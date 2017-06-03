All CATEGORIES
☰ Menu

High school softball Division II state final: Hebron Lakewood 2,  Archbishop Hoban 1

High school softball/Hebron Lakewood 2, Archbishop Hoban 1: Knights fall just short in bid for Division II title

By Curtis Duffield
Special to the Beacon Journal

Published: June 3, 2017 - 10:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Hoban's Allyssa Hagenbaugh (left) Caroline Blay, Olivia Blay and Alex Whitmore react to their defeat by Hebron Lakewood in the Division II State Championship game at Firestone Stadium Saturday in Akron. Hebron Lakewood won 2-1. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

Coach Hue Jackson on Browns reportedly showing interest in free-agent receiver Jeremy Maclin: ‘That’s a good thing’ - 3:41 PM

BEREA: Coach Hue Jackson likes the idea of the Browns pursuing Jeremy Maclin, the best wide receiver on the open market.

perkins31cut_04
Cleveland Clinic partnership is latest endeavor for Revere graduate Caleb Perkins, a year after surviving cardiac arrest on track
tribe06
Indians rookie Bradley Zimmer exemplifies what scouting departments hope for developing prospects
marla06_01
Marla Ridenour: As LeBron James’ help wilts under pressure, Cavaliers find themselves in familiar position from his first incarnation
soft06_04
High school softball: Tallmadge, Highland, Wadsworth graduates lead Suburban Stars to victory at Firestone Stadium
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next