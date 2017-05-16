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Division I softball district semifinal:  Wadsworth 8, Highland 7

High school softball/Wadsworth 8, Highland 7: Grizzlies advance to district final against Walsh Jesuit

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: May 16, 2017 - 08:31 PM
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Wadsworth's Cassidy McDougal (left) is hugged by Maddi Long after scoring the game winning run in the eighth inning against Highland in their Division I district semi-final game Tuesday at the Barberton Sports Complex. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


 

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