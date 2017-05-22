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City Series softball championship: Ellet 18, Firestone 2

High school softball / Ellet 18, Firestone 2: Orangemen win 17th consecutive City Series postseason championship

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 22, 2017 - 09:15 PM
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Ellet's Mackenzie McLeod and Lexi Whultz celebrate after McLeod make an out at shortstop during the first inning against Firestone on Monday at the City Series Softball Championship at Firestone Stadium in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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