZz5LZW50IERpdmlzaW9uIElWIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxz dHJvbmc+KEF0IEtlbnQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+THVjYXMgNSwg Vmllbm5hIE1hdGhld3MgNDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQx MC0tPjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyeTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIERpdmlzaW9uIEkgUmVnaW9uYWwg RmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48 cD5OT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSIDExLCAmIzgyMzI7V0FMU0ggSkVTVUlUIDM8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+V2Fsc2ggSmVz dWl0CTEwMgkwMDAJMAkmIzgyMTI7CTMJNwkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9C QkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkhvb3ZlcgkzMzQJMDEwCVgJJiM4MjEyOwkxMQkx MgkwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5C YXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7TWNDcmFkeSBhbmQgS3VocnQ7IFZlc2NvIGFuZCBEZXZvZS4gVyYjODIx MjtWZXNjbywgMTgtOS4gTCYjODIxMjtNY0NyYWR5LCAxNy00LiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhS JiM4MjEyO0hvb3ZlcjogWXVuICgxMSkuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IFdhbHNoIEplc3VpdDogTWNDcmFkeSAyIHNp bmdsZXM7IERyYWtlIDIgc2luZ2xlcywgUkJJOyBMYXdzb24gMiBzaW5nbGVzLiBIb292ZXI6IE8m IzgyMTc7RG9ubmVsbCBkb3VibGUsIDIgcnVucywgUkJJOyBEZVZvZSBzaW5nbGUsIGRvdWJsZSwg NCBydW5zLCBSQkk7IENlYSAyIHNpbmdsZXMsIDQgUkJJOyBNYXNzb2xpbmkgc2luZ2xlLCBkb3Vi bGUsIHJ1biwgUkJJLjwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQ bGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiBEaXZpc2lvbiBJSSBSZWdpb25hbCBGaW5h bDwvc3Ryb25nPjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkFS Q0hCSVNIT1AgSE9CQU4gNCwgJiM4MjMyO01FTlRPUiBMQUtFIENBVEhPTElDIDI8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+TGFrZSBDYXRo b2xpYwkwMDAJMDAwCTIJJiM4MjEyOwkyCTQJMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFf QkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5Ib2JhbgkwMTAJMDAzCVgJJiM4MjEyOwk0CTYJ MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0 dGVyaWVzJiM4MjEyO0J1c2ggYW5kIEJyZW5uYW5tYW47IEpvbmVzIGFuZCBIYWdlbmJhdWdoLiBX JiM4MjEyO0pvbmVzLCAxNC0yLiBMJiM4MjEyO0J1c2guIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgy MTI7SG9iYW46IEpvbmVzICgyKS4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogTWVudG9yIExha2UgQ2F0aG9saWMgMTMtMTE7IEFyY2hi aXNob3AgSG9iYW4gMjMtMy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQ bGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBIb2JhbjogSm9uZXMgZG91YmxlLCBob21lIHJ1bjsgV2hp dG1vcmUgc2luZ2xlLCB0cmlwbGUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJv bmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U3RhdGUg VG91cm5hbWVudCBTY2hlZHVsZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPihBbGwgR2FtZXMgYXQgRmlyZXN0b25lIFN0YWRp dW0pPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ryb25n PjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIEkgU2VtaWZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5FbHly aWEgdnMuIEdhaGFubmEgTGluY29sbiAxMCBhLm0uPC9wPjxwPk5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIg dnMuIExlYmFub24tTWFzb24gd2lubmVyLCAxMjozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNp b24gSVYgU2VtaWZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5MdWNhcyB2cy4gRGFudmlsbGUtLCAzIHAu bS48L3A+PHA+V2lsbGlhbXNidXJnIHZzLiBDYXJleSwgNTozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3 O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJSUkgU2VtaWZpbmFsczwv c3Ryb25nPjwvcD48cD5DYXJkaW5ndG9uLUxpbmNvbG4gdnMuIFdoZWVsZXJzYnVyZywgMTAgYS5t LjwvcD48cD5DaGFtcGlvbiB2cy4gU3ByaW5nZmllbGQgTm9ydGh3ZXN0ZXJuLCAxMjozMCBwLm0u PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUkgU2VtaWZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5QbGFp biBDaXR5IEpvbmF0aGFuIEFsZGVyIHZzLiBIZWJyb24gTGFrZXdvb2QsIDMgcC5tLjwvcD48cD5B cmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIHZzLiBPYWsgSGFyYm9yLUxhR3JhbmdlIEtleXN0b25lIHdpbm5lciwg NTozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPjxzdHJvbmc+SnVuZSAzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24g SSBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5TZW1pZmluYWwgd2lubmVycywgMTAgYS5tLjwvcD48cD48 c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElWIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlNlbWlmaW5hbCB3aW5uZXJz LCAxIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJSUkgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+ U2VtaWZpbmFsIHdpbm5lcnMsIDQgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElJIEZpbmFs PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlNlbWlmaW5hbCB3aW5uZXJzLCA3IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4m IzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM XzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+TEFDUk9TU0U8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkJPWVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdDwv c3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIEkgUmVnaW9uYWwgRmluYWw8L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgV29vc3RlciBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q2xl dmVsYW5kIFN0LiBJZ25hdGl1cyAxMiwgTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciA2PC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlRvdXJuYW1lbnQgJiM4MjMyO1Njb3JlYm9hcmQ8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+ PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIFJlc3VsdHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5E aXZpc2lvbiBJIFJlZ2lvbmFsIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEF0IFdvb3N0 ZXIgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkphY2tzb24gMTIsIEh1ZHNvbiA0PC9wPjxw PjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUkgUmVnaW9uYWwgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9u Zz4oQXQgV29vc3RlciBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0IHZz LiBSb2NreSBSaXZlciwgbGF0ZTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRl SGVkV1J1bGUtLT48cD5WT0xMRVlCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50 ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+VG91cm5hbWVudCAmIzgyMzI7U2NvcmVib2FyZDwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPkRpdnNp b24gSSBSZWdpb25hbCBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIDI1LTI1 LTI1LCBXYWxzaCBKZXN1aXQgMTEtMjAtMTU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0 cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+VFJBQ0sgJmFtcDsgRklFTEQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU0hEX1Nwb3J0c0hlZC0tPjxwPkJPWVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5MRVhJTkdUT04gRElWSVNJT04gSUkgRElTVFJJQ1QgJiM4 MjMyO0NIQU1QSU9OU0hJUDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2Vu dHJlLS0+PHA+KEF0IExleGluZ3RvbiAgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBMZXhpbmd0b24g NDQ7IC4gQ2Fycm9sbCA0MTsgMy4gR2FsaW9uIDQxOyA0LiBIZWF0aCA0MDsgNS4gU3ByaW5nZmll bGQgTm9ydGh3ZXN0ZXJuIDMxOyA2LiBCdWNrZXllIDMwLjU7IDcuIE5vcndheW5lIDI4OyA4LiBC ZWxsZXZ1ZSAyNjsgOS4gTWlsYW4gRWRpc29uIDI1OyAxMC4gV29yLiBDaHJpc3RpYW4gMjQ7IDEx LiBCZW4uIExvZ2FuIDIyLjU7IDEyLiBWZXJzYWlsbGVzIDIyOyAxMi4gVHJpd2F5IDIxOyAxNC4g T250YXJpbyAyMTsgMTcuIEtlbnRvbiBSaWRnZSAyMDsgMTcuIEh1cm9uIDIwOyAxOS4gTGliZXJ0 eS1CZW50b24gMTguNTsgMjAuIEVhc3Rtb29yIEFjYWRlbXkgMTM7IDIxLiBPYWsgSGFyYm9yIDEy LjU7IDIyLiBDaGlwcGV3YSAxMTsgMjMuIFNwcmluZ2ZpZWxkIFNoYXduZWUgMTA7IDIzLiBMaWJl cnR5IFVuaW9uIDEwOyAyMy4gQW5uYSAxMDsgMjYuIEJyb29rdmlsbGUgODsgIDI3LiBLZXlzdG9u ZSA3OyAyOC4gUGxlYXNhbnQgNjsgMjguIEJleGxleSA2OyAzMS4gQ2FsZWRvbmlhIFJpdmVyIFZh bGxleSA1OyAzMS4gQmxvb20tQ2Fycm9sbCA1OyAzMy4gV2F5bmVkYWxlIDQuNTsgMzQuIEpvaG4u IE5vcnRocmlkZ2UgNDsgMzQuIEVhdG9uIDQ7IDM2LiBCcm9va3NpZGUgMzsgMzYuIENsZWFydmll dyAzOyAzNi4gSm9uYXRoYW4gQWxkZXIgMzsgMzYuIEhlYnJvbiBMYWtld29vZCAzOyA0MC4gTm9y dGh3ZXN0IDIuNTsgNDEuIEJsYWNrIFJpdmVyIDI7IDQxLiBHcmFoYW0gTG9jYWwgMjsgNDEuIENs ZWFyIEZvcmsgMjsgNDEuIEZpcmVsYW5kcyAyLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+SW5kaXZpZHVhbCBSZXN1bHRzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPjEwMCBtZXRlcnM6 PC9zdHJvbmc+IDEuIENhbmVkeSAoQnVja2V5ZSkgMTAuOTk7IDIuIEhhcnJpcyAoTm9yd2F5bmUp IDExLjA2OyAzLiBKZWZmZXJzb24gKE9hayBIYXJib3IpOyA0LiBDb2UgKEtleXN0b25lKS4gPHN0 cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEhhcnJpcyAoTm9yd2F5bmUpIDIxLjU5OyAyLiBNY1BlYWsg KEJlbGxldnVlKTsgMy4gUGVuc2FudGUgKE9udGFyaW8pIDsgNC4gQmlkZGxlIChMZXhpbmd0b24p LiA8c3Ryb25nPjQwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gSmFuc29uIChDYXJyb2xsKSA0OC40OyAyLiBKYWNr c29uIChXb3IuIENocmlzdGlhbik7IDMuIEpvbmVzIChLZW50b24gUmlkZ2UpOyA0LiBJdnkgKEdh bGlvbikgLiA8c3Ryb25nPjgwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gSG9wa2lucyAoSGVhdGgpIDE6NTMuODU7 IDIuIFNjaGljayAoQnJvb2t2aWxsZSkgMy4gV2lsaGVsbSAoSGVhdGgpOyA0LiBGcmllYmxlIChT