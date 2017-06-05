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All Star softball

High school softball: Tallmadge, Highland, Wadsworth graduates lead Suburban Stars to victory at Firestone Stadium

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 5, 2017 - 10:39 PM
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Metro All-Stars' Alex Craig can't get a handle on a ground ball to short by Suburban All-Stars' Brittany Fleisher in the 4th inning at Firestone Stadium in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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