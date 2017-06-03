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High school softball Division II state final: Hebron Lakewood 2,  Archbishop Hoban 1

High school softball/Hebron Lakewood 2, Archbishop Hoban 1: Knights fall just short in bid for Division II title

By Curtis Duffield
Special to the Beacon Journal

Published: June 3, 2017 - 10:49 PM
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Hoban's Allyssa Hagenbaugh (left) Caroline Blay, Olivia Blay and Alex Whitmore react to their defeat by Hebron Lakewood in the Division II State Championship game at Firestone Stadium Saturday in Akron. Hebron Lakewood won 2-1. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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