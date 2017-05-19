High school track and field: Nordonia girls, Twinsburg boys win Division I district team titles; Stow athletes win multiple events

PHA+TUFDRURPTklBOiBUaGUgcml2YWxyeSBiZXR3ZWVuIE5vcmRvbmlhIGFuZCBUd2luc2J1cmcg
Y29udGludWVkIEZyaWRheSBpbiB0aGUgRGl2aXNpb24gSSBkaXN0cmljdCB0cmFjayBhbmQgZmll
bGQgbWVldCBhdCBCb2xpYW50eiBTdGFkaXVtLjwvcD48cD5BbG9uZyB3aXRoIEh1ZHNvbiwgU3Rv
dywgRmlyZXN0b25lIGFuZCBXYWxzaCBKZXN1aXQsIGl0IG1hZGUgZm9yICBhIGNvbXBldGl0aXZl
IG1lZXQgd2l0aCBTdW1taXQgQ291bnR5IHNjaG9vbHMgdnlpbmcgdG8gY29udGludWUgdGhlaXIg
c2Vhc29ucy48L3A+PHA+Tm9yZG9uaWEgdG9wcGVkIHRoZSBnaXJscyBzaWRlIHdpdGggMTE3IHBv
aW50cy4gVHdpbnNidXJnICg5MyksIEh1ZHNvbiAoODIpLCBXYWxzaCBKZXN1aXQgKDgwKSBhbmQg
U3RvdyAoNjkpIHJvdW5kZWQgb3V0IHRoZSB0b3AgZml2ZSBpbiB0aGUgMTMtdGVhbSBmaWVsZC48
L3A+PHA+VHdpbnNidXJnIHdvbiB0aGUgYm95cyB0aXRsZSB3aXRoIDg3IHBvaW50cy4gSHVkc29u
ICg3OSksIFdhbHNoIEplc3VpdCAoNzQuNSksIEJyZWNrc3ZpbGxlICg2My41KSBhbmQgU2hha2Vy
IEhlaWdodHMgKDYyKSByb3VuZGVkIG91dCB0aGUgdG9wIGZpdmUgaW4gdGhlIDE0LXRlYW0gZmll
bGQuPC9wPjxwPk5vcmRvbmlhIHdvbiB0aGUgZ2lybHMgODAwLW1ldGVyIHJlbGF5IGluIDE6NDIu
NzQgd2l0aCB0aGUgcXVhcnRldCBvZiBDYXJtZW4gTGljaHQsIEFqYSBEdXZhbGwsIExpenppZSBJ
bXJpZSBhbmQgRmFpdGggQmFua3MsIGFuZCB0aGUgS25pZ2h0cyBhbHNvIHdvbiB0aGUgMSw2MDAg
cmVsYXkgd2l0aCBMaWNodCwgSW1yaWUsIExpenp5IEd1cmtvIGFuZCBCYW5rcyBjb21iaW5pbmcg
dG8gY2xvY2sgYSAzOjU3Ljg4LjwvcD48cD5CYW5rcywgYSBqdW5pb3IsIGNvbnRyaWJ1dGVkIGEg
Zmlyc3QtcGxhY2UgZmluaXNoIGluIHRoZSA0MDAgaW4gNTYuMjggc2Vjb25kcy48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1RoZSBnaXJscyB3ZXJlIGNvbXBldGl0b3JzIGFuZCB0aGF0IGlzIHdoYXQgdGhleSBoYXZl
IGJlZW4gYWxsIHllYXIsJiM4MjIxOyBOb3Jkb25pYSBjb2FjaCBTY290dCBCYXJ3aWRpIHNhaWQu
ICYjODIyMDtXZSByYW4gYSBsb3Qgb2YgcmFjZXMgdG9kYXkgYW5kIG91ciBtb3R0byB3YXMgdG8g
YmUgZmVyb2Npb3VzIGNvbXBldGl0b3JzLCBhbmQgdGhleSBkaWQgdGhhdCB0b2RheS4gV2Ugc2F3
IHRoYXQgaW4gc29tZSBmaW5pc2hlcyBhbmQgb24gdGhlIHJlbGF5cy4gSXQgd2FzIGV4Y2l0aW5n
IHRvIHdhdGNoLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmFyd2lkaSBwcmFpc2VkIEJhbmtzLCBEdXZhbGwsIExp
