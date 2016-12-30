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High school wrestling: CVCA’s Jordan Decatur dominates en route to 126-pound title at Brecksville Holiday Tournament

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: December 30, 2016 - 09:09 PM | Updated: December 30, 2016 - 09:30 PM

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