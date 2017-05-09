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Softball: Barberton 8, Copley 4

High school softball/Barberton 8, Copley 4: Five-run second inning propels Magics to Division I sectional semifinal win

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 9, 2017 - 08:17 PM
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Barberton shortstop Macy Ries makes a leaping catch on a line drive by Copley's Hope Yashnik in the seventh inning of a Division I sectional tournament game Tuesday in Copley. The Magics won the game 8-4. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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