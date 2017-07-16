High school wrestling: CVCA senior Matthew Cardello advances to round of 16 at Junior Freestyle Nationals

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RkFSR08sIE4uRC46IE1hdHRoZXcgQ2FyZGVsbG8ga25vd3MgdGhlIGxpc3Qgb2YgQ3V5YWhv
Z2EgVmFsbGV5IENocmlzdGlhbiBBY2FkZW15IHdyZXN0bGVycyB3aG8gY2FtZSBiZWZvcmUgaGlt
IGF0IHRoZSBKdW5pb3IgRnJlZXN0eWxlIE5hdGlvbmFscyBpbiBGYXJnbywgTi5ELjwvcD48cD5U
aGF0JiM4MjE3O3Mgd2h5IHRoZSBzZW5pb3Igd2FzbiYjODIxNzt0IHRha2luZyBhbnl0aGluZyBm
b3IgZ3JhbnRlZCBvbiBTdW5kYXkuPC9wPjxwPkNhcmRlbGxvIGtub3dzIHRoZXJlJiM4MjE3O3Mg
YSBSb3lhbHMgdHJhZGl0aW9uIHRvIHVwaG9sZCB0aGFua3MgdG8gcGFzdCBjaGFtcGlvbnMgbGlr
ZSBIYXJyeSBMZXN0ZXIsIE5hdGhhbiBUb21hc2VsbG8gYW5kIEpvcmRhbiBEZWNhdHVyLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgbWlnaHQgYmUgYSBsaXR0bGUgcHJlc3N1cmUgYmVpbmcgdGhlIG9ubHkg
Q1ZDQSBndXkgd3Jlc3RsaW5nIGZyZWVzdHlsZSwgYnV0IEkgcmVhbGx5IGRvbiYjODIxNzt0IGxl
dCBpdCBnZXQgdG8gbWUsJiM4MjIxOyBDYXJkZWxsbyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBoYXZlIHRoZSBz
dXBwb3J0IG9mIGNvYWNoZXMgYW5kIGZyaWVuZHMgYXQgaG9tZS4gSSYjODIxNzt2ZSBicnVzaGVk
IGl0IG9mZi4gSXQmIzgyMTc7cyBubyBiaWcgZGVhbC48L3A+PHA+VGhlIDExMy1wb3VuZGVyIHdl
bnQgb3V0IGFuZCBwdXQgb24gYSBzaG93IHdpdGggYSAxMC0wIHdpbiBvdmVyIENvbG9yYWRvJiM4
MjE3O3MgR3VpbGxlcm1vIEZlbHRoYWdlciBhbmQgYmFja2VkIGl0IHVwIHdpdGggYW4gMTEtMCB2
aWN0b3J5IG92ZXIgSWxsaW5vaXMgc3RhdGUgcGxhY2VyIEFudGhvbnkgTW9sdG9uLjwvcD48cD5C
b3RoIHRlY2huaWNhbCBmYWxsIHdpbnMgcHJvdmVkIHRvIGJlIHRoZSBwdXNoIENhcmRlbGxvIG5l
ZWRlZCB0byBqb2luIHRoZSBsaWtlcyBvZiBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSYjODIxNztzIERh
dmlkIEpvaG5zb24gKDE1MiksIFBlcnJ5JiM4MjE3O3MgRGF2aWQgQ2FyciAoMTUyKSwgSmFja3Nv
biYjODIxNztzIFZpYyBNYXJjZWxsaSAoMTgyKSBhbmQgSG9vdmVyJiM4MjE3O3MgQmVuIFNtaXRo
ICgxODIpIGluIHRoZSByb3VuZCBvZiAxNiBvbiBNb25kYXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIx
NztzIHByZXR0eSBhd2Vzb21lIHNlZWluZyB0aGUgbGVnYWN5IG9mIENWQ0EgaGVyZSwmIzgyMjE7
IENhcmRlbGxvIHNhaWQuICYjODIyMDtDb25maWRlbmNlLXdpc2UgSSYjODIxNzttIGZlZWxpbmcg
cHJldHR5IGhpZ2guIEkmIzgyMTc7bSByZWFkeSB0byBnZXQgYWZ0ZXIgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5Kb2huc29uLCB3aG8gaGFzIHRyYW5zZmVycmVkIGZyb20gV2Fsc2ggSmVzdWl0LCBmZWVscyB0
aGUgc2FtZSBhbmQgdXNlZCB0aGUgcGFzdCBhcyB3ZWxsLiBPbmx5IGZvciB0aGUgc2VuaW9yIGl0
IHdhcyBhIG1hdHRlciBvZiBwdXNoaW5nIHRocm91Z2ggYW5kIGdldHRpbmcgaXQgZG9uZSB0aGlz
IHN1bW1lci48L3A+PHA+QSBHcmVjby1Sb21hbiBvbmx5IHdyZXN0bGVyIGxhc3Qgc2Vhc29uIGF0
IEZhcmdvLCBKb2huc29uIGNhbWUgd2l0aGluIGEgd2hpc2tlciBvZiBwbGFjaW5nLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSBkaWQgcmVhbGx5IGdvb2QgbGFzdCB5ZWFyIGluIG15IGZpcnN0IHllYXIgb2YgR3Jl
