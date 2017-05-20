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High school track and field: Woodridge boys, St. V-M girls win Division II district team titles in Bedford

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 20, 2017 - 08:38 PM

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