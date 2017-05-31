High school softball: Hoban returns to Division II state semifinals for second year in a row seeking a state title

PHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiBpcyBzZXQgdG8gcmV0dXJuIHRvIEZpcmVzdG9uZSBTdGFkaXVt
IHRoaXMgd2VlayBmb3IgdGhlIHNlY29uZCB5ZWFyIGluIGEgcm93IGluIHNlYXJjaCBvZiBhIERp
dmlzaW9uIElJIGNoYW1waW9uc2hpcCB0cm9waHkgdGhhdCBlbHVkZWQgaXQgbGFzdCB5ZWFyLjwv
cD48cD5Ib2JhbiBsb3N0IHRvIGV2ZW50dWFsIERpdmlzaW9uIElJIHN0YXRlIGNoYW1waW9uIEhl
YnJvbiBMYWtld29vZCBpbiBhIHNlbWlmaW5hbCBsYXN0IHllYXIsIGFuZCBpcyBiYWNrIHRoaXMg
eWVhciB3aXRoIHNldmVyYWwgZXhwZXJpZW5jZWQgcGxheWVycy48L3A+PHA+VGhlIEtuaWdodHMg
KDIzLTMpIHdpbGwgbWF0Y2ggdXAgd2l0aCBMYUdyYW5nZSBLZXlzdG9uZSAoMjYtNCkgYXQgNToz
MCBwLm0uIEZyaWRheS4gUGxhaW4gQ2l0eSBKb25hdGhhbiBBbGRlciAoMjMtNCkgd2lsbCBwbGF5
IEhlYnJvbiBMYWtld29vZCAoMjgtMSkgaW4gRnJpZGF5JiM4MjE3O3Mgb3RoZXIgc2VtaWZpbmFs
IGF0IDMgcC5tLjwvcD48cD5UaGUgRGl2aXNpb24gSUkgc3RhdGUgZmluYWwgaXMgYXQgNyBwLm0u
IFNhdHVyZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGFsbCBzbyBleGNpdGVkLCYjODIyMTsgSG9i
YW4gc2VuaW9yIE1hZGRpZSBUZXJ6b2xhIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBhcmUgdGhyaWxsZWQgdG8g
YmUgYmFjaywgZXNwZWNpYWxseSBhZnRlciBsYXN0IHllYXIsIGp1c3Qga25vd2luZyBob3cgZXhj
aXRpbmcgdGhlIHN0YXRlIHNlbWlmaW5hbCBnYW1lIHdhcyB3aXRoIGFsbCB0aGUgcHJlc3MgYW5k
IHRoZSBmYW5zLiBJIHRoaW5rIHRoaXMgeWVhciB3ZSBraW5kIG9mIGtub3cgd2hhdCB3ZSBhcmUg
Z29pbmcgaW50byBhIGxpdHRsZSBiaXQgYmV0dGVyIHNvIHdlIGFyZSBhIGxpdHRsZSBiaXQgbW9y
ZSBlbW90aW9uYWxseSBwcmVwYXJlZCBhbmQgaHlwZWQgdXAgZm9yIHRoaXMuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5Ib2JhbiBzZW5pb3IgS2F0aWUgQ2xhcmsgc2FpZCB0aGUgcHJlc3N1cmUgb2YgYSBzdGF0ZSBz
ZW1pZmluYWwgd2FzIGhpZ2ggbGFzdCB5ZWFyLCBidXQgdGhlIEtuaWdodHMgb25jZSBhZ2FpbiBm
aW5kIGNvbWZvcnQgaW4gcGxheWluZyBhdCBGaXJlc3RvbmUgU3RhZGl1bSB0aGF0IGlzICYjODIy
MDtsaWtlIGEgc2Vjb25kIGhvbWUuJiM4MjIxOyBIb2JhbiBwbGF5ZWQgYXQgdGhlIEFrcm9uIHZl
bnVlIHRoaXMgeWVhciBpbiB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24gYW5kIHBsYXlvZmZzLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7V2hlbiB3ZSBnb3QgaGVyZSBsYXN0IHllYXIgSSB0aGluayB3ZSB3ZXJlIGEgbGl0dGxl
IGJpdCBzdGFyIHN0cnVjayBhbmQga2luZCBvZiBsZXQgaXQgZ2V0IHRvIHVzLCYjODIyMTsgc2Fp
ZCBDbGFyaywgYSBSb2JlcnQgTW9ycmlzIHJlY3J1aXQuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoYXQgbm93
IHRoYXQgd2UgaGF2ZSBiZWVuIHRoZXJlIGFuZCBiZWVuIHVuZGVyIGEgcHJlc3N1cmUgc2l0dWF0
