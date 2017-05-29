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High school scores, summaries and schedules — May 29

Published: May 29, 2017 - 08:58 PM

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Championship burden lifted, but Cavaliers’ Kyrie Irving says ‘that’s not where we want the storybook to end’

INDEPENDENCE: Coach Tyronn Lue still marvels over the fans who approached him in Las Vegas and Los Angeles last summer after the Cavaliers ended Cleveland’s 52-year championship drought.

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Indians 10, Royals 1: Josh Tomlin pitches complete game, Indians cruise in offensive onslaught
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Cavaliers notebook: Even with glow of 2016 title, Kyrie Irving remembers 2015 Finals injury - 6:39 PM
High school notebook: Jackson, Walsh Jesuit earn spots in state girls lacrosse state semifinals; Tuslaw softball, Medina baseball makes history
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