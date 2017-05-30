High school scores, summaries and schedules — May 30

PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H
ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp
bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5
IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+
YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5
IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBo
b21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBz
dGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5k
IGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQu
PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5O
T01JTkFURSAmIzgyMzI7QVRITEVURVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl
U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQg
bm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25k
YXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCB0aGUgbm9taW5l
ZSYjODIxNztzIG5hbWUsIHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdl
ZWsgYW5kLCBtb3N0IGltcG9ydGFudCwgYSBjb2xvciBoZWFkc2hvdCAoYSBqcGVnIGltYWdlKS48
L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkxB
Q1JPU1NFPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9ydHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwv
cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlN0YXRlIFRvdXJu
YW1lbnQgU2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp
bk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+
PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJSSBTZW1pZmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
KEF0IFdlc3RlcnZpbGxlIENlbnRyYWwgSGlnaCBTY2hvb2wpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNpbmNp
bm5hdGkgSW5kaWFuIEhpbGwgMTMsIDxzdHJvbmc+V2Fsc2ggSmVzdWl0PC9zdHJvbmc+IDxzdHJv
bmc+MTI8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgV29vc3RlciBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0
cm9uZz48L3A+PHA+Q2hhZ3JpbiBGYWxscyA5LCBDb2x1bWJ1cyBTdC4gRnJhbmNpcyBEZVNhbGVz
IDgsICgyT1QpPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9u
Zz5EaXZpc2lvbiBJIFNlbWlmaW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgT2Frd29v
ZCBIaWdoIFNjaG9vbCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+VXBwZXIgQXJsaW5ndG9uIHZzLiBDaW5jaW5u
YXRpIE1vdW50IE5vdHJlIERhbWUsIDU6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPihBdCBXb29zdGVy
IEhpZ2ggU2Nob29sKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkphY2tzb248L3N0cm9uZz4gdnMu
IE5ldyBBbGJhbnksIDUgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwv
c3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+
PHA+PHN0cm9uZz4oQXQgT2hpbyBXZXNsZXlhbiBVbml2ZXJzaXR5KTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48
c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElJIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNpbmNpbm5hdGkgSW5kaWFu
IEhpbGwgdnMuIENoYWdyaW4gRmFsbHMsIDEwIGEubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJ
IEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlVwcGVyIEFybGluZ3Rvbi1DaW5jaW5uYXRpIE1vdW50IE5v
dHJlIERhbWUgd2lubmVyIHZzLiA8c3Ryb25nPkphY2tzb248L3N0cm9uZz4tTmV3IEFsYmFueSB3
aW5uZXIsIDQgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25n
PjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3Jpbmcg
U3VtbWFyeTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNJTkNJ
Tk5BVEkgSU5ESUFOIEhJTEwgMTMsJiM4MjMyO1dBTFNIIEpFU1VJVCAxMjwvcD48IS0tUFNUWUxF
PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AtLT48cD5XYWxzaCBKZXN1aXQJNwk1CSYj
ODIxMjsJMTMgPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdC0t
PjxwPkluZGlhbiBIaWxsCTkJNAkmIzgyMTI7CTEyIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT
UkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPkdvYWxzOiBIaXNzb25nIChXSikgNCwgTGV3aXMgKFdK
KSAzLCBDbGFyayAoV0opIDMsIFNhbmtoYXVzZXIgKFdKKSwgTWFseW5uIChXSiksIE4vQSAoSUgp
IDEzLiBBc3Npc3RzOiBIYWFzIChXSikgMi4gU2hvdHMgb24gZ29hbDogSUgsIDMwLTI1LiBTYXZl
czogSHVkb2NrIChXSikgMTMuPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IFdhbHNoIEplc3VpdCAxNC05LjwvcD48
IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5CQVNFQkFMTDwv
cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlN0YXRlIFRvdXJu
YW1lbnQgU2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp
bk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIEdhbWVzIGF0IEh1bnRpbmd0b24gUGFyaywgQ29s
dW1idXMpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1lczwvc3Ry
b25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElJSSBTZW1pZmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxw
PkNoYW1waW9uIHZzLiBDbGVhciBGb3JrLCAxMCBhLm0uPC9wPjxwPkJlcmxpbiBIaWxhbmQgdnMu
IENpbmNpbm5hdGkgSGlsbHMgQ2hyaXN0aWFuIEFjYWRlbXksIDEgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25n