aW9uIGFuZCB3ZSBoYXZlIGZhaWxlZCwgYW5kIHdlIGhhdmUgc3VjY2VlZGVkIHRvIGdldCBiYWNr
LCB0aGF0IHdlIGFyZSBnb2luZyB0byBiZSBtb3JlIGFwdCB0byBoYW5kbGUgdGhpcyB0eXBlIG9m
IGF0bW9zcGhlcmUuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+U2VuaW9yIExhbmV5IEpvbmVzLCBhbiBBc2hsYW5k
IFVuaXZlcnNpdHkgcmVjcnVpdCwgaXMgSG9iYW4mIzgyMTc7cyB0b3AgcGl0Y2hlciBhdCAxNS0y
IGFuZCBhIGtleSBoaXR0ZXIgd2l0aCBhIC40NjMgYXZlcmFnZSBhbmQgMzUgUkJJLiBTaGUgYWNr
bm93bGVkZ2VkIHRoYXQgdGhlIEtuaWdodHMgd2VyZSAmIzgyMjA7bmVydm91cyYjODIyMTsgbGFz
dCB5ZWFyIGFuZCBoYXZlICYjODIyMDtncm93biBmcm9tIHRoZSBleHBlcmllbmNlLiYjODIyMTsg
PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGdvaW5nIHRvIGJlIHN1Y2ggYSBncmVhdCBzdGF0ZSBzZW1p
ZmluYWwgZ2FtZSwmIzgyMjE7IEpvbmVzIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGtub3cgbW9zdCBvZiB0aGUg
Z2lybHMgb24gdGhlIEtleXN0b25lIHRlYW0gYW5kIHRoZSBjb2FjaCBbdGhyb3VnaCBzdW1tZXIg
YmFsbF0uIFRoaXMgd2lsbCBiZSBhIGNvb2wgZXhwZXJpZW5jZSBmb3IgbWUgYW5kIG15IHRlYW1t
YXRlcyB0byBwbGF5IHN1Y2ggYSB3ZWxsIGtub3duIHRlYW0gdGhyb3VnaG91dCBPaGlvLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+S2V5c3RvbmUgaXMgbWFraW5nIGl0cyB0aGlyZCBzdGF0ZSB0b3VybmFtZW50IGFw
cGVhcmFuY2UgaW4gYSByb3cgYW5kIDE2dGggb3ZlcmFsbC4gVGhlIFdpbGRjYXRzIHdvbiBzdGF0
ZSB0aXRsZXMgaW4gMjAxMiwgMjAwNiBhbmQgMTk5OSwgYW5kIHdlcmUgc3RhdGUgcnVubmVycy11
cCBpbiAyMDE2LCAyMDExLCAyMDA0LCAyMDAxLCAxOTk4LCAxOTk0IGFuZCAxOTkyLiA8L3A+PHA+
VGhlIFdpbGRjYXRzIHdlbnQgMTYtMCBpbiB0aGUgUGF0cmlvdCBBdGhsZXRpYyBDb25mZXJlbmNl
IHRoaXMgeWVhciBmb3IgY29hY2ggSmltIFBpYXp6YS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGxvb2sgYXQg
dGhlbSBhbmQgY29tcGFyZSB0aGVtIHRvIG91cnNlbHZlcywmIzgyMjE7IHNhaWQgTWFkZGllIFRl
cnpvbGEsIHdobyBwbGFucyB0byBhdHRlbmQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgRGF5dG9uLiAmIzgy
MjA7VGhleSBoYXZlIGEgc3Ryb25nIGRlZmVuc2UsIHJlYWxseSBnb29kIGhpdHRlcnMgb25lIHRo
cm91Z2ggbmluZSBhbmQgdGhleSBoYXZlIGEgY291cGxlIG9mIHJlYWxseSBnb29kIHBpdGNoZXJz
LiBJIHVuZGVyc3RhbmQgb25lIG9mIHRoZW0gW3NlbmlvciBMYXVyZW4gU2hhd10gaXMgY29tbWl0
dGVkIHRvIElvd2EuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ib2JhbiByZXR1cm5zIHRvIHRoZSBzdGF0ZSB0b3Vy
bmFtZW50IGZvciB0aGUgMTB0aCB0aW1lIG92ZXJhbGwuIFRoZSBLbmlnaHRzIHdvbiBzdGF0ZSB0
aXRsZXMgaW4gMTk5MiwgMTk5MSwgMTk4NywgMTk4NiwgMTk4NSwgMTk4NCBhbmQgMTk4My4gPC9w
PjxwPkNsYXJrICguMzE3LCAyNCBydW5zKSBpcyBIb2JhbiYjODIxNztzIHRoaXJkIGJhc2VtYW4u
IFRoZSBvdGhlciBpbmZpZWxkZXJzIGFyZSBzb3Bob21vcmUgY2F0Y2hlciBBbGx5c3NhIEhhZ2Vu
YmF1Z2gsIGp1bmlvciBzaG9ydHN0b3AgQWxleCBXaGl0bW9yZSAoLjQ2OCwgMzEgcnVucywgMjAg
UkJJKSwgc29waG9tb3JlIHNlY29uZCBiYXNlbWFuIEplc3NpY2EgS25pY2VseSAoLjQwMCkgYW5k
