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Division II softball district final: Archbishop Hoban 11, Tallmadge 1

High school softball / Hoban 11, Tallmadge 1: Laney Jones powers Knights to Division II district championship victory

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 18, 2017 - 07:17 PM
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Tallmadge pitcher Emily Pratt can't hold onto the ball after colliding with Hoban's Maddie Terzola on a past ball in the fourth inning in a Division II district final game on Thursday at Willig Park in Canton. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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