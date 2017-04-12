High School Spotlight — April 13

PHA+S0FJVExZTiBDT1dYPC9wPjxwPk5vcnRvbiwgc29mdGJhbGw8L3A+PHA+Q293eCwgYSBmcmVz
aG1hbiwgaGl0IGEgZ2FtZS13aW5uaW5nIHR3by1ydW4gZG91YmxlIHRvIGdpdmUgdGhlIFBhbnRo
ZXJzIHRvIGEgOS03IHdpbiBvdmVyIHRoZSBGaWVsZCBGYWxjb25zLiBTaGUgZmluaXNoZWQgdGhl
IGdhbWUgd2l0aCB0d28gc2luZ2xlcywgdHdvIGRvdWJsZXMsIHRocmVlIHJ1bnMgYmF0dGVkIGlu
IGFuZCB0aHJlZSBydW5zIHNjb3JlZC4gU2hlIGhhcyAxMCBoaXRzIGluIDIxIGF0LWJhdHMgdGhp
cyBzZWFzb24uPC9wPjxwPkRJTExPTiBESU5HTEVSPC9wPjxwPkphY2tzb24sIGJhc2ViYWxsPC9w
PjxwPkRpbmdsZXIsIGEgc2VuaW9yLCBsZWQgSmFja3NvbiB0byB0d28gd2lucyBvdmVyIE5vcnRo
IENhbnRvbiBIb292ZXIgKDgtNiBhbmQgNi0wKSBhbmQgb25lIHdpbiBvdmVyIENsZXZlbGFuZCBT
dC4gSWduYXRpdXMgKDItMCBpbiAxMCBpbm5pbmdzKS4gSGUgd2VudCA2LWZvci03IGFnYWluc3Qg
SG9vdmVyIHdpdGggdHdvIHdhbGtzLCBmb3VyIHJ1bnMgYmF0dGVkIGluIGFuZCB0aHJlZSBydW5z
IHNjb3JlZCwgYW5kIHdhcyAxLWZvci0yIGFnYWluc3QgSWduYXRpdXMgd2l0aCB0d28gd2Fsa3Ms
IG9uZSBoaXQgYnkgcGl0Y2ggYW5kIG9uZSBydW4gc2NvcmVkLjwvcD48cD5BSkEgRFVWQUxMPC9w
PjxwPk5vcmRvbmlhLCB0cmFjayBhbmQgZmllbGQ8L3A+PHA+RHVWYWxsLCBhIGp1bmlvciwgcGxh
Y2VkIGZpcnN0IGluIHRocmVlIGV2ZW50cyBhbmQgc2Vjb25kIGluIG9uZSBldmVudCBhdCB0aGUg
Tm9yZG9uaWEgS25pZ2h0cyBSZWxheXMuIFNoZSB3b24gdGhlIDEwMCBtZXRlcnMgKDEyLjc0IHNl
Y29uZHMpLCB3YXMgb24gdGhlIGZpcnN0LXBsYWNlIDQwMCByZWxheSAoNTAuMDcpIGFuZCA4MDAg
c3ByaW50IG1lZGxleSByZWxheSAoMTo0OC41MSksIGFuZCBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGUgc2Vj
b25kLXBsYWNlIDgwMCByZWxheSAoMTo0Ny4xNCkuIFRoZSBLbmlnaHRzIGZpbmlzaGVkIHRoaXJk
IGluIHRoZSAxMi10ZWFtIGZpZWxkLjwvcD48cD5TQVJBIEdFREVPTjwvcD48cD5IdWRzb24sIHNv
ZnRiYWxsPC9wPjxwPkdlZGVvbiwgYSBzZW5pb3IsIGhlbHBlZCB0aGUgRXhwbG9yZXJzIHNjb3Jl
IHZpY3RvcmllcyBvdmVyIEN1eWFob2dhIEZhbGxzICgxNi0xMykgYW5kIFN0b3cgKDYtNSkuIFNo
ZSBoYWQgZm91ciBoaXRzLCBmaXZlIFJCSSBhbmQgZm91ciBydW5zIHNjb3JlZCBhZ2FpbnN0IEZh
bGxzLCBhbmQgc3RydWNrIG91dCAxNCBhbmQgaGFkIHRoZSBnYW1lLXdpbm5pbmcgUkJJIGRvdWJs
ZSBpbiB0aGUgc2V2ZW50aCBpbm5pbmcgYWdhaW5zdCBTdG93LjwvcD48cD5LQUlUTFlOIEhJTEw8
L3A+PHA+RWFzdCwgc29mdGJhbGw8L3A+PHA+SGlsbCwgYSBqdW5pb3IsIHdlbnQgMi1mb3ItNCB3
aXRoIGEgZG91YmxlLCBhIGdyYW5kIHNsYW0gaG9tZSBydW4sIHRocmVlIHJ1bnMgYW5kIGZpdmUg
UkJJIGluIGEgd2luIG92ZXIgS2VubW9yZS4gU2hlIGFsc28gd2VudCAzLWZvci00IGFnYWluc3Qg
Tm9ydGggd2l0aCB0d28gc2luZ2xlcywgYSBkb3VibGUsIHR3byBSQkkgYW5kIHR3byBydW5zIHNj
b3JlZC4gU2hlIGVudGVyZWQgdGhlIHdlZWsgd2l0aCBhIC42NjcgYmF0dGluZyBhdmVyYWdlLjwv
cD48cD48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ob3RlOiA8L3N0cm9uZz5Db2FjaGVzIG9yIGF0aGxldGljIGRp
cmVjdG9ycyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBub21pbmF0ZSBzdHVkZW50LWF0aGxldGVzIGZvciB0
aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgSGlnaCBTY2hvb2wgU3BvdGxpZ2h0LiBOb21pbmF0aW9ucyBzaG91
bGQgYmUgZW1haWxlZCB0byA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb20iPmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBieSBNb25kYXkgbW9ybmlu
Z3MgYXQgbm9vbiBhbmQgaW5jbHVkZSBhdGhsZXRlJiM4MjE3O3MgbmFtZSwgc2Nob29sLCBncmFk
ZSwgYWNjb21wbGlzaG1lbnRzIGZvciB0aGUgd2VlayBhbmQgYSBjb2xvciBwaWN0dXJlIChKUEVH
KS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.