aGVsYnkpLiA8c3Ryb25nPjEsNjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBTcGl0emVyIChWZXJzYWlsbGVzKSA5 OjI1LjI2OyAyLiBMYXVnaGxpbiAoQ2Fycm9sbCkgOyAzLiBCcm93biAoU2hlbGJ5KTsgNC4gSm9o bnN0b24gKExleGluZ3RvbikuIDMsPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFNwaXR6ZXIgKFZl cnNhaWxsZXMpIDkmIzgyMjE7OjI1LjI2OyAyLiBMYXVnaGxpbiAoQ2Fycm9sbCk7IDMuIEJyb3du IChTaGVsYnkpOyA0LiBKb2huc3RvbiAoTGV4aW5ndG9uKS4gPHN0cm9uZz4xMTAgaHVyZGxlczo8 L3N0cm9uZz4gMS4gU3RlaW5icnVubmVyIChWZXJzYWlsbGVzKSAxNC42NjsgMi4gTWNDdWxsb3Vn aCAoR2FsaW9uKTsgMy4gT3N0aGVpbWVyIChFZGlzb24pOyA0LiBSaXNuZXIgKExpYmVydHktQmVu dG9uKS4gPHN0cm9uZz4zMDAgaHVyZGxlczo8L3N0cm9uZz4gMS4gTWNDdWxsb3VnaCAoR2FsaW9u KSAzOC4wNTsgMi4gT3N0aGVpbWVyIChFZGlzb24pIDMuIFJpc25lciAoTGliZXJ0eS1CZW50b24p IDsgNC4gU2hlcm1hbiAoQmxvb20tQ2Fycm9sbCkgLiA8c3Ryb25nPkxvbmcganVtcDo8L3N0cm9u Zz4gMS4gUGhpbGxpcHMgKEtlbnRvbiBSaWRnZSkgMjItNy43NTsgMi4gU21vdGhlcnMgKE9ycnZp bGxlKSAyMi0zLjI1OyBEYXZpcyAoRWx5cmlhIENhdGhvbGljOyA0LiBIYXJyaXMgKE5vcndheW5l KSAyMS03Ljc1LiA8c3Ryb25nPkhpZ2gganVtcDo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ2VuZHkgKEJ1Y2tleWUg Ni00OyAyLiBHbGFzcyAoU3ByLiBTaGF3bmVlKTsgMy4gQnVybnMgKFNwci4gTm9ydGh3ZXN0ZXJu KTsgNC4gUG9saW5nIChMaWJlcnR5LUJlbnRvbi4gPHN0cm9uZz5TaG90IFB1dDo8L3N0cm9uZz4g MS4gUmllZGluZ2VyIChTcHIuIE5vcnRod2VzdGVybikgNTQtOTsgMi4gQnVyZ2FuIChUcml3YXkp IDU0LTcuNTsgMy4gR2F5IChDaGlwcGV3YSkgNTQtMjsgNC4gV2lsY294b24gKExvZ2FuKSAuIDxz dHJvbmc+RGlzY3VzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBXaWxjb3hvbiAoTG9nYW4pIDE1Ny0zOyAyLiBSaWVt YW4gKENhcnJvbGwpIDMuIFJpZWRpbmdlciAoU3ByLiBOb3J0aHdlc3Rlcm4pIDQuIFBoaWxsaXBz IChUcml3YXkpIDE1Mi04LiA8c3Ryb25nPjQwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gT250YXJpbyA0 My4yNzsgMi4gT3JydmlsbGUgKEJhcm5oaWxsLCBTbW90aGVycywgSGF5ZXMsIEZpdHpnZXJhbGQp ICA0My4zMzsgMy4gT2FrIEhhcmJvcjsgNC4gQmVsbGV2dWUuIDxzdHJvbmc+ODAwIHJlbGF5Ojwv c3Ryb25nPiAxLiBHYWxpb24gMToyOC45MTsgMi4gVHJpd2F5IChCcm93biwgSXZ5LCBEYXZpcywg UHJvc3QpIDE6MzAuMTU7IDMuIEJlbGxldnVlOyA0LiBPbnRhcmlvLiAxLDxzdHJvbmc+NjAwIHJl bGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBMZXhpbmd0b24gMzoyMC43NTsgR2FsaW9uIDsgMy4gQ2Fycm9sbDsg NC4gTm9yd2F5bmUgKFpvbGxpbmdlciwgSGFycmlzLCBBbGZvcmQsIFN1bGxpdmFuKSAzOjIyLjkz LiAzLDxzdHJvbmc+MjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBMZXhpbmd0b24gNzo1NC4wNzsgMi4g V29yLiBDaHJpc3RpYW4gOyAzLiBIdXJvbjsgNC4gSGVhdGguIDxzdHJvbmc+UG9sZSB2YXVsdDo8 L3N0cm9uZz4gMS4gTW9ybWFuIChMaWJlcnR5IFVuaW9uIDE0LTI7IDIuIEVza3JhIChFZGlzb24p OyAzLiBLb25zdCAoQW5uYSk7IDQuIFZhbkNhdXdlbmJlcmdoIChIdXJvbikuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwLz48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkFVU1RJTlRPV04gRElWSVNJT04g SUkgUkVHSU9OQUw8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0t PjxwPihBdCBBdXN0aW50b3duIEZpdGNoIEhpZ2ggU2Nob29sLCBBdXN0aW50b3duKTwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlRlYW0gUmVzdWx0czog MS4gV29vZHJpZGdlIDY2OyAyLiBDVkNBIDU2OyAzLiBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSA1MTsg NC4gV2FycmVuc3ZpbGxlIEh0cy4gNDg7IDUuIFN0cmVldHNib3JvIDM0OyA2LiBPcmFuZ2UgMjY7 IDcuIE5vcnRvbiAyMzsgOC4gQ292ZW50cnkgMjEuNTsgOS4gV2lja2xpZmZlIDIxOyAxMC4gRmFp cmxlc3MgMjA7IDEwLiBXZXN0IEJyYW5jaCAyMDsgMTAuIFBlcnJ5IDIwOyAxMy4gU2FsZW0gMTk7 IDE0LiBGYWlydmlldyBQYXJrIEZhaXJ2aWV3IDE2OyAxNC4gSmVmZmVyc29uIEFyZWEgMTY7IDE2 LiBHZW5ldmEgMTQ7IDE3LiBHYXJyZXR0c3ZpbGxlIDEzOyAxNy4gQ29ubmVhdXQgMTM7IDE5LiBX YXJyZW4gQ2hhbXBpb24gMTI7IDE5LiBDYW50b24gU291dGggMTI7IDE5LiBDcmVzdHdvb2QgMTI7 IDE5LiBOb3J0aHdlc3QgMTI7IDIzLiBDb3J0bGFuZCBMYWtldmlldyAxMTsgMjQuIENvbHVtYmlh bmEgQ3Jlc3R2aWV3IDEwOyAyNS4gUmF2ZW5uYSA5OyAyNS4gU291dGggUmFuZ2UgOTsgMjUuIENo YXJkb24gTm90cmUgRGFtZS1DYXRoZWRyYWwgTGF0aW4gOTsgMjUuIEdpbG1vdXIgQWNhZGVteSA5 OyAyOS4gU291dGhlYXN0IDg7IDI5LiBUdXNsYXcgODsgMzEuIExlYXZpdHRzYnVyZyBMYUJyYWUg NTsgMzEuIEdhdGVzIE1pbGxzIEhhd2tlbiA1OyAzMS4gR3JhbmQgVmFsbGV5IDU7IDMxLiBTdHJ1 dGhlcnMgNTsgMzEuIENsZXZlbGFuZCBDZW50cmFsIENhdGhvbGljIDU7IDMxLiBHaXJhcmQgNTsg MzcuIFBhcm1hIFBhZHVhIDQ7IDM4LiBFZGdld29vZCAzOyAzOS4gSHViYmFyZCAyLjU7IDQwLiBZ b3VuZ3N0b3duIENhcmRpbmFsIE1vb25leSAyOyA0MC4gUG9sYW5kIFNlbWluYXJ5IDIuPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5JbmRpdmlkdWFsIFJl c3VsdDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPk5v dGU6IFRoZSB0b3AgZm91ciBpbmRpdmlkdWFscyBhZHZhbmNlIHRvIHRoZSBTdGF0ZSBNZWV0Ljwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+PHN0 