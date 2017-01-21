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Wrestling: Grizzly Invitational

High school wrestling: MVP Cody Surratt leads Wadsworth to team title at Grizzly Invitational

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: January 21, 2017 - 09:21 PM

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