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High School Spotlight — March 2

Published: March 1, 2017 - 03:50 PM

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Browns decline to use franchise tag on impending free-agent Terrelle Pryor, but exec Sashi Brown calls new deal ‘a priority’ - 4:00 PM

INDIANAPOLIS: Browns head of football operations Sashi Brown acknowledged he’s playing with fire by declining to place a franchise tag on impending unrestricted free-agent wide receiver Terrelle Pryor.

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