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Wrestling

High school wrestling: CVCA senior Matthew Cardello advances to round of 16 at Junior Freestyle Nationals

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 16, 2017 - 08:55 PM

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