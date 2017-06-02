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Division II softball state semifinal: Hoban 5,  Keystone 1

High school softball/Archbishop Hoban 5, LaGrange Keystone 1: Knights have big day, advance to Division II state final

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: June 2, 2017 - 10:49 PM
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Hoban shortstop Alex Whitmore makes a diving backhand grab on a line drive by Keystone's Sammie Steffan in the first inning of a Division II state semifinal game on Friday in Akron at Firestone Stadium. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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