IGp1bmlvciBmaXJzdCBiYXNlbWFuIENobG9lIFdlaWRyaWNrICguNTAwLCAyMSBydW5zLCAyMCBS
QkkpLiBXaGl0bW9yZSBpcyBhIE1hcnNoYWxsIHBsZWRnZS48L3A+PHA+SG9iYW4mIzgyMTc7cyBv
dXRmaWVsZCBjb25zaXN0cyBvZiBqdW5pb3IgQWRyaWFubmEgUG93ZXJzIGluIGxlZnQsIGp1bmlv
ciBFbW1hIFRlcnpvbGEgKC40MjksIDI0IHJ1bnMsIDIxIFJCSSkgaW4gY2VudGVyIGFuZCBzZW5p
b3IgTWFkZGllIFRlcnpvbGEgKC40MTUsIDI5IHJ1bnMpIGluIHJpZ2h0LiBKdW5pb3IgQXNobGV5
IE1hdG91c2VrICg3LTAsIC40MTMsIDIzIFJCSSkgaXMgdGhlIEtuaWdodHMmIzgyMTc7IE5vLiAy
IHBpdGNoZXIgYW5kIGEga2V5IGhpdHRlciwgYW5kIGp1bmlvciBPbGl2aWEgQmxheSBpcyBhbm90
aGVyIHJlZ3VsYXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgZ2lybHMgYXJlIHJlYWxseSBhbGwgb24gdGhl
IHNhbWUgcGFnZSwmIzgyMjE7IEhvYmFuIGNvYWNoIEZyYW5rIFZvc3Mgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0
IGlzIHNvbWV3aGF0IGVhc3kgdG8gbW90aXZhdGUgdGhlbSBiZWNhdXNlIHRoZXkgaGF2ZSBzdHJv
bmcgY2hhcmFjdGVyIGFuZCBhIGdvb2QgYmFja2dyb3VuZCBpbiBzb2Z0YmFsbC4gQSBsb3Qgb2Yg
dGhlbSBwbGF5IHN1bW1lciBiYWxsLCBzbyBpdCBpcyBhbiBlYXN5IHRlYW0gdG8gbWFuYWdlIGFz
IGZhciBhcyBwZXJzb25hbGl0aWVzIGFuZCBrZWVwaW5nIHRoaW5ncyB0b2dldGhlci4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPk1hZGRpZSBUZXJ6b2xhIGlzIGFsc28gcHVtcGVkIHRvIHBsYXkgYWxvbmdzaWRlIGhl
ciBzaXN0ZXIsIEVtbWEsIHdobyBpcyAxNiBtb250aHMgeW91bmdlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kg
aGF2ZSBiZWVuIHBsYXlpbmcgd2l0aCBFbW1hIG15IGVudGlyZSBsaWZlLCBzbyB0aGlua2luZyB0
aGF0IHRoZXNlIGNvdWxkIGJlIHRoZSBsYXN0IHR3byBnYW1lcyB0aGF0IEkgcGxheSB3aXRoIGhl
ciBpcyBob25lc3RseSBzbyBlbW90aW9uYWwsJiM4MjIxOyBNYWRkaWUgVGVyem9sYSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7SXQga2luZCBvZiBtYWtlcyBtZSB1cHNldCwgYnV0IGF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUgaXQg
bWFrZXMgbWUgc28gZXhjaXRlZCB0byB0YWtlIGFkdmFudGFnZSBvZiB0aGlzIG1vbWVudCBhbmQg
Y2hlcmlzaCBldmVyeSBzZWNvbmQgdGhhdCBJIGdldCB0byBwbGF5IGJlc2lkZSBoZXIuIEl0IHJl
YWxseSBpcyBzbyBzcGVjaWFsLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPk1pY2hhZWwgQmVhdmVuIGNhbiBiZSBy
ZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgyOSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJlYXZlbkB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbSI+bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhl
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FCSlZhcnNpdHkiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzM1O0FCSlZhcnNpdHkmbmJzcDs8L2E+IGhpZ2ggc2Nob29sIGJsb2cg
YXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwczwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.