All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

High school wrestling: CVCA brothers Jacob and Jordan Decatur hope to share state titles on Saturday

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: March 10, 2017 - 10:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Nordonia's Anthony Perrine (top) ties up Deleware Hayes' Max Wright on the way to a 5-3 win in the 195-pound class Division l state wrestling championship semifinal match on Friday at the Jerome Schottenstein Center in Columbus. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

bsider11cut Don Wright - AP
Terrelle Pryor leaves Browns to sign one-year contract with Washington - 11:08 PM

The Browns failed to achieve one of their main offseason goals Friday when wide receiver Terrelle Pryor left them to sign with Washington.

golf11cut_02
Golf roundup: Adam Hadwin builds 1-shot lead at Innisbrook - 11:08 PM
NFL notebook: Julius Peppers returns to Carolina Panthers; Kirk Cousins signs franchise tag - 11:08 PM
Marla Ridenour: Injuries, integration of new players might be contributing to Cavs’ inconsistent defense
browns11cut_01
Another chapter in Browns quarterback saga ends with release of Robert Griffin III
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next