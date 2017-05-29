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High school scores, summaries and schedules — May 29

Published: May 29, 2017 - 08:58 PM

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Indians flash muscle, top Oakland A’s 5-3 on Memorial Day

CLEVELAND: The Indians celebrated Memorial Day with an artillery exhibition of sorts, pounding the Oakland A’s with three home runs en route to a 5-3 win at Progressive Field.

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Championship burden lifted, but Cavaliers’ Kyrie Irving says ‘that’s not where we want the storybook to end’
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Cavaliers notebook: Even with glow of 2016 title, Kyrie Irving remembers 2015 Finals injury - 9:41 AM
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Indians notebook: Former Indians outfielder Rajai Davis presented with ALCS championship ring, remembers World Series Game 7 home run - 9:42 AM
Baysox 6, RubberDucks 4: Matt Whitehouse has less-than-memorable start for Ducks
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