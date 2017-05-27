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Division I softball regional final: North Canton Hoover 11, Walsh Jesuit 3

High school softball/North Canton Hoover 11, Walsh Jesuit 3: Vikings slug their way into Division I state tournament

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 27, 2017 - 05:51 PM
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Walsh Jesuit losing pitcher Madi McCrady (right) is comforted by teammate Emma Lawson after losing to Hoover 11-3 in a Division I regional championship game Saturday at the University of Akron's Lee Jackson Field. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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