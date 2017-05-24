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Division I softball regional semifinals: Walsh Jesuit 8, Canfield 0 | Hoover 5, Madison 2

High school softball / Walsh Jesuit 8, Canfield 0; North Canton Hoover 5, Madison 2: Warriors, Vikings advance to Division I Akron regional final

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: May 24, 2017 - 09:56 PM

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