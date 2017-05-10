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Division I softball sectional final: Wadsworth 5, Stow 2

High school softball / Wadsworth 5, Stow 2: Five-run fourth inning propels Grizzlies to Division I sectional final win

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 10, 2017 - 09:04 PM
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Stow first baseman Lindsey Houck throws home after fielding a bunt by Wadsworth's Marina Delmoro (9) in the fourth inning of a Division I sectional game on Wednesday in Wadsworth. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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