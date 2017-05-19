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Division I district track meet

High school track and field: Nordonia girls, Twinsburg boys win Division I district team titles; Stow athletes win multiple events

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 19, 2017 - 09:14 PM | Updated: May 20, 2017 - 07:11 PM
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Nordonia's Aja Duvall (left) and Firestone's Ciara Gisstand at the finish of the 100 meter dash in the Division I district track meet on Friday at Nordonia High School in Macedonia. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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