High School Spotlight — Feb. 23

PHA+TkFUQUxJRSBHVU5ETElORzwvcD48cD5IdWRzb24sIHN3aW1taW5nPC9wPjxwPkd1bmRsaW5n
LCBhIHNlbmlvciwgaXMgYSBEaXZpc2lvbiBJIHN0YXRlIHF1YWxpZmllciBpbiBmb3VyIGV2ZW50
cyBhZnRlciBoZWxwaW5nIGxlYWQgSHVkc29uIHRvIGl0cyBmaWZ0aCBjb25zZWN1dGl2ZSBkaXN0
cmljdCB0aXRsZSBhdCBDbGV2ZWxhbmQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSYjODIxNztzIEJ1c2JleSBO
YXRhdG9yaXVtLiBTaGUgd29uIHRoZSAyMDAteWFyZCBmcmVlc3R5bGUgKDE6NTEuMDYpLCBjb250
cmlidXRlZCB0byB0aGUgRXhwbG9yZXJzJiM4MjE3OyB2aWN0b3Jpb3VzIDQwMCBmcmVlc3R5bGUg
cmVsYXkgKG1lZXQtcmVjb3JkIDM6MjguODMpLCBwbGFjZWQgc2Vjb25kIGluIHRoZSA1MDAgZnJl
ZXN0eWxlICg1OjAxLjA3KSBhbmQgd2FzIG9uIHRoZSBzZWNvbmQtcGxhY2UgMjAwIG1lZGxleSBy
ZWxheSAoMTo0NS41NykuIDwvcD48cD5DSFJJU1RJTkEgTUNGQVJMQU5EPC9wPjxwPk5vcmRvbmlh
LCBzd2ltbWluZzwvcD48cD5NY0ZhcmxhbmQsIGEganVuaW9yLCBpcyBoZWFkZWQgdG8gdGhlIERp
dmlzaW9uIEkgc3RhdGUgbWVldCBpbiB0aGUgMTAwLXlhcmQgYnV0dGVyZmx5IGFuZCAxMDAgYmFj
a3N0cm9rZS4gSW4gdGhlIGRpc3RyaWN0IG1lZXQgYXQgQ2xldmVsYW5kIFN0YXRlIFVuaXZlcnNp
dHkmIzgyMTc7cyBCdXNiZXkgTmF0YXRvcml1bSwgc2hlIHBsYWNlZCBmaXJzdCBpbiB0aGUgMTAw
IGJhY2tzdHJva2UgKDU2Ljk5KSBhbmQgd2FzIHNlY29uZCBpbiB0aGUgMTAwIGJ1dHRlcmZseSAo
NTcuMDIpLjwvcD48cD5OQVRIQU5JRUwgTVVMTEVOUzwvcD48cD5Ob3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVy
LCBzd2ltbWluZzwvcD48cD5NdWxsZW5zLCBhIGp1bmlvciwgd2lsbCBtYWtlIHRoZSBzaG9ydCB0
cmVrIHRvIEMuVC4gQnJhbmluIE5hdGF0b3JpdW0gaW4gQ2FudG9uIHRvIGNvbXBldGUgaW4gdGhl
IERpdmlzaW9uIEkgc3RhdGUgbWVldC4gSW4gdGhlIGRpc3RyaWN0IG1lZXQgYXQgQ2xldmVsYW5k
IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7cyBCdXNiZXkgTmF0YXRvcml1bSwgaGUgd29uIHRoZSA1
MC15YXJkIGZyZWVzdHlsZSAoMjAuNDUpLCB3YXMgc2Vjb25kIGluIHRoZSAxMDAgZnJlZXN0eWxl
ICg0NS40NSksIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoZSBWaWtpbmdzJiM4MjE3OyBmaXJzdC1wbGFjZSAy
MDAgZnJlZXN0eWxlIHJlbGF5ICgxOjI1LjE2KSBhbmQgd2FzIG9uIFZpa2luZ3MmIzgyMTc7IGZp
ZnRoLXBsYWNlIDQwMCBmcmVlc3R5bGUgcmVsYXkgKDM6MTIuMDkpLjwvcD48cD5QQVlUT04gUE9P
TEVSPC9wPjxwPlN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5LCBiYXNrZXRiYWxsPC9wPjxwPlBvb2xlciwg
YSBzZW5pb3IsIHNjb3JlZCAyMSBvZiBoZXIgMjIgcG9pbnRzIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiBv
ZiBhIDYzLTYwIHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIHZpY3Rvcnkgb3ZlciBob3N0IFJvY2t5IFJpdmVyIE1h
Z25pZmljYXQgYW5kIDE0IHBvaW50cyBpbiBhIERpdmlzaW9uIElJIHNlY3Rpb25hbCBzZW1pZmlu
YWwgd2luIGF0IGhvbWUgYWdhaW5zdCBQZXBwZXIgUGlrZSBPcmFuZ2UuIDwvcD48cD5NQVJRVVMg
WU9VTkc8L3A+PHA+RWxsZXQsIHdyZXN0bGluZzwvcD48cD5Zb3VuZywgYSBzZW5pb3IsIGhlbHBl
ZCBsZWFkIEVsbGV0IHRvIHRoZSBDaXR5IFNlcmllcyBXcmVzdGxpbmcgVG91cm5hbWVudCB0ZWFt
IHRpdGxlIGF0IEtlbm1vcmUuIEhlIHBsYWNlZCBmaXJzdCBhdCAxOTUgcG91bmRzIHdpdGggZm91
ciB3aW5zIGJ5IHBpbiwgYW5kIHdhcyBuYW1lZCB0aGUgQ2l0eSBTZXJpZXMgV3Jlc3RsZXIgb2Yg
dGhlIFllYXIuIFlvdW5nIGhhcyBhIDMwLTggb3ZlcmFsbCByZWNvcmQgYXQgMTk1IHBvdW5kcyB0
aGlzIHNlYXNvbi48L3A+PHA+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Tm90ZTogPC9zdHJvbmc+Q29hY2hlcyBv
ciBhdGhsZXRpYyBkaXJlY3RvcnMgYXJlIGVuY291cmFnZWQgdG8gbm9taW5hdGUgc3R1ZGVudC1h
dGhsZXRlcyBmb3IgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIEhpZ2ggU2Nob29sIFNwb3RsaWdodC4gTm9t
aW5hdGlvbnMgc2hvdWxkIGJlIGVtYWlsZWQgdG8gPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gYnkg
TW9uZGF5IG1vcm5pbmdzIGF0IG5vb24gYW5kIGluY2x1ZGUgYXRobGV0ZSYjODIxNztzIG5hbWUs
IHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdlZWsgYW5kIGEgY29sb3Ig
cGljdHVyZSAoSlBFRykuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.