PkRpdmlzaW9uIElJIFNlbWlmaW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U3RldWJlbnZpbGxlIHZzLiBE
YXl0b24gQ2hhbWluYWRlIEp1bGllbm5lLCA0IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5UYWxsbWFkZ2U8
L3N0cm9uZz4gdnMuIE1hdW1lZSwgNyBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsm
IzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9u
Zz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJViBTZW1pZmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPk1p
bnN0ZXIgdnMuIFRvcm9udG8sIDEwIGEubS48L3A+PHA+RGFsdG9uIHZzLiBSdXNzaWEsIDEgcC5t
LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIEkgU2VtaWZpbmFsczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ry
b25nPkphY2tzb248L3N0cm9uZz4gdnMuIFdlc3QgQ2hlc3RlciBMYWtvdGEgV2VzdCwgNCBwLm0u
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U3Ryb25nc3ZpbGxlPC9zdHJvbmc+IHZzLiBPbGVudGFuZ3kgT3Jhbmdl
LCA3IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3N0cm9uZz48L3A+
PHA+PHN0cm9uZz5TYXR1cmRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
RGl2aXNpb24gSUlJIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNoYW1waW9uLUNsZWFyIEZvcmsgd2lu
bmVyIHZzLiBCZXJsaW4gSGlsYW5kLUNpbmNpbm5hdGkgSGlsbHMgQ2hyaXN0aWFuIEFjYWRlbXkg
d2lubmVyLCAxMCBhLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUkgRmluYWw8L3N0cm9uZz48
L3A+PHA+U3RldWJlbnZpbGxlLURheXRvbiBDaGFtaW5hZGUgSnVsaWVubmUgd2lubmVyIHZzLiA8
c3Ryb25nPlRhbGxtYWRnZTwvc3Ryb25nPi1NYXVtZWUgd2lubmVyLCAxIHAubS48L3A+PHA+PHN0
cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJViBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5NaW5zdGVyLVRvcm9udG8gd2lu
bmVyIHZzLiBEYWx0b24tUnVzc2lhIHdpbm5lciwgNCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNp
b24gSSBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkphY2tzb248L3N0cm9uZz4tV2VzdCBD
aGVzdGVyIExha290YSBXZXN0IHdpbm5lciB2cy4gPHN0cm9uZz5TdHJvbmdzdmlsbGU8L3N0cm9u
Zz4tT2xlbnRhbmd5IE9yYW5nZSB3aW5uZXIsIDcgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsm
IzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFn
YXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5TT0ZUQkFMTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2Vu
dGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlN0YXRlIFRvdXJuYW1lbnQgU2NoZWR1bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T
cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIEdh
bWVzIGF0IEZpcmVzdG9uZSBTdGFkaXVtKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5
JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJIFNlbWlmaW5h
bHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+RWx5cmlhIHZzLiBHYWhhbm5hIExpbmNvbG4gMTAgYS5tLjwvcD48
cD48c3Ryb25nPk5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXI8L3N0cm9uZz4gdnMuIExlYmFub24sIDEyOjMw
IHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJViBTZW1pZmluYWxzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxw
Pkx1Y2FzIHZzLiBEYW52aWxsZSwgMyBwLm0uPC9wPjxwPldpbGxpYW1zYnVyZyB2cy4gQ2FyZXks
IDU6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwv
cD48cD48c3Ryb25nPkZyaWRheSYjODIxNztzIEdhbWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
RGl2aXNpb24gSUlJIFNlbWlmaW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q2FyZGluZ3Rvbi1MaW5jb2xu
IHZzLiBXaGVlbGVyc2J1cmcsIDEwIGEubS48L3A+PHA+Q2hhbXBpb24gdnMuIFNwcmluZ2ZpZWxk
IE5vcnRod2VzdGVybiwgMTI6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElJIFNlbWlm
aW5hbHM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+UGxhaW4gQ2l0eSBKb25hdGhhbiBBbGRlciB2cy4gSGVicm9u
IExha2V3b29kLCAzIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuPC9zdHJvbmc+
IHZzLiBMYUdyYW5nZSBLZXlzdG9uZSwgNTozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYj
ODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBHYW1l
czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIEkgRmluYWw8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+
RWx5cmlhLUdhaGFubmEgTGluY29sbiB3aW5uZXIgdnMuIDxzdHJvbmc+Tm9ydGggQ2FudG9uIEhv
b3Zlcjwvc3Ryb25nPi1MZWJhbm9uIHdpbm5lciwgMTAgYS5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlz
aW9uIElWIEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkx1Y2FzLURhbnZpbGxlIHdpbm5lciB2cy4gV2ls
bGlhbXNidXJnLUNhcmV5IHdpbm5lciwgMSBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGl2aXNpb24gSUlJ
IEZpbmFsPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNhcmRpbmd0b24tTGluY29sbi1XaGVlbGVyc2J1cmcgd2lu
bmVyIHZzLiBDaGFtcGlvbi1TcHJpbmdmaWVsZCBOb3J0aHdlc3Rlcm4gd2lubmVyLCA0IHAubS48
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EaXZpc2lvbiBJSSBGaW5hbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5QbGFpbiBDaXR5
IEpvbmF0aGFuIEFsZGVyLUhlYnJvbiBMYWtld29vZCB3aW5uZXIgdnMuIDxzdHJvbmc+QXJjaGJp
c2hvcCBIb2Jhbjwvc3Ryb25nPi1MYUdyYW5nZSBLZXlzdG9uZSB3aW5uZXIsIDcgcC5tLjwvcD48
cC8+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.