cm9uZz4xMDAgbWV0ZXJzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBDYXJ0ZXIgKFN0cmVldHNib3JvKSAxMC42Nzsg Mi4gS2VhdG9uIChXYXJyZW5zdmlsbGUpIDEwLjc3OyAzLiBDb3JuZWxsIChXYXJyZW5zdmlsbGUp IDExLjA0OyA0LiBIZW5yeSAoR2lsbW91ciBBY2FkZW15KSAxMS4wNi4gPHN0cm9uZz4yMDA6PC9z dHJvbmc+IDEuIEtlYXRvbiAoV2FycmVuc3ZpbGxlKSAyMS41NzsgMi4gQ29ybmVsbCAoV2FycmVu c3ZpbGxlMCAyMi4wNjsgMy4gSm9uZXMgKFN0cmVldHNib3JvKSAyMi4wNjsgNC4gRHJha2UgKExh QnJhZSkgMjIuMTQuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBLaW5nIChTVFZNKSA0OC40Mzsg Mi4gSm9uZXMgKFN0cmVldHNib3JvKSA0OC40NDsgMy4gTWNCcmlkZSAoQ29ubmVhdXQpIDQ5LjI2 OyA0LiBKb25lcyAoU3RyZWV0c2Jvcm8pIDQ5LjM3LiA8c3Ryb25nPjgwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4g U3RhcnZhZ2dpIChXb29kcmlkZ2UpIDE6NTQuODg7IDIuIE1pbGVzIChGYWlydmlldykgMTo1NS4x NDsgMy4gQnJ5YW4gKEdlbmV2YSkgMTo1Ny41OTsgNC4gSGFycmVsbCAoT3JhbmdlKSAxOjU4LjMz LiA8c3Ryb25nPjEsNjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLkNyYW1lciAoT3JhbmdlKSA0OjI0LjA2OyAyLiBL bG91ZGEgKEdhcnJldHRzdmlsbGUpIDQ6MjQuNDk7IDMuIEdhaW5lcyAoQ1ZDQSkgNDoyNi40OyA0 LiBCdXNoIChDVkNBKSA0OjI2LjcuIDMsPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFBoaWxsaXBz IChTVFZNKSA5OjQ3Ljc7IDIuIFBhbG0gKFdvb2RyaWRnZSkgOTo0OC4xODsgMy4gS2lsYmFuZSAo RmFpcnZpZXcpIDk6NDguMzsgNC4gTGFuZGlzIChGYWlybGVzcykgOTo0OC40LiA8c3Ryb25nPjEx MCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBNYWxseSAoV29vZHJpZGdlKSAxNC42OyAyLiBHYXJyaXNv biAoTGFrZXZpZXcpIDE1LjU0OyAzLiBGZW5uZWwgKE5vcnRod2VzdCkgMTUuNjc7IDQuIEdyaWZm aXRoIChXZXN0IEJyYW5jaCkgMTUuNzguIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEu IExvemllciAoV2VzdCBCcmFuY2gpIDM4Ljg2OyAyLiBNYWxseSAoV29vZHJpZGdlKSAzOS4zNjsg My4gTW9ycmlzIChXYXJyZW5zdmlsbGUpIDM5LjY2OyA0LiBDdW5uaW5naGFtIChDQ0MpIDQwLjAx LiA8c3Ryb25nPkxvbmcganVtcDo8L3N0cm9uZz4gMS4gVHVja2VyIChDVkNBKSAyMi0wNS4yNTsg Mi4gUm9oYWwgKFNvdXRoZWFzdCkgMjEtMDE7IDMuIEJheXVzIChDaGFtcGlvbikgMjAtMTEuMjU7 IDQuIFBldHR3YXkgKFdpY2tsaWZmZSkgMjAtMDkuMjUuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBqdW1wOjwvc3Ry b25nPiAxLiBNYWxseSAoV29vZHJpZGdlKSA2LTA0OyAyLiBNY0dpbmcgKFBlcnJ5KSA2LTAzOyAz LiBSYWluZXMgKENvdmVudHJ5KSA2LTAzOyA0LiBTbnlkZXIgKEhhd2tlbikgNi0wMy4gPHN0cm9u Zz5TaG90IFB1dDo8L3N0cm9uZz4gMS4gUGVycnkgKENyZXN0dmlldykgNTItMDAuNzU7IDIuIEhl cnViaW4gKFNvdXRoIFJhbmdlKSA1MC0wMi43NTsgMy4gTWlsZXMgKENhbnRvbiBTb3V0aCkgNDkt MDAuNzU7IDQuIFN6aW50ZSAoV2lja2xpZmZlKSA0OC0wMS43NS4gPHN0cm9uZz5EaXNjdXM6PC9z dHJvbmc+IDEuIEJyYWRzaGF3IChOb3J0b24pIDE2MS0wNDsgMi4gV2Fsa2VyIChSYXZlbm5hKSAx NTctMDY7IDMuIENveCAoQ3Jlc3R3b29kKSAxNTAtMDI7IDQuIFdpbHNvbiAoU3RyZWV0c2Jvcm8p IDE0OS0wNi4gPHN0cm9uZz40MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIFdhcnJlbnN2aWxsZSA0Mi4y MTsgMi4gQ1ZDQSA0My4yNDsgMy4gUGVycnkgNDMuNTI7IDQuIE9yYW5nZSA0My42Ny4gPHN0cm9u Zz44MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIFNUVk0gMToyNy41NjsgMi4gQ1ZDQSAxOjI5Ljg1OyAz LiBPcmFuZ2UgMTozMC42NDsgNC4gU2FsZW0gMTozMC44MS4gMSw8c3Ryb25nPjYwMCByZWxheTo8 L3N0cm9uZz4gMS4gU1RWTSAzOjIxLjcyOyAyLiBTYWxlbSAzOjIyLjk5OyAzLiBDVkNBIDM6MjUu MDI7IDQuIFdlc3QgQnJhbmNoIDM6MjYuMzkuIDMsPHN0cm9uZz4yMDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+ IDEuIENWQ0EgODowNy40NTsgMi4gV29vZHJpZGdlIDg6MDcuNjY7IDMuIFNUVk0gODowOS4zMjsg NC4gU2FsZW0gODowOS41MS4gPHN0cm9uZz5Qb2xlIHZhdWx0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBIYWxsIChG YWlybGVzcykgMTMtMDg7IDIuIEJyb3duIChHZW5ldmEpIDEzLTA0OyAzLiBOZXZlYWRvbWkgKFdv b2RyaWRnZSkgMTMtMDA7IDQuIFdlbnplbCAoVHVzbGF3KSAxMi0wMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5MYXRlIEZyaWRheTwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkFNSEVSU1QgRElWSVNJT04gSSBE SVNUUklDVCAmIzgyMzI7Q0hBTVBJT05TSElQPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD4oQXQgUmljaGFyZCBDb29sZXkgVHJhY2ssIEFtaGVyc3QpPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+VGVhbSBSZXN1 bHRzOiAxLiBTdC4gSWduYXRpdXMgNzM7IDIuIFdhZHN3b3J0aCA1MDsgMy4gTWVkaW5hIDQ3OyA0 KHRpZSkuIFRvbGVkbyBXaGl0bWVyIDM5LCBBc2hsYW5kIDM5OyA2LiBNYW5zZmllbGQgMzg7IDcu IFN0cm9uZ3N2aWxsZSAzNy41OyA4KHRpZSkuIEJlcmVhLU1pZHBhcmsgMzAsIEZyZW1vbnQgUm9z cyAzMDsgMTAuIExvcmFpbiAyNjsgMTEuIEJvd2xpbmcgR3JlZW4gMTk7IDEyLiBTYW5kdXNreSBQ ZXJraW5zIDE3OyAxMyh0aWUpLiBUb2xlZG8gU3QuIEpvaG5zIEplc3VpdCAxNiwgUm9ja3kgUml2 ZXIgMTY7IDE1LiBFbGlkYSAxNTsgMTYodGllKS4gTGltYSAxNCwgQm93c2hlciAxNDsgMTguIEFt aGVyc3QgU3RlZWxlIDEyOyAxOS4gQnJ1bnN3aWNrIDExLjU7IDIwKHRpZSkuIE1hdW1lZSAxMSwg QXZvbiAxMTsgMjIuIE5vcm1hbmR5IDEwOyAyMy4gQ29wbGV5IDk7IDI0KHRpZSkuIERlZmlhbmNl