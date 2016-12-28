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High school wrestling: Medina Invitational Tournament

High school wrestling: Copley’s Antwon Pugh earns redemption, Wadsworth picks up team title at Medina Invitational Tournament

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: December 28, 2016 - 09:20 PM

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