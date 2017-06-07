High school softball: Local prep stars savor one last moment on diamond at Northeast Ohio District Senior Games

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXQgNS1mb290LTEsIE1hZGRpZSBQaWRnZW9uIHdhcyBlYXNpbHkgdGhlIHNob3J0ZXN0IHBs
YXllciBhdCB0aGUgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gRGlzdHJpY3QgU2VuaW9yIEdhbWVzIG9uIFdlZG5l
c2RheSBhdCBBa3JvbiYjODIxNztzIEZpcmVzdG9uZSBTdGFkaXVtLjwvcD48cD5UaGUgV2VzdCBC
cmFuY2ggc2VuaW9yIHdhcyBhbHNvIHRoZSBnaWFudCB3aG8gY2FtZSB0aHJvdWdoIGZvciB0aGUg
WW91bmdzdG93biBBbGwtU3RhcnMgaW4gYW4gOC02IHdpbiBvdmVyIHRoZSBQb3J0YWdlIEFyZWEg
QWxsLVN0YXJzLjwvcD48cD5TaGUgcmVjb3JkZWQgdGhlIGZpcnN0IGhpdCBpbiB0aGUgd2luLCBh
Y2NvdW50ZWQgZm9yIHRoZSBsYXN0IFJCSSwgYW5kIGRpZCBhIGxpdHRsZSBiaXQgb2YgZXZlcnl0
aGluZyBpbiBiZXR3ZWVuIGV2ZW4gdGhvdWdoIHNoZSBhZG1pdHRlZCB0byBhIGxpdHRsZSBiaXQg
b2YgcHJlZ2FtZSBidXR0ZXJmbGllcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZW4gSSB3YWtlIHVwIGFuZCBJ
IGhhdmUgYSBnYW1lIEkmIzgyMTc7bSBhbHdheXMgbmVydm91cywmIzgyMjE7IFBpZGdlb24gc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO0l0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbWF0dGVyIHdobyB3ZSYjODIxNztyZSBwbGF5aW5n
IEkmIzgyMTc7bSBhbHdheXMgYSBsaXR0bGUgaml0dGVyeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRob3NlIG5l
cnZlcyB3ZW50IGF3YXkgd2l0aCBhIGRvdWJsZSBpbiB0aGUgZmlyc3QgaW5uaW5nIHRvIGNlbnRl
ciBmaWVsZCBhbmQgY2VydGFpbmx5IHdlcmVuJiM4MjE3O3QgdGhlcmUgd2hlbiBzaGUgc2NvcmVk
IHRlYW1tYXRlIEJhaWxleSBCeWVycyB0byBnaXZlIFlvdW5nc3Rvd24gaXRzIGZpbmFsIHJ1biBp
biB0aGUgZmlmdGguPC9wPjxwPlNoZSBmaW5pc2hlZCB0aGUgZGF5IDItZm9yLTMgd2l0aCB0aHJl
ZSBSQkkuPC9wPjxwPkl0IHdhcyBhIG5pY2Ugc2VuZC1vZmYgZm9yIHRoZSBzaG9ydHN0b3AsIHdo
byB3aWxsIGxpa2VseSBiZSBwbGF5aW5nIG9uZSBwb3NpdGlvbiBvdmVyIGF0IHNlY29uZCBiYXNl
IGZvciBNb3VudCBVbmlvbiBpbiB0aGUgZmFsbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhcyBwcmV0dHkg
YXdlc29tZSwmIzgyMjE7IFBpZGdlb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kganVzdCB3YW50ZWQgdG8gY29t
ZSBvdXQgYW5kIGhhdmUgYXMgbXVjaCBmdW4gYXMgSSBjb3VsZC4gSSB3YXNuJiM4MjE3O3QgZXZl