IDgsIEJlbmVkaWN0aW5lIDgsIENvbHVtYmlhbiA4OyAyNy4gU2FuZHVza3kgNzsgMjgodGllKS4g VG9sZWRvIFN0LiBGcmFuY2lzIDYsIFdlc3RsYWtlIDYsIFN5bHZhbmlhIFNvdXRodmlldyA2OyAz MS4gSG9sbGFuZCBTcHJpbmdmaWVsZCA1OyAzMih0aWUpLiBQZXJyeXNidXJnIDQsIE5vcnRoIFJv eWFsdG9uIDQ7IDM0LiBOb3J3YWxrIDMuNTsgMzUuIE5vcnRoIFJpZGdldmlsbGUgMzsgMzYuIEZp bmRsYXkgMi41OyAzNy4gV2FwYWtvbmV0YSAyOyAzOCh0aWUpLiBPbG1zdGVkIEZhbGxzLCBSZXZl cmUgMSwgU3QuIEVkd2FyZCAxLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xk Q2VudHJlLS0+PHA+SW5kaXZpZHVhbCBSZXN1bHRzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPjEwMCBtZXRlcnM6PC9zdHJvbmc+ IDEuIENyb3NzIChMb3IuKSAxMS4wNDsgMi4gV2Fsa2VyIChMaW1hKSAxMS4xMDsgMy4gRGF2aXMg KENvcC4pIDExLjEyOTsgNC4gWnVjY2FybyAoU0kpIDExLjE2Ni4gPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJv bmc+IDEuIFp1Y2Nhcm8gKFNJKSAyMS43MDsgMi4gRWxsaXMgKE1hbi4pIDIxLjkxOyAzLiBXYWxr ZXIgKExpbWEpIDIyLjExOyA0LiBDb29rIChCRykgMjIuMjguIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25n PiAxLiBEYXZpcyAoU3Ryb25nc3ZpbGxlKSA0OC4wMTsgMi4gU3BlbmNlciAoRlIpIDQ4LjUyOyAz LiBIb29rZXIgKFNvdS4pIDQ4Ljg0OyA0LiBHYWl0aGVyIChOb3IuKSA0OS4wNi4gPHN0cm9uZz44 MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFdhZGUgKE1pZC4pIDE6NTMuNjU7IDIuIE1pbGxlciAoV2FkLikgMTo1 NC4yNTsgMy4gQ291c2lubyAoV2hpLikgMTo1NC42NzsgNC4gQ3VzdGVyIChNZWQpIDE6NTQuNzMu IDxzdHJvbmc+MSw2MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFN6YWxheSAoV2FkLikgNDoxMi42MDsgMi4gU3R1 bXAgKE1lZC4pIDQ6MTIuNzI7IDMuIE1pbGxlciAoV2FkLikgNDoxNC40NjsgNC4gQm9sbGFtLUdv ZGJvdHQgKEJydS4pIDQ6MTQuNjUuIDMsPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEFtYnJvc2lv IChTSSkgOTowMy4yNzsgMi4gS2lyayAoTWF1LikgOToxNS43NjsgMy4gSGlsbCAoU3RlLikgOToy My42MjsgNC4gWnVlcmNoZXIgKFJSKSA5OjI2LjA1LiA8c3Ryb25nPjExMCBodXJkbGVzOjwvc3Ry b25nPiAxLiBBYnVzd2F5IChTdHIuKSAxNC43ODsgMi4gTWNEYW5pZWwgKEFzaC4pIDE0Ljg1OyAz LiBXZXR1bGEgKFNJKSAxNS4wMjsgNC4gSG93YXJkIChTRikgMTUuMjguIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1 cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1jRGFuaWVsIChBc2guKSAzOC44MzsgMi4gRGlub3ZvIChCZW4u KSAzOC44ODsgMy4gR2xhZGlldXggKFdoaS4pIDM5LjU2OyA0LiBTb2tvbCAoTm9yLikgMzkuNzYu IDxzdHJvbmc+SGlnaCBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBFbGxpcyAoTWFuLikgNi00LiAyLiBIaWF0 dCAoTWlkLikgNi00OyAzLiBEdXJoYW0gKENvbC4pIDYtNDsgNC4gS2ltbW9ucyAoU0pKKSA2LTEu IDxzdHJvbmc+U2hvdCBQdXQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIEFtc3R1dHogKEFzaGxhbmQpIDYzLTEuNTsg Mi4gS2lubmFyZCAoU0kpIDU5LTkuNTsgMy4gU2hvYWYgKFJSKSA1OC04LjU7IDQuIExhbmUgKEJH KSA1OC03LiA8c3Ryb25nPjQwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gTG9yYWluIDQyLjU5OyAyLiBT dC4gSWduYXRpdXMgNDIuNzk7IDMuIE1hbnNmaWVsZCA0Mi44NjsgNC4gU3Ryb25nc3ZpbGxlIDQy Ljk5LiA8c3Ryb25nPjgwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gV2Fkc3dvcnRoIChSb2JpbnNvbiwg V2FnbmVyLCBTb3ZpbmUsIEpvbmVzKSAxOjI5LjY2OyAyLiBGcmVtb250IFJvc3MgMToyOS44Nzsg My4gTG9yYWluIDE6MzAuNDY7IDQuIEhvbC4gU3ByaW5nZmllbGQgMTozMC42MS4gMSw8c3Ryb25n PjYwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gRnJlbW9udCBSb3NzIDM6MTkuMTE7IDIuIFN0cm9uZ3N2 aWxsZSAzOjIwLjYyOyAzLiBNZWRpbmEgMzoyMS40MzsgNC4gUGVya2lucyAzOjIyLjEwLiA8L3A+ PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkFNSEVSU1QgRElWSVNJ T04gSSBESVNUUklDVCAmIzgyMzI7Q0hBTVBJT05TSElQPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD4oQXQgUmljaGFyZCBDb29sZXkgVHJhY2ssIEFtaGVy c3QpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+VGVh bSBSZXN1bHRzOiAxLiBCcnVuc3dpY2sgODE7IDIuIFN0cm9uZ3N2aWxsZSA2NTsgMy4gTWVkaW5h IDU2OyA0LiBSb2NreSBSaXZlciA0MzsgNS4gQW50aG9ueSBXYXluZSAzOTsgNih0aWUpLiBTeWx2 YW5pYSBTb3V0aHZpZXcgMzAsIE1hbnNmaWVsZCAzMCwgQXZvbiAzMDsgOS4gQW1oZXJzdCBTdGVl bGUgMjk7IDEwLiBMaW1hIDI4OyAxMS4gQ29wbGV5IDIxOyAxMih0aWUpLiBIb2xsYW5kIFNwcmlu Z2ZpZWxkIDE2LCBGaW5kbGF5IDE2OyAxNCh0aWUpLiBTeWx2YW5pYSBOb3J0aHZpZXcgMTUsIFRv bGVkbyBTdGFydCAxNTsgMTYuIEZyZW1vbnQgUm9zcyAxNDsgMTcuIENlbGluYSAxMzsgMTguIEJl cmVhLU1pZHBhcmsgMTI7IDE5KHRpZSkuIFRvbGVkbyBOb3RyZSBEYW1lIEFjYWRlbXkgMTEsIFN0 LiBKb3NlcGggQWNhZGVteSAxMSwgV2FwYWtvbmV0YSAxMTsgMjIuIE1hZ25pZmljYXQgOTsgMjMu IE9sbXN0ZWQgRmFsbHMgODsgMjQuIEF2b24gTGFrZSA3OyAyNih0aWUpLiBUb2xlZG8gV2hpdG1l ciA2LCBXYWRzd29ydGggNjsgMjgodGllKS4gTm9ydGggUmlkZ2V2aWxsZSA1LCBBc2hsYW5kIDUs IFdlc3RsYWtlIDU7IDMxLiBFbHlyaWEgNDsgMzIodGllKS4gQ29sdW1iaWFuIDMsIFBlcnJ5c2J1 cmcgMywgTGltYSBTaGF3bmVlIDM7IDM1LiBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiAyOyAzNi4gQm93c2hlciAx LiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkluZGl2 aWR1YWwgUmVzdWx0czwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWlu SW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz4xMDAgbWV0ZXJzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBLcmVsbGVyIChTdHIu KSAxMi4xMzsgMi4gVGF5bG9yIChDb3AuKSAxMi4zOTsgMy4gSGVuZGVyc29uIChMaW1hKSAxMi40 MTsgNC4gSG9va3MgKFN0ZS4pIDEyLjQ0LiA8c3Ryb25nPjIwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gS3JlbGxl ciAoU3RyLikgMjQuNjA7IDIuIEhlbmRlcnNvbiAoTGltYSkgMjQuNzM7IDMuIEhvb2tzIChTdGUu KSAyNS4xMzsgNC4gR3Jvc2UgKE1hbi4pIDI1LjI4LiA8c3Ryb25nPjQwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4g R2lic29uIChTdGEuKSA1NS40NDsgMi4gRGVMb29mIChTdHIuKSA1Ni40MzsgMy4gQWxzdG9uIChT dGUuKSA1Ni45Mi4gNC4gSHVudCAoQVcpIDU3Ljg1LiA8c3Ryb25nPjgwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4g RGVWaXRvIChSUikgMjoxMi42NjsgMi4gS2lsbCAoTm9yLikgMjoxNCwyNjsgMy4gS2VsbGVyIChN ZWQuKSAyOjE1LjM1OyA0My4gUmF1c2VyIChSUikgMjoxNS45Mi4gPHN0cm9uZz4xLDYwMDo8L3N0 cm9uZz4gMS4gQ3JhZGRvY2sgKEJydS4pIDQ6NDkuMTM7IDIuIFBhc2FkeW4gKFN0ci4pIDQ6NTAu NDM7IDMuIEtlbGxlciAoTWVkLikgNDo1My45OTsgNC4gTWljayAoTkQpIDQ6NTcuODQuIDMsPHN0 cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIENyYWRkb2NrIChCcnUuKSAxMDozMi43NyAyLiBQYXNhZHlu IChCcnUuKSAxMDozOC41NjsgMy4gQ3VsbGluZ3MgKE1lZC4pIDEwOjU1LjA4OyA0LiBLZW5uZSAo SGlnLikgMTE6MDAuNTcuIDxzdHJvbmc+MTAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1pY2hhbSAo U1MpIDE0LjEwOyAyLiBBYnVub3cgKFNwci4pIDE0LjM5OyAzLiBHcm9zZSAoTWFuLikgMTQuNTI7 IDQuIEdyZWVuZSAoU3RyLikgMTQuOS4gPHN0cm9uZz4zMDAgaHVyZGxlczo8L3N0cm9uZz4gMS4g TWljaGFtIChTUykgNDMuMTg7IEJ5a292YSAoQnJ1LikgNDQuMjE7IDMuIEJyYW5kdCAoUlIpIDQ1 LjQyOyA0LiBQbHVlcnMgKEFzaC4pIDQ1Ljg5LiA8c3Ryb25nPkxvbmcganVtcDo8L3N0cm9uZz4g MS4gTWFyYWJsZSAoU1MpIDE4LTQ7IDIuIFBpcGVyIChPRikgMTctOS41OyAzLiBTaGFyZXIgKEF2 b24pIDE3LTkuNTsgNC4gQnJhdW4gKE1lZC4pIDE3LTcuIDxzdHJvbmc+RGlzY3VzOjwvc3Ryb25n PiAxLiBOZWFsIChGaW4uKSAxNjQtNTsgMi4gUG9sbGFyZCAoQVcpIDE1OC00OyAzLiBXaWxkZXIg KE1lZC4pIDE0Ny0wOyA0LiBBcXVpbGxhIChNYWcuKSAxMzUtMy4gPHN0cm9uZz40MDAgcmVsYXk6 PC9zdHJvbmc+ICBNYW5zZmllbGQgNDguMTc7IDIuIEJydW5zd2ljayA0OC4yMDsgMy4gQ29wbGV5 IDQ4LjkzOyA0LiBTdGVlbGUgNDkuMjQ7LiA8c3Ryb25nPjgwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4g TGltYSAxOjQxLjE2OyAyLiBCcnVuc3dpY2sgMTo0Mi4wNDsgMy4gU3RlZWxlIDE6NDIuMjU7IDQu IE1hbnNmaWVsZCAxOjQyLjQ4LiAxLDxzdHJvbmc+NjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBCcnVu c3dpY2sgKE1hbmNpbmksIE5laXR6ZWwsIENyYXNrYSwgQnlrb3ZhKSAzOjUzLjQ4OyAyLiBSb2Nr eSBSaXZlciAzOjU0LjkyOyAzLiBNZWRpbmEgMzo1NS41OTsgMy4gU3Ryb25nc3ZpbGxlIDM6NTcu MDguIDxzdHJvbmc+UG9sZSB2YXVsdDo8L3N0cm9uZz4gMS4gU3V0dG9uIChXYXAuKSAxMi04OyAy LiBNb3NlcyAoRlIpIDExLTg7IDMuIEhvcHBzLVdlYmVyIChNaWQuKSAxMS04OyA0LiBTaWV2ZXJz IChTdHIuKSAxMS04LjwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVX UnVsZXMtLT48cD5MRVhJTkdUT04gRElWSVNJT04gSUkgRElTVFJJQ1QgQ0hBTVBJT05TSElQPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD4oQXQgTGV4aW5n dG9uICBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHND b2xvbnMtLT48cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6IDEuIE9ycnZpbGxlIDU1OyAyLiBFYXN0d29vZCA0Nzsg Mi4gT250YXJpbyA0NzsgNC4gQ2xvdmVybGVhZiAzNDsgNC4gUm9zc2ZvcmQgMzQ7IDYuIExpYmVy dHktQmVudG9uIDI5OyA3LiBCZWFjaGNyb2Z0IDI4OyA4LiBMZXhpbmd0b24gMjc7IDkuIEdhbGlv biAyNjsgMTAuIFNoZWxieSAyNTsgMTAuIE9hayBIYXJib3IgMjU7IDEyLiBDYWxlZG9uaWEgUml2 ZXIgVmFsbGV5IDIzLjU7IDEzLiBTYW5kdXNreSBQZXJraW5zIDIyOyAxNC4gSm9uYXRoYW4gQWxk ZXIgMjA7IDE1LiBCZXhsZXkgMTg7IDE1LiBDaGlwcGV3YSAxODsgMTUuIE1pbC4gTGFrZSAxNzsg Ny4gSGVhdGggMTc7IDE5LiBOb3J0aCBVbmlvbiAxNjsgMTkuIFBvcnQgQ2xpbnRvbiAxNjsgMjEu IFRyaXdheSAxNTsgIDIyLC4gQ29sdW1idXMgU2Nob29sIGZvciBHaXJscyAxNDsgMjMuIEJ1Y2tl eWUgVmFsbGV5IDEyOyAyNC4gQ29sdW1idXMgSW5kZXBlbmRlbmNlIDEwOyAyNS4gTGliZXJ0eSBV bmlvbiA5OyAyNS4gQmVsbGV2dWUgOTsgMjcuIEJyb29rc2lkZSA4OyAyNy4gU3ByaW5nZmllbGQg ODsgMjkuIENsZWFyIEZvcmsgNTsgMjkuIENsZWFydmlldyA1OyAzMS4gVXRpY2EgNDsgMzEuIENs eWRlIDQ7IDMzLiBDb2x1bWJ1cyBTb3V0aCAzOyAzMy4gQmxvb20tQ2Fycm9sbCAzOyAzMy4gTWls YW4gRWRpc29uIDM7IDM2LiBTYW5kdXNreSAyOyAzNi4gQW1hbmRhIENsZWFyY3JlZWsgMjsgMzgu IE1hci4gSGlnaGxhbmQgMTsgMzkuIEJ1Y2tleWUgMC41LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+SW5kaXZpZHVhbCBSZXN1bHRzPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPjEwMCBt ZXRlcnM6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1vbnRnb21lcnkgKEJlZWNoY3JvZnQpIDEyLjA4OyAyLiBEYXZp