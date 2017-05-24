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District II softball regional semifinals: Hoban 6, Marlington 5 | Mentor Lake Catholic 6, Revere 5

High school softball / Hoban 6, Marlington 5; Mentor Lake Catholic 6, Revere 5: Knights advance to face Cougars in Saturday’s Akron Division II regional final

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 24, 2017 - 10:12 PM

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