High School Spotlight — June 1

PHA+TllBIEJVU1NFWTwvcD48cD5Ud2luc2J1cmcsIHRyYWNrIGFuZCBmaWVsZDwvcD48cD5CdXNz
ZXksIGEgc29waG9tb3JlLCB3aWxsIGNvbXBldGUgaW4gZm91ciBldmVudHMgYXQgdGhlIERpdmlz
aW9uIEkgc3RhdGUgbWVldCB0aGlzIHdlZWtlbmQgaW4gQ29sdW1idXMgYWZ0ZXIgbGVhZGluZyB0
aGUgVGlnZXJzIHRvIGEgcmVnaW9uYWwgZ2lybHMgdGVhbSB0aXRsZSBhdCBBdXN0aW50b3duIEZp
dGNoLiBTaGUgY29udHJpYnV0ZWQgdG8gVHdpbnNidXJnJiM4MjE3O3Mgd2lubmluZyA4MDAtbWV0
ZXIgcmVsYXkgKDE6NDIuNTkpIGFuZCBzZWNvbmQtcGxhY2UgNDAwIHJlbGF5ICg0OC45MykgYXQg
dGhlIHJlZ2lvbmFsIG1lZXQuIFNoZSBhbHNvIGZpbmlzaGVkIHNlY29uZCBpbiB0aGUgMTAwIG1l
dGVycyAoMTIuNDMpIGFuZCBmb3VydGggaW4gdGhlIDIwMCAoMjUuNTcpLiA8L3A+PHA+QU5JWUEg
TE9XRVJZPC9wPjxwPk1hc3NpbGxvbiBXYXNoaW5ndG9uLCB0cmFjayBhbmQgZmllbGQ8L3A+PHA+
TG93ZXJ5LCBhIGp1bmlvciwgd2lsbCBjb21wZXRlIGluIGZvdXIgZXZlbnRzIGF0IHRoZSBEaXZp
c2lvbiBJIHN0YXRlIG1lZXQgYWZ0ZXIgYSBzdGFuZG91dCBwZXJmb3JtYW5jZSBpbiB0aGUgcmVn
aW9uYWwgbWVldCBhdCBBdXN0aW50b3duIEZpdGNoLiBTaGUgd29uIHRoZSAzMDAtbWV0ZXIgaHVy
ZGxlcyBpbiA0NC4yMCBzZWNvbmRzLCBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGUgd2lubmluZyA0MDAgcmVs
YXkgKDQ4LjkyKSBhbmQgc2Vjb25kLXBsYWNlIDgwMCByZWxheSAoMTo0Mi45NCkgYW5kIHdhcyBz
ZWNvbmQgaW4gdGhlIDIwMCBtZXRlcnMgKDI1LjM4KS48L3A+PHA+QUxMSUUgU1RBQVRTPC9wPjxw
PlJldmVyZSwgc29mdGJhbGw8L3A+PHA+U3RhYXRzLCBhIGp1bmlvciBzaG9ydHN0b3AsIGhlbHBl
ZCBSZXZlcmUgKDE3LTgpIHdpbiBhIERpdmlzaW9uIElJIGRpc3RyaWN0IGNoYW1waW9uc2hpcCwg
YW5kIHdlbnQgOC1mb3ItMTIgKC42NjcgYmF0dGluZyBhdmVyYWdlKSB3aXRoIGEgLjczMyBvbi1i
YXNlIHBlcmNlbnRhZ2UgYW5kIGEgMS4xNjcgc2x1Z2dpbmcgcGVyY2VudGFnZSBpbiB0aGUgcG9z
dHNlYXNvbi4gU2hlIGhpdCBvbmUgaG9tZSBydW4sIHNjb3JlZCBzZXZlbiBydW5zIGFuZCBoYWQg
Zml2ZSBSQkkgYXMgUmV2ZXJlIGVhcm5lZCB3aW5zIG92ZXIgQ2xldmVsYW5kIEhlaWdodHMgQmVh
dW1vbnQgU2Nob29sLCBXb29kcmlkZ2UgYW5kIENyZXN0d29vZCBiZWZvcmUgbG9zaW5nIHRvIE1l
bnRvciBMYWtlIENhdGhvbGljIGluIGEgcmVnaW9uYWwgc2VtaWZpbmFsLjwvcD48cD5QSUVSTFVT
IFNURVdBUlQ8L3A+PHA+R2xlbk9haywgdHJhY2sgYW5kIGZpZWxkPC9wPjxwPlN0ZXdhcnQsIGEg
c2VuaW9yLCBxdWFsaWZpZWQgIGluIGZvdXIgZXZlbnRzIGZvciB0aGlzIHdlZWtlbmQmIzgyMTc7
cyBEaXZpc2lvbiBJIHN0YXRlIG1lZXQgaW4gQ29sdW1idXMgYWZ0ZXIgbGVhZGluZyB0aGUgR29s
ZGVuIEVhZ2xlcyB0byBhIHJlZ2lvbmFsIGJveXMgdGVhbSB0aXRsZSBhdCBBdXN0aW50b3duIEZp
dGNoLiBIZSB3b24gYSA0MDBzIGluIDQ4LjczIHNlY29uZHMsIGFuZCBjb250cmlidXRlZCB0byB0
aGUgc2Vjb25kLXBsYWNlIDgwMCAoMToyOS4wOSkgYW5kIDEsNjAwICgzOjIwLjI1KSByZWxheXMg
YW5kIHRoZSB0aGlyZC1wbGFjZSAzLDIwMCByZWxheSAoNzo1Ny4yNikuPC9wPjxwPkRFU0hBV04g
V0hJVEU8L3A+PHA+Q2FudG9uIE1jS2lubGV5LCB0cmFjayBhbmQgZmllbGQ8L3A+PHA+V2hpdGUs
IGEgc2VuaW9yLCB3aWxsIGNvbXBldGUgaW4gZm91ciBldmVudHMgYXQgdGhlIERpdmlzaW9uIEkg
c3RhdGUgbWVldCBhZnRlciBhIHN0YW5kb3V0IHBlcmZvcm1hbmNlIGluIHRoZSByZWdpb25hbCBt
ZWV0IGF0IEF1c3RpbnRvd24gRml0Y2guIEhlIHdvbiB0aGUgbG9uZyBqdW1wICgyMy0mIzE4OTsp
LCB0aWVkIGZvciB0aGlyZCBpbiB0aGUgaGlnaCBqdW1wICg2LTQpLCBhbmQgaGVscGVkIHRoZSBC
dWxsZG9ncyBwbGFjZSBmaXJzdCBpbiB0aGUgODAwICgxOjI4LjEzKSBhbmQgMSw2MDAgKDM6MTku
NjIpIHJlbGF5cy48L3A+PHA+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Tm90ZTogPC9zdHJvbmc+Q29hY2hlcyBv
ciBhdGhsZXRpYyBkaXJlY3RvcnMgYXJlIGVuY291cmFnZWQgdG8gbm9taW5hdGUgc3R1ZGVudC1h
dGhsZXRlcyBmb3IgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIEhpZ2ggU2Nob29sIFNwb3RsaWdodC4gTm9t
aW5hdGlvbnMgc2hvdWxkIGJlIGVtYWlsZWQgdG8gPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gYnkg
TW9uZGF5IG1vcm5pbmdzIGF0IG5vb24gYW5kIGluY2x1ZGUgYXRobGV0ZSYjODIxNztzIG5hbWUs
IHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdlZWsgYW5kIGEgY29sb3Ig
cGljdHVyZSAoSlBFRykuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.