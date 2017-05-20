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District II softball playoffs: Revere 12, Woodridge 7

High school softball / Revere 12, Woodridge 7: Top-seeded Minutemen defeat Bulldogs to advance to Division II district final

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: May 20, 2017 - 07:08 PM

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