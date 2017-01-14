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High school wrestling

High school wrestling: Hoban’s Lukus Stricker wins second consecutive Bill Dies Memorial Tournament title, Mogadore’s Paul Skye earns first crown

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 14, 2017 - 10:33 PM
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Copley's Antwan Pugh (right) wrestles Olentangy Liberty's Carson Kharchilava in the 145 weight class in the Bill Dies Memorial Wrestling Tournament Saturday at Firestone High School. Kharchilava won 7-4. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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