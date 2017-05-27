All CATEGORIES
☰ Menu

High school softball/North Canton Hoover 11, Walsh Jesuit 3: Vikings slug their way into Division I state tournament

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 27, 2017 - 05:51 PM

MORE IN SPORTS

legolebron28cut_01
LeBron is broken down one Lego brick at a time at Cleveland science museum - 8:45 PM

Those who know that kid from Akron will tell you he’s a pretty complex guy.

cavs28cut_01
Cavaliers have underdog role, Draymond Green’s goal of annihilation if they need motivation against Warriors - 7:28 PM
tribe27cut_01
Royals 6, Indians 4: Error by Francisco Lindor leads to go-ahead runs in eighth as Indians fall to Royals
marla27cut_01
Marla Ridenour: Suggestion that LeBron James’ playoff scoring record ‘unbreakable’ isn’t all that far-fetched
Cavaliers notebook: Cavs coach Tyronn Lue ready to settle long-standing bet with Warriors coach Mike Brown, but Brown won’t take the money - 6:29 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next