Y2h0LCBHdXJrbyBhbmQgSW1yaWUgZm9yIHRoZWlyIGNvbnRyaWJ1dGlvbnMsIGFsb25nIHdpdGgg
U3VubnkgU3RhcmNoZXIsIFNhcmFoIFNoZWRyb2ZmIGFuZCBHcmFjZSBDb2doaWxsLiA8L3A+PHA+
VHdpbnNidXJnIGp1bmlvciBDaHJpc3RpYW4gRWRnZXJzb24gKGxvbmcganVtcCwgMjItMTEpIGFu
ZCBzb3Bob21vcmUgRXRhaWplbiBFYXN0ZXIgKGhpZ2gganVtcCwgNi0wKSBlYWNoIHdvbiBhIGJv
eXMgaW5kaXZpZHVhbCBldmVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBib3lzIHB1dCBhIGxvdCBvZiBo
YXJkIHdvcmsgaW50byB0aGUgc2Vhc29uLCYjODIyMTsgVHdpbnNidXJnIGNvYWNoIERhbGFuZGEg
SmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGFkIGEgbG90IG9mIGJ1bXBzIGluIHRoZSByb2FkIGFs
b25nIHRoZSB3YXksIGJ1dCB0b2RheSB0aGV5IHNob3dlZCB1cCBvbiB0aGUgYmlnIHN0YWdlIGFu
ZCBkaWQgd2hhdCB0aGV5IGhhZCB0byBkbyB0byBhZHZhbmNlIHRvIHRoZSByZWdpb25hbCBtZWV0
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFja3NvbiBsYXVkZWQgRWRnZXJzb24gYW5kIEVhc3RlciBmb3IgdGhl
aXIgZWZmb3J0cywgYWxvbmcgd2l0aCBTZWFuIFNpbGFzLCBLaGFsaWQgVGhvcm50b24sIEthbGVi
IEVhc3QsIEdpbGJlcnQgQ2FtcGJlbGwgYW5kIE9tYXIgUGVycmluLiAgPC9wPjxwPlRoZSB0b3Ag
Zm91ciBpbiBlYWNoIGV2ZW50IGFkdmFuY2VkIHRvIHRoZSBBdXN0aW50b3duIEZpdGNoIHJlZ2lv
bmFsIG1lZXQgbmV4dCB3ZWVrLjwvcD48cD5TdG93IHNlbmlvcnMgS2F5bGEgVGhvbXBzb24gYW5k
IFNjb3R0IEN1bm5pbmd0b24gZWFjaCB3b24gdHdvIGV2ZW50cyBGcmlkYXkuIFRob21wc29uIHRv
b2sgZmlyc3QgaW4gdGhlIGdpcmxzIDEwMCBodXJkbGVzIGluIDE1LjEyIHNlY29uZHMgYW5kIHRo
ZSBsb25nIGp1bXAgYXQgMTctMTAuIEN1bm5pbmd0b24gcGxhY2VkIGZpcnN0IGluIHRoZSBib3lz
IDEwMCBpbiAxMS4xMSBzZWNvbmRzIGFuZCB0aGUgNDAwIGluIDQ4Ljk3LjwvcD48cD5FbHNld2hl
cmUgaW4gdGhlIGdpcmxzIG1lZXQsIEh1ZHNvbiB3b24gdGhlIDMsMjAwIHJlbGF5IGluIDk6Mzgu
OTUgd2l0aCBLYWxsaSBCYXJyZXR0LCBHcmFjZSBUdXJuZXIsIEhhbm5haCBUZWVkIGFuZCBFbWls
eSBBa2luIG9uIFdlZG5lc2RheSwgYW5kIHRoZW4gdGhlIEV4cGxvcmVycyYjODIxNzsgTWVnYW4g
Qm95ZGEsIEd1bGlhbmEgTGFNYXJjYSwgQWJieSBQZXR0eSBhbmQgSmVubmEgUmVpdGVuYmFjaCB3
b24gdGhlIDQwMCByZWxheSBvbiBGcmlkYXkgaW4gNTAuMzkuPC9wPjxwPldhbHNoIEplc3VpdCBz
ZW5pb3JzIEFsbGllIFN0ZXJuIChwb2xlIHZhdWx0LCAxMi02KSBhbmQgTWFyeSBGaWdsZXIgKDgw
MCwgMjoxNi42MikgZWFjaCB3b24gYW4gaW5kaXZpZHVhbCBldmVudCwgYXMgZGlkIEh1ZHNvbiYj
ODIxNztzIEJyeW5uIE1leWVyIChoaWdoIGp1bXAsIDUtMiksIFR3aW5zYnVyZyYjODIxNztzIE55
