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District II softball playoffs: Revere 12, Woodridge 7

High school softball / Revere 12, Woodridge 7: Top-seeded Minutemen defeat Bulldogs to advance to Division II district final

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: May 20, 2017 - 07:08 PM

 

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