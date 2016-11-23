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High school wrestling: CVCA sophomore brothers Jordan and Jacob Decatur commit to Ohio State

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: November 23, 2016 - 02:55 PM | Updated: November 23, 2016 - 03:22 PM

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