YSBCdXNzZXkgKDEwMCwgMTIuMjAgc2Vjb25kcyksIFN0b3cmIzgyMTc7cyBBcmlhbmEgUG90ZWF0
ICgzMDAgaHVyZGxlcywgNDcuMTkpIGFuZCBGaXJlc3RvbmUmIzgyMTc7cyBDaWFyYSBHaXNzdGFu
ZCAoMjAwLCAyNS4yMykuIDwvcD48cD5IdWRzb24gd29uIHRoZSBib3lzIDMsMjAwIHJlbGF5IGlu
IDg6MDMuODcgb24gV2VkbmVzZGF5IHdpdGggdGhlIGJhdG9uIGdvaW5nIGZyb20gQmxha2UgUm9i
ZXJ0cywgQ29ubm9yIFNpbmtvLCBMdWNhcyBMYXkgYW5kIEFkYW0gQmV1Y2xlci4gT24gRnJpZGF5
LCBzZW5pb3JzIFNpbmtvIGFuZCBSb2JlcnRzIHdlcmUgZmlyc3QgaW4gdGhlIDEsNjAwICg0OjIy
Ljk4KSBhbmQgdGhlIDMsMjAwICg5OjE3Ljc4MCwgcmVzcGVjdGl2ZWx5LjwvcD48cD5GaXJlc3Rv
bmUganVuaW9ycyBEYXJzaHVuIFdpbGxpYW1zIGFuZCBLZXZvbiBMb3VpcyB3ZW50IDEtMiBpbiB0
aGUgMzAwIGh1cmRsZXMuIFdpbGxpYW1zIGNyb3NzZWQgdGhlIGZpbmlzaCBsaW5lIGZpcnN0IGlu
IDM5LjUwIHNlY29uZHMgYW5kIExvdWlzIHdhcyBzZWNvbmQgYXQgMzkuNzYuPC9wPjxwPk90aGVy
IGFyZWEgYm95cyB3aG8gd29uIGFuIGV2ZW50IHdlcmUgTm9yZG9uaWEmIzgyMTc7cyBSYXltb25k
IEtvdmFsY2hpY2sgKHBvbGUgdmF1bHQsIDE1LTApIGFuZCBTcGVuY2VyIENvcHBlZGdlICgxMTAg
aHVyZGxlcywgMTQuNjYpOyBCcmVja3N2aWxsZSYjODIxNztzIFRhbm5lciBXYXRzb24gKGRpc2N1
cywgMTYyLTYpIGFuZCBKb2huIEplc3NlciAoODAwLCAxOjU1LjU4KTsgYW5kIFN0b3cmIzgyMTc7
cyBKZXJlbWlhaCBHeXVsYWkgKHNob3QgcHV0LCA1My0zLjc1KS48L3A+PHA+QmVkZm9yZCBzZW5p
b3IgU2F2aW9uIFNhbGVzIGNvbXBpbGVkIGFuIGltcHJlc3NpdmUgbWVldCB3aXRoIGZvdXIgZmly
c3QtcGxhY2UgZmluaXNoZXMgJiM4MjEyOyB0aGUgODAwIHJlbGF5ICgxOjI5LjMxKSwgNDAwIHJl
bGF5ICg0Mi45OSksIDIwMCBtZXRlcnMgKDIyLjMpIGFuZCAxLDYwMCByZWxheSAoMzoyNC4xOCku
PC9wPjxwPk1pY2hhZWwgQmVhdmVuIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgyOSBvciA8
YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bWJlYXZlbkB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL0FCSlZhcnNpdHkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzM1O0FCSlZhcnNp
dHkmbmJzcDs8L2E+IGhpZ2ggc2Nob29sIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlv
LmNvbS9wcmVwcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwczwvYT4uIEZvbGxv
dyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2
ZW5BQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSjwvYT4uIDwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.