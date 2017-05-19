All CATEGORIES
☰ Menu

Division I district track meet

High school track and field: Nordonia girls, Twinsburg boys win Division I district team titles; Stow athletes win multiple events

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 19, 2017 - 09:14 PM | Updated: May 20, 2017 - 07:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Nordonia's Aja Duvall (left) and Firestone's Ciara Gisstand at the finish of the 100 meter dash in the Division I district track meet on Friday at Nordonia High School in Macedonia. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

tribe21_11 Eric Christian Smith - AP
Indians 3, Astros 0: Mike Clevinger helps Indians shut out Astros - 8:00 PM

HOUSTON: The Indians have needed someone to step up with ace Corey Kluber on the disabled list with a back problem.

Marla Ridenour: LeBron James’ MVP snub will help him chase the two things he wants most – title trophies and the ghost
indians20_04
Indians 5, Astros 3: Edwin Encarnacion’s two-run home run helps Indians beat Astros
cavs20_16
Cavaliers 130, Celtics 86: First-half avalanche buries Celtics as Cavs tie NBA record with 13th consecutive playoff victory
Study finds LeBron James on roster impacts economy near arena; Cleveland rocks when he’s in lineup
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next