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High school softball: Northeast Ohio District Senior Games

High school softball: Local prep stars savor one last moment on diamond at Northeast Ohio District Senior Games

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: June 7, 2017 - 10:38 PM
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Field's Kasey Robinson of the Portage Area Seniors hits a double and scores a run against the Youngstown Area Seniors during first inning of their game in the 2017 Senior Games at Firestone Stadium Wednesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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