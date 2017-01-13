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Wrestling: Bill Dies Memorial Tournament

High school wrestling: Firestone junior Ronnie Rowan off to strong start in bid to repeat as champion at Bill Dies Memorial Tournament

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: January 13, 2017 - 09:15 PM

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