cyAoTm9ydGggVW5pb24pOyAzLiBTdGFuZm9yZCAoSW5kZXBlbmRlbmNlKSA7IDQuIENsYXJrIChS b3NzZm9yZCkuIDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiBNb250Z29tZXJ5IChCZWVjaGNyb2Z0KSAy NC41NzsgMi4gRGF2aXMgKE5vcnRoIFVuaW9uIDsgMy4gQ2xheSAoUm9zc2ZvcmQpIDsgNC4gQmFi YXR1bmRlIChDb2x1bWJ1cyBHaXJscykuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiAxLiBDbGF5 IChSb3NzZm9yZCkgNTUuNzM7IDIuIE1vbnRnb21lcnkgKEJlZWNoY3JvZnQpIDsgMy4gQ2xhcmsg KFJvc3Nmb3JkKSA7IDQuIENhc3RvLUdvZGRhcmQgKE9ycnZpbGxlKSA1OC4xNi4gPHN0cm9uZz44 MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEF5b3ViIChKb24gQWxkZXIpIDI6MTAuNjIgKHJlZ2lvbmFsIHJlY29y ZCk7IDIuIEFkYW1zIChIZWF0aCk7ICAzLiBIZWltbGljaCAoU2hlbGJ5KTsgNC4gUmVja2VyIChM aWJlcnR5IEJlbnRvbikuIDxzdHJvbmc+MSw2MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEN1cnRpcy1Db2xsaW5z IChMZXhpbmd0b24pIDU6MDIuNTQ7IDIuIEZyZWVsYW5kIChDbG92ZXJsZWFmKSA1OjAzLjg5OyAz LiBGcmVuY2ggKExpYmVydHkgVW5pb24pIDsgNC4gV29sZmUgKExleGluZ3RvbikuIDM8c3Ryb25n PjIwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gRmFnaW4gKEJleGxleSkgMTE6MTMuMjM7IDIuIEZyZWVsYW5kIChD bG92ZXJsZWFmKSAxMToxNi4yOTsgMy4gTWNDYXVsZXkgKE9udGFyaW8pOyA0LiBDb2huIChCZXhs ZXkpIC4gPHN0cm9uZz4xMDAgaHVyZGxlczo8L3N0cm9uZz4gMS4gRWJ5IChPcnJ2aWxsZSkgMTQu Njg7IDIuIEhpbHQgKEJ1Y2tleWUgVmFsbGV5KSA7IDMuIE1pbGxlciAoT250YXJpbyk7IDQuIE1l eWVyIChFYXN0d29vZCkuIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1pbGxlciAo T250YXJpbykgNDQuNTc7IEVsYW0gKEhlYXRoKSA7IDMuIEJyaWdncyAoTWlsLiBMYWtlKTsgNC4g Um9zcyAoQ2xvdmVybGVhZikgNDcuODMuIDxzdHJvbmc+TG9uZyBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBN eWVyIChFYXN0d29vZCkgMTctMTEuMjU7IDIuIFRob21hcyAoU3ByaW5nZmllbGQpIDE2LTguNzU7 IDMuIEp1YmVudmlsbGUgKEVhc3R3b29kKTsgNC4gRmxldGNoZXIgKENoaXBwZXdhKSAxNi01LjUu IDxzdHJvbmc+SGlnaCBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBHd2lubmVyIChHYWxpb24pIDUtNTsgMi4g Qmxvb21lciAoT2FrIEhhcmJvcik7IDMuIE1leWVyIChFYXN0d29vZCk7IDQuIEpvaG5zb24gKFBl cmtpbnMpLiA8c3Ryb25nPlNob3QgUHV0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBNZXJ3aW4gKFRyaXdheSkgNDIt NS4yNTsgMi4gU2ltcHNvbiAoUG9ydCBDbGludG9uKTsgMy4gTG9uZ28gKFJpdmVyIFZhbGxleTsg NC4gV29sZiAoT2FrIEhhcmJvcikuIDxzdHJvbmc+RGlzY3VzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBDYW5ub24g KENoaXBwZXdhKSAxMjYtMTA7IDIuIFNpbXBzb24gKFBvcnQgQ2xpbnRvbik7IDMuIFlvdW5nIChD bG92ZXJsZWFmKSAxMjMtODsgNC4gTWVyd2luIChUcml3YXkpIDEyMS02LiA8c3Ryb25nPjQwMCBy ZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gRWFzdHdvb2QgNDkuOTk7IDIuIEdhbGlvbjsgMy4gTWlsLiBMYWtl KSA0LiBPcnJ2aWxsZSAoSGFsbCwgU3RpZmZsZXIsIE1heGltb3ZpY2gsIFRpbGxpc29uKSA1MC42 LiA8c3Ryb25nPjgwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gT250YXJpbyAxOjQ0LjAzOyAyLiBPcnJ2 aWxsZSAoRWJ5LCBNYXhpbW92aWNoLCBTdGlmZmxlciwgQ2FzdG8tR29kZGFyZCkgMTo0NC42Njsg My4gRWFzdHdvb2Q7IDQuIE9hayBIYXJib3IuIDEsPHN0cm9uZz42MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+ IDEuIENhbGVkb25pYSBSaXZlciBWYWxsZXkgMzo1OS4wNzsgMi4gU2hlbGJ5OyAzIC4gUm9zc2Zv cmQ7IDQuIE9ycnZpbGxlIChNYXhpbW92aWNoLCBDYXN0by1Hb2RkYXJkLCBKb2huc29uLCBIYW1z aGVyKSAzOjU5Ljk5LiAzLDxzdHJvbmc+MjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBPbnRhcmlvIDk6 MjkuMDI7IDIuIEpvbmF0aGFuIEFsZGVyOyAzLiBMaWJlcnR5LUJlbnRvbjsgTGV4aW5ndG9uKSAu IDxzdHJvbmc+UG9sZSB2YXVsdDo8L3N0cm9uZz4gMS4gRWJ5IChPcnJ2aWxsZSkgMTItNCAoUmVn aW9uYWwgcmVjb3JkKTsgMi4gTGF4IChPcnJ2aWxsZSAxMS02OyAzLiBaYXBwYSAoUGVya2lucyk7 IDQuIEJsdW50IChTaGVsYnkpIC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3Jl V1J1bGVzLS0+PHA+QVVTVElOVE9XTiBESVZJU0lPTiBJSSBSRUdJT05BTDwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IEF1c3RpbnRvd24tRml0Y2gg SGlnaCBTY2hvb2wsIEF1c3RpbnRvd24pPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBCZWFjaHdvb2QgNTE7IDIuIEJ1Y2h0 ZWwgNDY7IDMuIENoYWdyaW4gRmFsbHMgMzcuNTsgNC4gUGVycnkgMzc7IDUuIEJlYXVtb250IDM1 OyA2LiBOZXd0b24gRmFsbHMgMzQ7IDYuIFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IDM0OyA4LiBHaWxt b3VyIEFjYWRlbXkgMzI7IDkuIFdvb2RyaWRnZSAyOC41OyAxMC4gUm9ja3kgUml2ZXIgTHV0aGVy YW4gV2VzdCAyMzsgMTEuIEdhcnJldHRzdmlsbGUgMjI7IDEyLiBNYW5jaGVzdGVyIDIwOyAxMy4g T3JhbmdlIDE4OyAxMy4gUmF2ZW5uYSAxODsgMTUuIEZhaXJsZXNzIDE3OyAxNS4gSmVmZmVyc29u IEFyZWEgMTc7IDE3LiBXZXN0IEdlYXVnYSAxNjsgMTguIFN0cmVldHNib3JvIDE1OyAxOS4gQ1ZD QSAxNDsgMTkuIEdpcmFyZCAxNDsgMjMuIFR1c2xhdyAxMjsgMjQuIEdyYW5kIFZhbGxleSAxMzsg MjQuIFdhcnJlbnN2aWxsZSBIdHMuIDEwOyAyNC4gWW91bmdzdG93biBDYXJkaW5hbCBNb29uZXkg