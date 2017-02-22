High School Spotlight — Feb. 23

PHA+TkFUQUxJRSBHVU5ETElORzwvcD48cD5IdWRzb24sIHN3aW1taW5nPC9wPjxwPkd1bmRsaW5n
LCBhIHNlbmlvciwgaXMgYSBEaXZpc2lvbiBJIHN0YXRlIHF1YWxpZmllciBpbiBmb3VyIGV2ZW50
cyBhZnRlciBoZWxwaW5nIGxlYWQgSHVkc29uIHRvIGl0cyBmaWZ0aCBjb25zZWN1dGl2ZSBkaXN0
cmljdCB0aXRsZSBhdCBDbGV2ZWxhbmQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSYjODIxNztzIEJ1c2JleSBO
YXRhdG9yaXVtLiBTaGUgd29uIHRoZSAyMDAteWFyZCBmcmVlc3R5bGUgKDE6NTEuMDYpLCBjb250
cmlidXRlZCB0byB0aGUgRXhwbG9yZXJzJiM4MjE3OyB2aWN0b3Jpb3VzIDQwMCBmcmVlc3R5bGUg
cmVsYXkgKGEgbWVldCByZWNvcmQgMzoyOC44MyksIHBsYWNlZCBzZWNvbmQgaW4gdGhlIDUwMCBm
cmVlc3R5bGUgKDU6MDEuMDcpIGFuZCB3YXMgb24gdGhlIHNlY29uZC1wbGFjZSAyMDAgbWVkbGV5
IHJlbGF5ICgxOjQ1LjU3KS48L3A+PHA+PC9wPjxwPkNIUklTVElOQSBNY0ZBUkxBTkQ8L3A+PHA+
Tm9yZG9uaWEsIHN3aW1taW5nPC9wPjxwPk1jRmFybGFuZCwgYSBqdW5pb3IsIGlzIGhlYWRlZCB0
byB0aGUgRGl2aXNpb24gSSBzdGF0ZSBtZWV0IGluIHRoZSAxMDAteWFyZCBidXR0ZXJmbHkgYW5k
IDEwMCBiYWNrc3Ryb2tlLiBJbiB0aGUgZGlzdHJpY3QgbWVldCBhdCBDbGV2ZWxhbmQgU3RhdGUg
VW5pdmVyc2l0eSYjODIxNztzIEJ1c2JleSBOYXRhdG9yaXVtLCBzaGUgcGxhY2VkIGZpcnN0IGlu
IHRoZSAxMDAgYmFja3N0cm9rZSAoNTYuOTkpIGFuZCB3YXMgc2Vjb25kIGluIHRoZSAxMDAgYnV0
dGVyZmx5ICg1Ny4wMikuPC9wPjxwPk5BVEhBTklFTCBNVUxMRU5TPC9wPjxwPk5vcnRoIENhbnRv
biBIb292ZXIsIHN3aW1taW5nPC9wPjxwPk11bGxlbnMsIGEganVuaW9yLCB3aWxsIG1ha2UgdGhl
IHNob3J0IHRyZWsgdG8gQy5ULiBCcmFuaW4gTmF0YXRvcml1bSBpbiBDYW50b24gdG8gY29tcGV0
ZSBpbiB0aGUgRGl2aXNpb24gSSBzdGF0ZSBtZWV0LiBJbiB0aGUgZGlzdHJpY3QgbWVldCBhdCBD
bGV2ZWxhbmQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSYjODIxNztzIEJ1c2JleSBOYXRhdG9yaXVtLCBoZSB3
b24gdGhlIDUwLXlhcmQgZnJlZXN0eWxlICgyMC40NSksIHdhcyBzZWNvbmQgaW4gdGhlIDEwMCBm
cmVlc3R5bGUgKDQ1LjQ1KSwgY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhlIFZpa2luZ3MmIzgyMTc7IGZpcnN0
LXBsYWNlIDIwMCBmcmVlc3R5bGUgcmVsYXkgKDE6MjUuMTYpIGFuZCB3YXMgb24gdGhlIFZpa2lu
Z3MmIzgyMTc7IGZpZnRoLXBsYWNlIDQwMCBmcmVlc3R5bGUgcmVsYXkgKDM6MTIuMDkpLjwvcD48
cD5QQVlUT04gUE9PTEVSPC9wPjxwPlN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5LCBiYXNrZXRiYWxsPC9w
PjxwPlBvb2xlciwgYSBzZW5pb3IsIHNjb3JlZCAyMSBvZiBoZXIgMjIgcG9pbnRzIGluIHRoZSBz
ZWNvbmQgaGFsZiBvZiBhIDYzLTYwIHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIHZpY3Rvcnkgb3ZlciBob3N0IFJv
Y2t5IFJpdmVyIE1hZ25pZmljYXQgYW5kIDE0IHBvaW50cyBpbiBhIERpdmlzaW9uIElJIHNlY3Rp
b25hbCBzZW1pZmluYWwgd2luIGF0IGhvbWUgYWdhaW5zdCBQZXBwZXIgUGlrZSBPcmFuZ2UuPC9w
PjxwPk1BUlFVUyBZT1VORzwvcD48cD5FbGxldCwgd3Jlc3RsaW5nPC9wPjxwPllvdW5nLCBhIHNl
bmlvciwgaGVscGVkIGxlYWQgRWxsZXQgdG8gdGhlIENpdHkgU2VyaWVzIFdyZXN0bGluZyBUb3Vy
bmFtZW50IHRlYW0gdGl0bGUgYXQgS2VubW9yZS4gSGUgcGxhY2VkIGZpcnN0IGF0IDE5NSBwb3Vu
ZHMgd2l0aCBmb3VyIHdpbnMgYnkgcGluLCBhbmQgd2FzIG5hbWVkIHRoZSBDaXR5IFNlcmllcyBX
cmVzdGxlciBvZiB0aGUgWWVhci4gWW91bmcgaGFzIGEgMzAtOCBvdmVyYWxsIHJlY29yZCBhdCAx
OTUgcG91bmRzIHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD48cD48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ob3RlOiA8L3N0cm9u
Zz5Db2FjaGVzIG9yIGF0aGxldGljIGRpcmVjdG9ycyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBub21pbmF0
ZSBzdHVkZW50LWF0aGxldGVzIGZvciB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgSGlnaCBTY2hvb2wgU3Bv
dGxpZ2h0LiBOb21pbmF0aW9ucyBzaG91bGQgYmUgZW1haWxlZCB0byA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86
YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tPC9hPiBieSBNb25kYXlzIGF0IG5vb24gYW5kIGluY2x1ZGUgYXRobGV0ZSYjODIxNztzIG5h
bWUsIHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdlZWsgYW5kIGEgY29s
b3IgcGljdHVyZSAoSlBFRykuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.