Y28sJiM4MjIxOyBKb2huc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtIYXZpbmcgYSBjb2FjaCB0aGF0IGhhcyBi
ZWVuIGF0IHRoZSB0b3AgbGV2ZWwgbGlrZSBDb2FjaCBMZXN0ZXIgaGFzIGhlbHBlZCBtZS4gVGhl
IGd1dCB3cmVuY2hlcyBJJiM4MjE3O3ZlIGhpdCBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBoaXQgYmVmb3JlLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+V2l0aCB3aW5zIG92ZXIgV2FzaGluZ3RvbiYjODIxNztzIEd1bm5lciBTdGFy
cmVuIGFuZCBOZXcgWW9yayBzdGF0ZSBwbGFjZXIgSmFjayBDaGVzbWFuLCBKb2huc29uIGlzIHBy
b3ZpbmcgRmFyZ28gc2Vhc29ucyB3cmVzdGxlcnMgbGlrZSBubyBvdGhlciB0b3VybmFtZW50Ljwv
cD48cD4mIzgyMjA7SXQgaGVscHMgbXkgY29uZmlkZW5jZSBhIGxvdCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQu
ICYjODIyMDtJIGtub3cgSSBjYW4gY29tcGV0ZSBhZ2FpbnN0IHNvbWUgb2YgdGhlIHRvcCB3cmVz
dGxlcnMgaW4gdGhlIG5hdGlvbiBhbmQgaG9wZWZ1bGx5IHBsYWNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VG8g
c2hvdyBqdXN0IGhvdyB0b3VnaCBGYXJnbyBjYW4gYmUsIElyb25tYW4gY2hhbXBpb24gR2Ficmll
bCBUYWdnICgxMjApLCB3aG8gaXMgcmFua2VkIDE1dGggYXQgMTEzLCBtZXQgdG9wLXJhbmtlZCBQ
YXRyaWNrIEdsb3J5IG9mIE5ldyBKZXJzZXksIHdobyBpcyByYW5rZWQgTm8uIDEgYXQgMTIwLCBp
biB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQuPC9wPjxwPlRhZ2cgYnVpbHQgYSA2LTAgbGVhZCwgYnV0IGdvdCBj
YXVnaHQgaW4gdGhlIHNlY29uZCBwZXJpb2Qgb24gaGlzIG1vdmUgYW5kIHdhcyBwaW5uZWQuIFRh
Z2cgY2FtZSBiYWNrIGFuZCBpcyBzdGlsbCBhbGl2ZSBhZnRlciByb2xsaW5nIG9mZiB0aHJlZSBj
b25zZWN1dGl2ZSB3aW5zLjwvcD48cD5UaGUgdHdvLXRpbWUgc3RhdGUgcGxhY2VyIGpvaW5zIEF1
cm9yYSYjODIxNztzIEFuZHJldyBHYXJyICgxNDUpIGFuZCBXYWRzd29ydGgmIzgyMTc7cyBKb3Jk
YW4gRWFybmVzdCAoMjg1KSBpbiB0aGUgY29uc29sYXRpb24gYnJhY2tldC48L3A+PHA+VGhlcmUg
d2FzIGEgYnJpZ2h0IHNwb3QgaW4gdGhlIENhZGV0IEZyZWVzdHlsZSBkaXZpc2lvbiBhcyBpbmNv
bWluZyBCcmVja3N2aWxsZSBmcmVzaG1hbiBWaWN0b3IgVm9pbm92aWNoICgxMzIpIGJhdHRsZWQg
YmFjayB0byBhY2hpZXZlIEFsbC1BbWVyaWNhIHN0YXR1cy48L3A+PHA+SGUgd2lsbCB3cmVzdGxl
IGZvciB0aGlyZCBhbmQgY29udGludWUgYSBzdHJpbmcgb2YgRmFyZ28gQWxsLUFtZXJpY2FucyB0
aGF0IHNwYW5zIHNldmVuIHllYXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgZmVlbHMgcmVhbGx5IG5pY2Us
JiM4MjIxOyB0aGUganVuaW9yIGhpZ2ggc3RhdGUgY2hhbXBpb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgd2Fu
dGVkIHRvIHdpbiwgYnV0IG9uY2UgSSBsb3N0IEkgd2FudGVkIHRvIGNvbWUgYmFjayBhbmQgW2Jl
IGFuXSBBbGwtQW1lcmljYW4uIEkganVzdCBtYWRlIHN1cmUgSSBsb29rZWQgZm9yIHRoZSBwb3Np
dGlvbnMgSSYjODIxNzttIGdvb2QgYXQgYW5kIEkga25ldyBJIGNvdWxkIGRvIGl0LiYjODIyMTs8
L3A+PHA+TG91aXN2aWxsZSYjODIxNztzIEpheCBMZW9uYXJkICgxNTIpIGNhbWUgd2l0aGluIGEg
bWF0Y2ggb2YgYmVpbmcgYW4gQWxsLUFtZXJpY2EgYnV0IGZlbGwgMTEtMCB0byB0d28tdGltZSBq
dW5pb3IgaGlnaCBQZW5uc3lsdmFuaWEgc3RhdGUgY2hhbXBpb24gQXVyZWxpdXMgRHVuYmFyLjwv
cD48cD5NZWRhbCByb3VuZHMgaW4gQ2FkZXQgYW5kIHRoZSBzZWNvbmQgZGF5IG9mIEp1bmlvciBG
cmVlc3R5bGUgc3RhcnQgYXQgMTAgYS5tLiBNb25kYXkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.