MTA7IDI3LiBOaWxlcyBNY0tpbmxleSA5OyAyOC4gTm9ydG9uIDg7IDI5LiBQb2xhbmQgU2VtaW5h cnkgNzsgMzAuIEdhcmZpZWxkIEhlaWdodHMgVHJpbml0eSA2OyAzMC4gQ2FuZmllbGQgU291dGgg UmFuZ2UgNjsgMzAuIE1hcmxpbmd0b24gNjsgMzMuIExhdXJlbCA1OyAzMy4gTm9ydGh3ZXN0IDU7 IDM1LiBDbGV2ZWxhbmQgVkFTSiA0OyAzNi4gRWRnZXdvb2QgMzsgMzcuIFNvdXRoZWFzdCAyOyAz Ny4gQ2FudG9uIFNvdXRoIDI7IDM5LiBDb3J0bGFuZCBMYWtldmlldyAxLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+SW5kaXZpZHVhbCBSZXN1bHRzPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+Tm90ZTogVGhl IHRvcCBmb3VyIGluZGl2aWR1YWxzIGFkdmFuY2UgdG8gdGhlIFN0YXRlIE1lZXQuPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPjEw MCBtZXRlcnM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEtuaWdodCAoQmVhY2h3b29kKSAxMi4xMTsgMi4gQnJhZGxl eSAoUmF2ZW5uYSkgMTIuMTc7IDMuIEVydmluIChMYUJyYWUpIDEyLjM7IDQuIE1hdGxvY2sgKE1j S2lubGV5KSAxMi4zMi4gPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEJyYWRsZXkgKFJhdmVubmEp IDI0Ljk0OyAyLiBLbmlnaHQgKEJlYWNod29vZCkgMjQuOTU7IDMuIE5ldmVscyAoU3RyZWV0c2Jv cm8pIDI1LjE1OyA0LiBNeWVycyAoQnVjaHRlbCkgMjUuMjcuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25n PiAxLiBTdHJvbmcgKFR1c2xhdykgNTUuNzk7IDIuIFRvcnJlbmNlIChCdWNodGVsKSA1Ni4xMjsg My4gTm9ybWFuIChMdXRoZXJhbiBXZXN0KSA1Ni42OyA0LiBCYXJ0cmFtIChCZWF1bW9udCkgNTcu OTcuIDxzdHJvbmc+ODAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBNY0NsaW50b2NrIChDaGFncmluIEZhbGxzKSAy OjEzLjI0OyAyLiBTcXVhdHJpdG8gKEplZmZlcnNvbiBBcmVhKSAyOjE1LjQ5OyAzLiBXZW50bGlu ZyAoRmFpcmxlc3MpIDI6MTUuNjM7IDQuIFN3aW5lcnRvbiAoIFdlc3QgR2VhdWdhKSAuIDxzdHJv bmc+MSw2MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFppbW1lciAoQ2hhZ3JpbiBGYWxscykgNTowMi44OyAyLiBy dWxpc29uIChCZWF1bW9udCkgNTowNC43ODsgMy4gUm90ZXIgKEJlYWNod29vZCkgNTowNi4zMjsg NC4gRmxlbWluZyAoV29vZHJpZGdlKSA1OjA4Ljk5LiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAx LiBSb3RlciAoQmVhY2h3b29kKSAxMDo0NC45NjsgMi4gUnVsaXNvbiAoQmVhdW1vbnQpIDExOjE0 LjM7IDMuIEVuZ2xlIChHaWxtb3VyIEFjYWRlbXkpIDExOjI1LjQ7IDQuIEhvd2FyZCAoV29vZHJp ZGdlKSAxMToyNi43My4gPHN0cm9uZz4xMDAgaHVyZGxlczo8L3N0cm9uZz4gMS4gS2luZyAoUGVy cnkpIDE0LjU0OyAyLiBKb25lcyAoV2FycmVuc3ZpbGxlKSAxNS4xOTsgMy4gTWFyc2ljbyAoR2ly YXJkKSAxNS4zNDsgNC4gSm9obnNvbiAoQnVjaHRlbCkgMTUuNzcuIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1cmRs ZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEZvc3RlciAoU1RWTSkgNDMuNzc7IDIuIE1hcnNpY28gKEdpcmFyZCkg NDQuMDQ7IDMuIEtpbmcgKFBlcnJ5KSA0NC42OyA0LiBCbGFuZGluZSAoTmV3dG9uIEZhbGxzKSA0 NC45Ni4gPHN0cm9uZz5Mb25nIGp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIE1hdGhlbnkgKE1hbmNoZXN0ZXIp IDE2LTEwLjI1OyAyLiBGbGVzaGVyIChTVFZNKSAxNi0wOTsgMy4gSm9uZXMgKEdhcnJldHRzdmls bGUpIDE2LTA2Ljc1OyA0LiBGZWRvciAoTGF1cmVsKSAxNi0wNi41LiA8c3Ryb25nPkhpZ2gganVt cDo8L3N0cm9uZz4gMS4gRGVzYW50aXMgKE1vb25leSkgNS0wNTsgMi4gTWF0aGVueSAoTWFuY2hl c3RlcikgNS0wNDsgMy4gRnJhbmNpcyAoVHJpbml0eSkgNS0wMjsgNC4gR2liYmlucyAoRmFpcmxl c3MpIDUtMDIuIDxzdHJvbmc+U2hvdCBQdXQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIEtsaW5lIChOZXd0b24gRmFs bHMpIDQyLTA2LjU7IDIuIEpvbmVzIChHYXJyZXR0c3ZpbGxlKSA0MS0wMC4yNTsgMy4gQmFycmVj YSAoTmV3dG9uIEZhbGxzKSAzOS0wOS43NTsgNC4gUmFnbGFuZCAoTHV0aGVyYW4gV2VzdCkgMzgt MTAuNS4gPHN0cm9uZz5EaXNjdXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIEJhcnJlY2EgKE5ld3RvbiBGYWxscykg MTUxLTAxOyAyLiBKb25lcyAoR2FycmV0dHN2aWxsZSkgMTQ3LTExOyAzLiBNYXJ4IChTYWxlbSkg MTMxLTA2OyA0LiBBY3plbCAoU291dGggUmFuZ2UpIDEyNC0wOS4gPHN0cm9uZz40MDAgcmVsYXk6 PC9zdHJvbmc+IDEuIEJlYWNod29vZCAoNDguNzsgMi4gQnVjaHRlbCA0OC45NzsgMy4gUGVycnkg NDkuNTY7IDQuIFN0cmVldHNib3JvIDQ5LjYzLiA8c3Ryb25nPjgwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4g MS4gQnVjaHRlbCAxOjQyLjIyOyAyLiBHaWxtb3VyIEFjYWRlbXkgMTo0My45OyAzLiBTVFZNIDE6 NDQuOTE7IDQuIE9yYW5nZSAxOjQ1LjQxLiAxLDxzdHJvbmc+NjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAx LiBCdWNodGVsICgzOjU4LjQxOyAyLiBMdXRoZXJhbiBXZXN0IDQ6MDAuNDc7IDMuIEdpbG1vdXIg QWNhZGVteSA0OjAwLjU1OyA0LiBKZWZmZXJzb24gQXJlYSA0OjAwLjYxLiAzLDxzdHJvbmc+MjAw IHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBDaGFncmluIEZhbGxzIDk6MTguNzI7IDIuIEJlYXVtb250IDk6 MjguNDM7IDMuIFdvb2RyaWRnZSA5OjI5LjE0OyA0LiBHaWxtb3VyIEFjYWRlbXkgOToyOS43OS4g PHN0cm9uZz5Qb2xlIHZhdWx0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBEJiM4MjE3O0FsZXNzYW5kcm8gKFdlc3Qg R2VhdWdhKSAxMS0wNjsgMi4gU3V0eWFrIChQZXJyeSkgMTAtMDg7IDMuIFNjaGxhY2h0ZSAoT3Jh bmdlKSAxMC0wODsgNC4gU2VmZiAoV29vZHJpZGdlKSA5LTA0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.