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Division I state softball semifinal: Lebanon 8, North Canton Hoover 6

High school softball/Lebanon 8, North Canton Hoover 6: Top-ranked Warriors rally past Vikings in Division I state semifinal

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: June 1, 2017 - 03:42 PM
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North Canton Hoover's birthday party rally hats did not help them rally their way to victory over Lebanon once Lebanon took the lead in the sixth inning of their Division I state semifinal game at Firestone Stadium Thursday in Akron. Lebanon defeated North Canton Hoover 8-6. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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