biB0aGlua2luZyBhYm91dCBzb21ldGhpbmcgbGlrZSB0aGlzLiBJdCYjODIxNztzIHVuYmVsaWV2
YWJsZS4gSSBkb24mIzgyMTc7dCBldmVuIGhhdmUgd29yZHMgdG8gZXhwbGFpbiBpdC4gSXQmIzgy
MTc7cyBjcmF6eS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoaWxlIHRoZSBQb3J0YWdlIHN0YXJzIHdlcmVuJiM4
MjE3O3QgYWJsZSB0byBzY3JhdGNoIGFjcm9zcyB0aGUgd2luLCBpdCB3YXNuJiM4MjE3O3Qgd2l0
aG91dCBpdHMgc3RhbmRvdXRzLiBUYWxsbWFkZ2UmIzgyMTc7cyBPbGl2aWEgQXllcnMgd2FzIDIt
Zm9yLTMgd2l0aCB0d28gcnVucyBzY29yZWQsIGFuZCBGaWVsZCYjODIxNztzIEthc2V5IFJvYmlu
c29uLCBOb3J0b24mIzgyMTc7cyBLYXJhIFN0dWx0cywgR3JlZW4mIzgyMTc7cyBIYW5uYWggUGl6
emFubyBhbmQgTm9yZG9uaWEmIzgyMTc7cyBNYWRkaWUgRmlsYWtvd3NraSBhbGwgd2VudCAxLWZv
ci0zIHdpdGggYSBSQkkuPC9wPjxwPlN0dWx0cyB3YXMgYWxzbyBzb2xpZCBpbiB0aGUgY2lyY2xl
LCBhbGxvd2luZyB0d28gZWFybmVkIHJ1bnMgaW4gdGhyZWUgaW5uaW5ncyB3aXRoIGEgd2FsayBh
bmQgc3RyaWtlb3V0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBoYWQgYSByZWFsbHkgZ29vZCB0aW1lIG1lZXRp
bmcgbmV3IHRlYW1tYXRlcyBhbmQganVzdCBnZXR0aW5nIHRvIHBsYXkgb25lIGxhc3QgdGltZSwm
IzgyMjE7IHNhaWQgQXllcnMsIGEgc2hvcnRzdG9wIGZvciB0aGUgQmx1ZSBEZXZpbHMgd2hvIHdp
bGwgYXR0ZW5kIE9oaW8gU3RhdGUgYnV0IHdvbiYjODIxNzt0IHBsYXkgc29mdGJhbGwgZm9yIHRo
ZSBCdWNrZXllcy4gJiM4MjIwO015IGZhdm9yaXRlIHBhcnQgb2YgdGhlIGdhbWUgaXMgZmllbGRp
bmcuIEkmIzgyMTc7bSBnbGFkIEkgZ290IHRvIGdldCBiYWNrIGluIHRoYXQuIEkmIzgyMTc7bSBo
YXBweSBJIGdvdCB0byBkbyB3aGF0IEkgZGlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGRlZmlu
aXRlbHkgZ29pbmcgdG8gbWlzcyBpdCwgYnV0IEkmIzgyMTc7bSByZWFkeSBmb3IgbmV3IG9wcG9y
dHVuaXRpZXMgYW5kIHRvIG1vdmUgb250byBuZXcgdGhpbmdzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWtyb24g
QWxsLVN0YXJzIDcsICYjODIzMjtDbGV2ZS4gV2VzdCBBbGwtU3RhcnMgMjwvcD48cD5Dby1NVlAg
TWFkaSBNY0NyYWR5IGdvdCBvbmUgbW9yZSBjaGFuY2UgdG8gZ2l2ZSBhcmVhIGNvbXBldGl0b3Jz
IG5pZ2h0bWFyZXMgYW5kIHRoZSBXYWxzaCBKZXN1aXQgcmlnaHQtaGFuZGVyIGNhbWUgdGhyb3Vn
aCBpbiBzcGFkZXMuIDwvcD48cD5NY0NyYWR5IHBpdGNoZWQgZm91ciBpbm5pbmdzIG9mIG9uZS1o
aXQgYmFsbCwgZ2l2aW5nIHVwIGEgaG9tZSBydW4gdG8gQ2xldmVsYW5kIFN0LiBKb3NlcGgmIzgy
MTc7cyBNYWNLZW56aWUgTWlsbGlnYW4sIGFuZCBzdHJ1Y2sgb3V0IGVpZ2h0IHRvIHBpY2sgdXAg
