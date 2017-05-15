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Division II sectional softball final: Hoban 4, Coventry 1

High school softball / Hoban 4, Coventry 1: Ashley Matousek powers Knights to a Division II sectional final win with two home runs

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 15, 2017 - 08:20 PM | Updated: May 16, 2017 - 06:46 PM
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Hoban's Ashley Matousek runs the bases after hitting her second home run of the day against Coventry in the sixth inning of the Canton Division II sectional softball final on Monday at Archbishop Hoban High School in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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