dGhlIHdpbi4gU2hlIHdhcyBubyBzbG91Y2ggYXQgdGhlIHBsYXRlLCBnb2luZyAxLWZvci0zIHdp
dGggdHdvIFJCSSBhbmQgYSBkb3VibGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBtZWFudCBzbyBtdWNoLCYj
ODIyMTsgTWNDcmFkeSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIHNvIGJsZXNzZWQgdG8gZ2V0IHRo
ZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBwbGF5IGhlcmUuIEkmIzgyMTc7bSBzbyBnbGFkIEkgZ290IHRvIHBs
YXkuIEl0JiM4MjE3O3Mgc2FkLCBidXQgZXZlcnkgZ29vZCB0aGluZyBoYXMgdG8gY29tZSB0byBh
biBlbmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuJiM4MjE3O3MgS2F0aWUgQ2xhcmsg
d2FzIDItZm9yLTIgd2l0aCBhIHNpbmdsZSBhbmQgZG91YmxlIGFuZCBzY29yZWQgdHdvIHJ1bnMu
ICBSZXZlcmUmIzgyMTc7cyBDaGV5ZW5uZSBCb25kcmEgd2VudCAyLWZvci0yIHdpdGggdHdvIHNp
bmdsZXMgYW5kIHR3byBydW5zLjwvcD48cD5Ob3J0aCYjODIxNztzIE1hcnkgUGF0IE5pY29kZW11
cyBhbHNvIGdhcm5lcmVkIE1WUCBob25vcnMgZm9yIGhlciBzcGFya2xpbmcgcGxheSBhdCBzaG9y
dHN0b3AuIFNoZSB3ZW50IDEtZm9yLTIgd2l0aCBhIFJCSS48L3A+PHA+UmV2ZXJlJiM4MjE3O3Mg
S2FpbGEgU2Vuc2Ugd2FzIDItZm9yLTMgd2l0aCBhIHJ1bi48L3A+PHA+Q2FudG9uIEFsbC1TdGFy
cyAxMCwgTGFrZSBDb3VudHkgQWxsLVN0YXJzIDM8L3A+PHA+Tm9ydGh3ZXN0JiM4MjE3O3MgQ291
cnRuZXkgSGFycmlzIHB1dCBhIGJvdyBvbiBoZXIgaGlnaCBzY2hvb2wgY2FyZWVyIGJlZm9yZSBo
ZWFkaW5nIG9mZiB0byBXaGVlbGluZyBKZXN1aXQgYnkgZ29pbmcgMi1mb3ItMiB3aXRoIHRocmVl
IFJCSSBhbmQgYSBydW4gc2NvcmVkLiBIZXIgZWZmb3J0cyBlYXJuZWQgaGVyIE1WUCBob25vcnMg
bGFyZ2VseSBiZWNhdXNlIG9mIGEgdHdvLXJ1biBzaW5nbGUgaW4gYSBmaXZlLXJ1biBmb3VydGgg
aW5uaW5nIHRoYXQgYmxldyB0aGluZ3Mgb3Blbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhcyBmdW4gdG8g
YmUgYWJsZSB0byBiZSBvdXQgdGhlcmUsJiM4MjIxOyBIYXJyaXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0IGhl
bHBlZCBtZSBhIGxvdCBhbmQgZ290IG15IGNvbmZpZGVuY2UgdXAgYmVmb3JlIEkgZ28gb24gdG8g
Y29sbGVnZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRlYW1tYXRlIE1vcmdhbiBSZWFyaWNrIHdhcyAyLWZvci0z
IHdpdGggYSBkb3VibGUgYW5kIFJCSS48L3A+PHA+QmxhY2sgUml2ZXIgcmlnaHQtaGFuZGVyIEhh
bm5haCBCYXJjbyBwaWNrZWQgdXAgdGhlIHdpbi4gU2hlIGFsbG93ZWQgb25lIHJ1biBhbmQgbm8g
aGl0cyBpbiBmb3VyIGlubmluZ3Mgd2l0aCBmb3VyIHN0cmlrZW91dHMgYWdhaW5zdCBvbmUgd2Fs
ay48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.